Hộ kinh doanh đang chuyển đổi từ quản lý truyền thống sang kê khai thuế, hóa đơn điện tử và các công cụ quản trị số, theo bà những khó khăn lớn nhất là gì? MISA có giải pháp nào để hỗ trợ nhóm này thích ứng thuận lợi hơn?

MISA hiểu việc chuyển từ quản lý quen thuộc sang kê khai thuế điện tử, hóa đơn điện tử và công cụ quản trị số là thay đổi lớn với đa số hộ kinh doanh, tiểu thương đã gắn bó nhiều năm với cách làm cũ. Họ có thể gặp khó khăn khi phải làm quen với công nghệ, nhập dữ liệu, kê khai chưa đúng hoặc thiếu hóa đơn, chứng từ…

Với cách làm cũ, nhiều hộ biết bán được bao nhiêu nhưng chưa rõ lợi nhuận, chưa tách bạch dòng tiền kinh doanh với chi tiêu cá nhân, chưa theo dõi sát tồn kho, công nợ; dữ liệu rải rác khiến việc tổng hợp mất thời gian, dễ sai sót. Bên cạnh đó là áp lực thời gian, chi phí. Hộ kinh doanh nhỏ, ít nhân sự, chủ hộ kiêm cả bán hàng, nhập hàng và quản lý tài chính; tự làm kế toán dễ quá tải, thuê ngoài thì tốn chi phí và khó kiểm soát chất lượng.

Nhiều hộ hoạt động hiệu quả nhưng khó tiếp cận vốn vay vì chưa có dữ liệu tài chính đủ minh bạch để chứng minh doanh thu, dòng tiền và khả năng trả nợ. Thấu hiểu điều đó, MISA xây dựng giải pháp theo hướng đơn giản hóa nghiệp vụ, tự động hóa thao tác và kết nối dữ liệu, để công nghệ là công cụ hỗ trợ chứ không thêm gánh nặng cho bà con; đặc biệt họ chỉ cần điện thoại smartphone dùng giọng nói hoàn toàn có thể sử dụng một cách đơn giản.

Với hộ kinh doanh bán lẻ, MISA có nền tảng quản lý bán hàng đa kênh MISA eShop, quản lý tập trung từ cửa hàng truyền thống đến thương mại điện tử, mạng xã hội; trên một nền tảng có thể bán hàng, xuất hóa đơn điện tử, kê khai thuế và ghi sổ kế toán, tiết kiệm thời gian, giữ dữ liệu đồng bộ, minh bạch.

MISA eShop còn tích hợp Agent Work Sale - trợ lý AI bán hàng như “nhân sự số” 24/7, hỗ trợ tư vấn, chốt đơn, chăm sóc khách hàng, giúp bà con bớt việc thủ công để dành thời gian cho việc quan trọng hơn; tặng miễn phí trọn đời MISA eShop cho hộ doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm; hộ quy mô lớn hơn có gói “Đồng hành 3 tháng” trải nghiệm trước, kèm hỗ trợ cài đặt, đào tạo trực tiếp tại địa phương để bà con làm quen dần.

MISA eShop tích hợp nền tảng kết nối vay vốn MISA Lending giúp hộ kinh doanh tiếp cận vốn dựa trên dữ liệu hoạt động thực tế như: kế toán, hóa đơn, doanh thu, dòng tiền. Trong mô hình này, MISA đóng vai trò nền tảng, chuẩn hóa dữ liệu và công nghệ kết nối; khách hàng chủ động đồng thuận chia sẻ; thẩm định, quyết định, giải ngân vẫn thuộc ngân hàng. MISA hướng tới trải nghiệm 5-1-0: hoàn thiện hồ sơ trong 5 phút, có kết quả trong 1 ngày, không cần tài sản bảo đảm.

