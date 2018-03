Dữ liệu cá nhân đang bị đe dọa như thế nào sau 'scandal' của Facebook?

Sau vụ rò rỉ hồ sơ cá nhân Facebook lớn nhất trong lịch sử Internet, thông tin cá nhân trên mạng xã hội ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.

Theo nhiều chuyên gia bảo mật, dữ liệu mà công ty Cambridge Analytica thu thập được cho phép các nhà nghiên cứu dự đoán được xu hướng bỏ phiếu của người dân Mỹ trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016. Tuy nhiên, số dữ liệu này sẽ không có nguy cơ bị tung lên quảng cáo hay hiện diện ở các trang web đen.

Trao đổi với trang tin Business Insider, ông Mark Turnage – Giám đốc điều hành của DarkOwl, một công ty an ninh không gian mạng chuyên về các web đen cho hay: “Sự việc của Cambridge Analytica đã gây ra một tiếng vang lớn và cũng chỉ ra được vấn đề quan trọng không kém. Người dùng cần sử dụng các trang web cẩn thận hơn vì dữ liệu của bạn không chỉ được mua, bán, sử dụng hợp pháp mà còn bị mua bán bất hợp pháp.”

Dữ liệu trên Internet thực chất không còn an toàn nữa.

Trong nhiều năm nay, mối quan tâm lớn nhất của những người dùng muốn bảo vệ quyền riêng tư của mình là phạm vi dữ liệu bị môi giới giữa các công ty và các tội phạm trực tuyến. Nói dễ hiểu hơn là, mọi hoạt động trực tuyến của bạn đều bị theo dõi, bằng cách này hay cách khác.

Các nhà quảng cáo, nhà truyền thông xã hội và trang web thương mại điện tử không chỉ có khả năng theo dõi những hoạt động của người dùng trên nền tảng của mình mà còn sử dụng cookie để theo dõi những trang web và ứng dụng khác mà người đó truy cập.

Thông thường, hacker sẽ sử dụng phần mềm độc hại để nhắm tới các công ty, các tổ chức công cộng có lưu trữ số an sinh xã hội, số thẻ tín dụng, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin sức khỏe và thông tin đăng nhập vào các trang web khác nhau. Nhiều chuyên gia cho rằng số dữ liệu thu được của Cambridge Analytica từ khoảng 50 triệu người dùng Facebook sẽ không có mặt trên các web đen. Lý do là công ty có trụ sở tại Anh này chỉ sử dụng dữ liệu trong nội bộ công ty, không phát tán ra bên ngoài, chỉ trừ khi tin tặc lấy trộm dữ liệu từ Cambridge Analytica.

Thêm vào đó, các dữ liệu điều tra “tâm lý” thu được từ Facebook, ví dụ như nơi bạn sinh sống, sở thích, tình trạng các mối quan hệ, ngày sinh,… có vẻ không đáng giá với các tin tặc. Trọng tâm của chúng thường nhắm vào các thông tin nhạy cảm như tài chính, thông tin sức khỏe để lấy cắp danh tính.

Mặc dù số an sinh xã hội và số thẻ tín dụng có phần nguy hiểm hơn nhiều so với số dữ liệu mà Cambridge Analytica thu được nhưng sự cố này đã gây ảnh hưởng rất lớn tới môi trường an ninh mạng. Vụ tai tiếng này đã khiến người dùng bức xúc vì bị mất đi quyền cá nhân, Giám đốc điều hành của Facebook bị “sờ gáy” và khiến cho giá cổ phiếu của tập đoàn này xuống dốc.

An Nhiên