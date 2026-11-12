Du lịch y tế da liễu: Cơ hội hút khách quốc tế đến Việt Nam

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Chia sẻ bên lề Hội nghị Da liễu khu vực châu Á - châu Úc lần thứ 27 (RCD 2026), diễn ra các ngày 11-14/11 tại Hà Nội, ông Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết nhu cầu khám chữa bệnh da liễu của người nước ngoài tại Việt Nam hiện khá đa dạng, không chỉ dừng ở điều trị bệnh lý mà còn mở rộng sang chăm sóc da và các dịch vụ thẩm mỹ.

Đáng chú ý, nhu cầu này không chỉ đến từ khách du lịch quốc tế mà còn có một bộ phận Việt kiều trở về nước để khám chữa bệnh. Đây là xu hướng đáng quan tâm trong bối cảnh người dân ngày càng chú trọng chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và có nhiều lựa chọn hơn về địa điểm điều trị.

Ông Doanh cho biết, có những bệnh nhân Việt kiều đang sinh sống tại châu Âu, trong đó có Đức, lựa chọn trở về Việt Nam để khám chuyên khoa da liễu. Một trong những lý do là thời gian chờ khám tại nước sở tại có thể kéo dài. Ông dẫn ví dụ, tại Đức, có trường hợp người bệnh phải chờ từ 3-6 tháng mới đến lượt khám bác sĩ chuyên khoa da liễu.

Trong khi đó, khi trở về Việt Nam, người bệnh có thể chủ động hơn trong việc tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh. Bên cạnh điều trị các bệnh lý da liễu, một số người còn có nhu cầu thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Da liễu Trung ương, các dịch vụ được người nước ngoài và Việt kiều quan tâm khá phong phú, từ khám, điều trị bệnh lý, phẫu thuật, xử lý các tổn thương da, ung thư da đến những thủ thuật thẩm mỹ như tiêm botulinum toxin, chất làm đầy (filler) và các phương pháp chăm sóc, trẻ hóa da.

Bác sĩ da liễu thăm khám cho bệnh nhân

Một lợi thế khác là chi phí dịch vụ tại Việt Nam có thể thấp hơn so với một số quốc gia phát triển. Tuy nhiên, theo ông Doanh, lợi thế về giá chỉ là một yếu tố. Để người bệnh quốc tế lựa chọn Việt Nam, chất lượng chuyên môn, sự thuận tiện trong tiếp cận dịch vụ và khả năng đáp ứng yêu cầu của từng nhóm khách hàng mới là những yếu tố quan trọng.

Thực tế, chuyên ngành da liễu có nhiều điều kiện để phát triển theo hướng này bởi phạm vi dịch vụ rộng, từ khám chữa bệnh thông thường, điều trị chuyên sâu đến thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp. Đây cũng là lĩnh vực có khả năng tiếp cận nhiều nhóm khách hàng quốc tế với nhu cầu khác nhau.

Cần hoàn thiện dịch vụ để khai thác tiềm năng

Dù có nhiều lợi thế, việc phát triển du lịch y tế trong lĩnh vực da liễu vẫn cần những bước cải thiện đồng bộ. Theo ông Lê Hữu Doanh, một trong những vấn đề cần quan tâm là hệ thống truyền thông và tổ chức luồng tiếp nhận người bệnh quốc tế.

Khi người nước ngoài hoặc Việt kiều có nhu cầu trở về Việt Nam điều trị, họ cần được cung cấp thông tin rõ ràng về cơ sở khám chữa bệnh, chuyên khoa, phương pháp điều trị, quy trình đăng ký và các dịch vụ có thể tiếp cận. Việc xây dựng kênh thông tin thuận tiện sẽ giúp người bệnh chủ động tìm hiểu, lựa chọn và chuẩn bị trước khi đến Việt Nam.

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính cũng là vấn đề cần được quan tâm. Theo lãnh đạo Bệnh viện Da liễu Trung ương, cần nghiên cứu những cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với người đến Việt Nam với mục đích khám chữa bệnh, trong đó có các vấn đề liên quan đến visa và tổ chức tiếp nhận người bệnh.

Một điểm nghẽn khác là thanh toán viện phí và bảo hiểm quốc tế. Người nước ngoài thường có những hình thức bảo hiểm và cơ chế chi trả riêng. Vì vậy, cơ sở y tế cần có khả năng tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ người bệnh thực hiện các thủ tục thanh toán phù hợp.

Ông Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương

Ông Doanh cho rằng, việc nắm bắt các quy định liên quan đến bảo hiểm quốc tế, cũng như xây dựng quy trình hỗ trợ thanh toán thuận tiện, sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm của người bệnh. Đây là yếu tố không thể bỏ qua nếu muốn phát triển dịch vụ khám chữa bệnh cho khách quốc tế một cách chuyên nghiệp.

Về nguồn nhân lực, ngoại ngữ cũng đóng vai trò quan trọng. Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, tiếng Anh được xác định là ngoại ngữ phổ biến trong hoạt động chuyên môn và giao tiếp với người bệnh nước ngoài. Nhiều bác sĩ trẻ được đào tạo, học tập ở nước ngoài có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt. Bệnh viện cũng chú trọng yêu cầu ngoại ngữ khi cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài.

Không chỉ bác sĩ, đội ngũ điều dưỡng cũng cần được tăng cường năng lực ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc người bệnh quốc tế. Bệnh viện đang triển khai chương trình đào tạo điều dưỡng bằng tiếng Anh, đồng thời có khả năng hỗ trợ một số ngôn ngữ khác như tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Trung Quốc trong những trường hợp phù hợp.

Với lợi thế về chuyên môn, đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản cùng các dịch vụ da liễu ngày càng đa dạng, Việt Nam có cơ hội mở rộng thị trường du lịch y tế. Tuy nhiên, cơ hội ấy chỉ có thể trở thành lợi thế thực sự khi chất lượng khám chữa bệnh được đặt lên hàng đầu, đi cùng với cải thiện thủ tục, thanh toán, ngoại ngữ và khả năng hỗ trợ người bệnh quốc tế.