Dữ liệu, công nghệ số - nền tảng an toàn cho báo chí Công an nhân dân

Diễn giả Nguyễn Minh Đức phân tích những thách thức, giải pháp bảo đảm an ninh mạng cho hạ tầng truyền hình số. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức Hội thảo “Dữ liệu và Công nghệ số-Nền tảng an toàn cho báo chí Công an nhân dân”.

Hội thảo là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong khuôn khổ Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV-Năm 2026 tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Đây cũng là hoạt động chuyên môn có ý nghĩa thiết thực, tạo diễn đàn trao đổi giữa các cơ quan báo chí, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và đội ngũ những người làm công tác truyền thông trong lực lượng Công an nhân dân về những cơ hội, thách thức đặt ra trong quá trình chuyển đổi số báo chí.

Trong môi trường truyền thông số, dữ liệu đã trở thành nguồn lực chiến lược, công nghệ số là động lực đổi mới phương thức sản xuất và phân phối thông tin, còn an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết để duy trì hoạt động ổn định, tin cậy.

Với báo chí Công an nhân dân, yêu cầu này càng có ý nghĩa đặc biệt bởi mỗi tác phẩm báo chí không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân và phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Truyền thông Công an nhân dân phát biểu khai mạc. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Truyền thông Công an nhân dân cho biết: Báo chí Công an nhân dân có sứ mệnh đặc thù, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an, với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trong không gian số, vai trò ấy càng cần được phát huy mạnh mẽ. Khi thông tin sai lệch, tin giả, nội dung xuyên tạc và các sản phẩm giả mạo bằng công nghệ có thể lan truyền với tốc độ lớn, báo chí Công an nhân dân phải chủ động hơn trong cung cấp thông tin xác thực, phản ứng kịp thời trước những vấn đề dư luận quan tâm, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, củng cố niềm tin xã hội và giữ vững ổn định về an ninh trật tự. Dù ở định dạng nào, trên nền tảng nào, điều không thể thay đổi là tính chính xác, tính nhân văn, tính chiến đấu và trách nhiệm chính trị của báo chí Công an nhân dân.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong cho rằng, thông điệp cốt lõi mà hội thảo cần hướng tới là:Báo chí Công an nhân dân phát triển hiện đại, phải lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số làm động lực, an toàn làm điều kiện tiên quyết và chất lượng thông tin, niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Để dữ liệu và công nghệ số thật sự trở thành nền tảng phát triển an toàn, bền vững cho báo chí Công an nhân dân, Cục trưởng Đỗ Triệu Phong đề nghị các đơn vị, cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm truyền thông trong lực lượng cần rà soát, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu, tư liệu nghiệp vụ một cách khoa học, bảo đảm tìm kiếm, truy xuất và khai thác hiệu quả; khắc phục tình trạng phân tán, trùng lặp, khó sử dụng.

Đồng thời, phải phân loại dữ liệu theo mức độ nhạy cảm, quy định rõ trách nhiệm quản lý, quyền truy cập, mục đích sử dụng và thời hạn lưu trữ. Kết nối, chia sẻ dữ liệu phải đi đôi với bảo vệ bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân và tuân thủ đúng thẩm quyền.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong báo chí Công an nhân dân phải có nguyên tắc, có giới hạn và có cơ chế kiểm soát rõ ràng. Không được tuyệt đối hóa kết quả do công nghệ tạo ra; không để máy móc thay thế trách nhiệm nghề nghiệp của nhà báo; không sử dụng công cụ AI thiếu kiểm chứng để tạo ra hoặc phát tán thông tin sai sự thật, hình ảnh giả mạo hay nội dung có nguy cơ làm lộ lọt thông tin nhạy cảm.

Hội thảo với sự tham gia của đông đảo cán bộ làm công tác truyền thông trong lực lượng Công an nhân dân. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Các đơn vị phải thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và an toàn thông tin; chú trọng quản lý tài khoản, phân quyền truy cập, sao lưu dữ liệu, giám sát hệ thống, cập nhật bản vá bảo mật và xây dựng phương án ứng phó, khắc phục sự cố.

Cùng với đầu tư hạ tầng, các đơn vị cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý và nhân lực công nghệ. Nội dung đào tạo cần gắn với yêu cầu thực tiễn, bao gồm kỹ năng khai thác và kiểm chứng dữ liệu, tác nghiệp đa nền tảng, sử dụng AI có trách nhiệm, nhận diện nội dung giả mạo, bảo vệ dữ liệu và xử lý các tình huống mất an toàn thông tin.

Cuối cùng, mỗi người làm báo phải tuân thủ pháp luật, kỷ luật phát ngôn và quy định bảo vệ bí mật nhà nước; không ngừng nâng cao chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Mỗi tác phẩm phải hướng tới sự thật, lợi ích quốc gia và lợi ích của nhân dân; phản ánh chân thực hoạt động của lực lượng Công an, biểu dương nhân tố tích cực, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật và góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, an toàn.

Hội thảo có sự tham gia chia sẻ của ba diễn giả: Thạc sĩ Đặng Tuấn Tiến, Viện trưởng Viện Khoa học Quản trị nhân lực và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (IHRAI); ông Nguyễn Minh Đức, Founder & CEO Công ty cổ phần An toàn thông tin CyRadar; ông Ngô Minh Hiếu, Co-Founder & CEO Chống Lừa đảo.

Với góc nhìn chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và phòng, chống lừa đảo trực tuyến, các diễn giả đã làm rõ những vấn đề cấp thiết trong tiến trình xây dựng nền báo chí số hiện đại, chuyên nghiệp và an toàn.

Thông qua các tham luận và trao đổi chuyên môn, hội thảo đã đề xuất các giải pháp khai thác hiệu quả nguồn lực dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ trên không gian mạng; hướng tới nâng cao nhận thức về quản trị dữ liệu, ứng dụng AI có trách nhiệm, bảo vệ hạ tầng số, chủ động phòng ngừa nguy cơ an ninh mạng và tăng cường năng lực xác thực thông tin cho đội ngũ những người làm báo.