Về lâu dài, MISA muốn đồng hành cùng hộ kinh doanh cả hành trình: bán hàng, quản lý, kê khai thuế, kiểm soát dòng tiền và tiếp cận vốn... giải quyết các khó khăn trong hành trình trải nghiệm khách hàng tại mọi điểm chạm. Dữ liệu đầy đủ sẽ dần trở thành tín nhiệm, mở ra cơ hội tiếp cận vốn để bà con phát triển bền vững hơn.

Hạn chế nhân lực, kỹ năng công nghệ và chi phí là rào cản lớn của hộ kinh doanh, DNNVV. Theo bà, làm thế nào để giải pháp công nghệ thật sự đơn giản, dễ dùng, chi phí phù hợp và mang lại hiệu quả cho cả hộ quy mô nhỏ?

MISA cho rằng, để chuyển đổi số đi vào thực chất, công nghệ phải được thiết kế từ bài toán đời sống của người dùng.

Trước hết, giải pháp cần đơn giản, dễ dùng. Hộ kinh doanh thường không có nhân sự chuyên trách công nghệ hay kế toán, chủ hộ kiêm nhiệm nhiều việc, nên phần mềm cần giao diện trực quan, thao tác ngắn gọn, ngôn ngữ gần gũi, dùng thuận tiện trên điện thoại; các nghiệp vụ như ghi doanh thu, chi phí, xuất hóa đơn, theo dõi tồn kho, kê khai thuế nên chuẩn hóa thành từng bước rõ ràng để ai cũng tự làm được.

Thứ hai, công nghệ cần tự động hóa những việc lặp lại để giải phóng thời gian cho bà con. MISA kết nối dữ liệu từ hóa đơn, ngân hàng, sàn thương mại điện tử, các kênh bán hàng; ứng dụng AI hỗ trợ nhập liệu, nhận diện, xử lý hóa đơn, chứng từ, giảm nhập tay, tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót. AI còn phân tích doanh thu, dòng tiền, hiệu quả kinh doanh để gợi ý giải pháp tài chính phù hợp từng hộ.

Thứ ba, chi phí phải phù hợp quy mô và khả năng chi trả. Hộ kinh doanh nhỏ khó đầu tư hệ thống lớn ngay, nên giải pháp cần linh hoạt theo gói, bắt đầu từ nghiệp vụ thiết yếu rồi mở rộng dần. MISA quan niệm hộ kinh doanh chỉ nên trả tiền cho những gì thực sự tạo giá trị, tránh đầu tư dàn trải.

Bên cạnh việc phát triển các giải pháp phần mềm, MISA xác định cần xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, kết nối nhiều lĩnh vực thiết yếu như thương mại điện tử, giao vận, thuế và các dịch vụ liên quan. Cuối cùng, hiệu quả chuyển đổi số phải đo bằng kết quả cụ thể: chủ hộ nắm rõ doanh thu, lợi nhuận, tồn kho, dòng tiền, nghĩa vụ thuế. Dữ liệu chuẩn hóa, minh bạch giúp hộ kinh doanh quản trị tốt hơn và có cơ sở vững chắc để tiếp cận tài chính, nguồn vốn khi cần.

Dữ liệu tài chính của hộ kinh doanh, DNNVV ngày càng minh bạch nhờ số hóa. Theo bà, nguồn dữ liệu này hỗ trợ tiếp cận tín dụng như thế nào? MISA nhìn nhận vai trò dữ liệu và công nghệ trong tháo gỡ bài toán vốn ra sao?

MISA nhận thấy số hóa bán hàng, kế toán, hóa đơn và dòng tiền đang thay đổi tích cực cách hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ tiếp cận tín dụng. Từ đánh giá chủ yếu qua hồ sơ giấy và tài sản bảo đảm, dần chuyển sang đánh giá dựa trên dữ liệu vận hành thực tế.

