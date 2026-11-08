Dữ liệu giao thông – nền tảng chuyển từ quản lý sang điều hành chủ động
Từ thực tiễn giao thông Hà Nội, việc ứng dụng camera, hệ thống đèn tín hiệu và công nghệ phân tích dữ liệu đang mở ra hướng tiếp cận mới trong quản lý giao thông đô thị. Thay vì chỉ xử lý khi ùn tắc, vi phạm xảy ra, dữ liệu có thể giúp lực lượng chức năng nhận diện tình huống từ sớm, điều tiết linh hoạt và từng bước nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/du-lieu-giao-thong-nen-tang-chuyen-tu-quan-ly-sang-dieu-hanh-chu-dong-246261108115424106.htm