Nhiều hộ hoạt động ổn định nhưng khó vay vốn vì chưa có báo cáo tài chính chuẩn. Khi doanh thu, chi phí, hóa đơn điện tử, tồn kho, giao dịch ngân hàng được ghi nhận, chuẩn hóa trên nền tảng số, bức tranh kinh doanh của bà con trở nên đầy đủ, đáng tin cậy hơn.

Đây là cơ sở để tổ chức tín dụng đánh giá chính xác hơn quy mô, khả năng tạo doanh thu, dòng tiền trả nợ, mức độ ổn định của khách hàng, thay vì chỉ nhìn hồ sơ tại một thời điểm, nhờ đó khách hàng khó chứng minh bằng giấy tờ có thêm cơ hội được nhìn nhận công bằng hơn.

Dữ liệu chỉ có giá trị khi được kết nối, phân tích, chuyển hóa thành thông tin phục vụ quyết định tín dụng. Đây là vai trò MISA tập trung thực hiện qua nền tảng MISA Lending. Với sự đồng ý của khách hàng, nền tảng khai thác dữ liệu kế toán, bán hàng, hóa đơn, dòng tiền; ứng dụng AI phân tích mức độ ổn định doanh thu, xu hướng dòng tiền, nhu cầu vốn thực tế từng hộ.

MISA kết nối hộ kinh doanh, doanh nghiệp với ngân hàng, giúp ngân hàng có thêm dữ liệu thẩm định, giảm chi phí xử lý hồ sơ, quản trị rủi ro tốt hơn; khách hàng tiếp cận vốn nhanh, minh bạch, sát nhu cầu thực tế hơn. Quyết định phê duyệt khoản vay vẫn thuộc ngân hàng, theo đúng chính sách, tiêu chí riêng.

Định hướng của MISA là phát triển từ Tài chính nhúng (Embedded Finance) tiến tới Tài chính thông minh (Smart Finance), nơi dữ liệu và AI giúp đề xuất giải pháp tài chính đúng nhu cầu, đúng thời điểm, đúng khả năng từng hộ. Mục tiêu không chỉ giúp vay nhanh hơn, mà giúp bà con tiếp cận đúng nguồn vốn để phát triển bền vững.

Đến nay, MISA Lending đã kết nối 16 ngân hàng, tiếp cận hệ sinh thái gần 400.000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh, tổng hạn mức được cấp đạt 23.860 tỷ đồng, tổng giá trị giải ngân đạt 40.090 tỷ đồng - minh chứng dữ liệu vận hành hàng ngày của bà con có thể trở thành “tài sản” quý giá, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa thực tế kinh doanh và yêu cầu thẩm định tín dụng.

Để hộ kinh doanh vừa đáp ứng yêu cầu thuế, chuyển đổi số vừa nâng năng lực quản trị, mở rộng quy mô và phát triển thành doanh nghiệp, cần phối hợp thế nào giữa cơ quan quản lý, ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ? MISA có đề xuất gì trong thời gian tới?

MISA cho rằng để hộ kinh doanh vừa đáp ứng yêu cầu thuế, chuyển đổi số vừa nâng cao năng lực quản trị và mở rộng quy mô, cần một hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ, trong đó cơ quan quản lý, ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ cùng đồng hành, mỗi bên đúng vai trò.

Về cơ quan quản lý, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và đơn giản hóa quy trình liên quan đến đăng ký kinh doanh, kê khai thuế, hóa đơn điện tử và chuyển đổi mô hình từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Chính sách cần được truyền đạt bằng ngôn ngữ dễ hiểu, kèm hướng dẫn thực tế để hộ kinh doanh biết rõ cần làm gì và được hỗ trợ gì. Có thể phối hợp địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ tổ chức hướng dẫn trực tiếp tại chợ, cửa hàng, khu dân cư, cụm sản xuất - cách “cầm tay chỉ việc” luôn hiệu quả hơn hướng dẫn qua văn bản.

Về phía ngân hàng, MISA mong các tổ chức tín dụng tiếp tục đổi mới cách đánh giá, bổ sung dữ liệu vận hành thực tế bên cạnh hồ sơ truyền thống và tài sản bảo đảm, dùng dữ liệu minh bạch, an toàn, có sự đồng ý của khách hàng, tuân thủ pháp luật; sản phẩm tín dụng nên linh hoạt hơn về hạn mức, kỳ hạn, cách trả nợ, phù hợp đặc thù dòng tiền theo mùa vụ.

Với doanh nghiệp công nghệ như MISA, nhiệm vụ không chỉ cung cấp phần mềm mà giúp hộ kinh doanh hình thành dữ liệu quản trị tự nhiên ngay trong bán hàng, xuất hóa đơn, nhập hàng, thanh toán, quản lý dòng tiền hàng ngày; công nghệ cần dễ dùng, chi phí hợp lý, kết nối được ngân hàng, cơ quan thuế và các nền tảng liên quan, cung cấp chỉ số trực quan để chủ hộ ra quyết định nhanh, đúng.

Từ thực tế triển khai, MISA đề xuất một số kiến nghị cụ thể với NHNN. Đầu tiên là thúc đẩy kết nối giữa MISA Lending với các ngân hàng thương mại. Nếu có sự thúc đẩy này, tốc độ kết nối giữa hệ thống ngân hàng với hàng triệu hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa sẽ nhanh hơn nhiều, giúp dòng vốn đến đúng đối tượng, đúng thời điểm, quay vòng nhanh hơn, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam.

Bên cạnh đó, sớm có cơ chế thu hút nguồn vốn quốc tế qua Trung tâm Tài chính quốc tế. MISA đã làm việc với một số quỹ, định chế tài chính nước ngoài quan tâm lớn tới thị trường Việt Nam, sẵn sàng dành hàng trăm triệu USD cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Hiện tại, họ đang chờ cơ chế, chính sách, quy trình cụ thể để đưa vốn vào Việt Nam qua Trung tâm Tài chính quốc tế. MISA kiến nghị NHNN phối hợp với các cơ quan liên quan sớm xây dựng cơ chế rõ ràng, thông thoáng, thuận lợi, để nguồn vốn quốc tế hợp pháp, minh bạch, chi phí cạnh tranh có thể kết nối với các nền tảng tài chính số như MISA Lending, đi trực tiếp vào sản xuất kinh doanh, tuân thủ đầy đủ quy định tài chính, ngân hàng, ngoại hối, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin.

Cuối cùng là tạo điều kiện để MISA tham gia xây dựng điểm tín dụng dựa trên dữ liệu. MISA đang quản lý khối lượng lớn dữ liệu phát sinh trực tiếp từ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Nếu dữ liệu này được chuẩn hóa, phân tích bằng mô hình dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phù hợp, có thể hình thành hệ thống chấm điểm tín dụng theo thời gian thực, phản ánh sát sức khỏe tài chính, hoạt động kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng. MISA mong NHNN nghiên cứu cơ chế, khi đủ điều kiện pháp luật về dữ liệu, an toàn thông tin, quản trị rủi ro, tạo điều kiện để MISA tham gia cung cấp hoặc tính toán điểm tín dụng cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Điều này có lợi cho cả ba bên, hộ kinh doanh uy tín dễ chứng minh năng lực tài chính, tiếp cận vốn hơn; ngân hàng có thêm dữ liệu, công cụ đánh giá rủi ro; nền kinh tế phân bổ vốn chính xác hơn tới đối tượng thực sự có năng lực sử dụng vốn hiệu quả.

Trong kỷ nguyên số, một trong những tài sản giá trị nhất của nền kinh tế chính là dữ liệu sống hình thành mỗi ngày từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi dữ liệu trở thành tín nhiệm, tín nhiệm trở thành khả năng tiếp cận vốn, vốn trở thành tăng trưởng, hàng triệu hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa Việt Nam sẽ có thêm động lực phát triển rất lớn.

Xin cảm ơn bà!