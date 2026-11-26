Sự xuất hiện của sản phẩm như Sjourney tạo ra những gam màu mới cho thị trường du lịch. Ảnh: Anh Đức

Việt Nam sở hữu lợi thế tự nhiên hiếm có về sự phân hóa cảnh quan, khí hậu, văn hóa và ẩm thực vùng miền. Nếu như trước đây, lợi thế này chủ yếu được khai thác rời rạc qua các tour tham quan ngắn ngày tại từng cực tăng trưởng, thì nay nhiều doanh nghiệp đã chủ động thiết kế những hành trình xuyên suốt, đặt trải nghiệm di chuyển làm trung tâm.

Cuộc đua định hình sản phẩm xuyên Việt

Đáng chú ý ở phân khúc cao cấp là mô hình tàu hỏa du lịch hạng sang Sjourney của công ty PYS Travel đã đi vào vận hành từ cuối năm 2024. Lấy cảm hứng từ các đoàn tàu Đông Dương lịch sử với phong cách Indochine kết hợp tinh thần lãng mạn Pháp, hành trình 8 ngày 7 đêm này không coi đường sắt đơn thuần là phương tiện trung chuyển. Thay vào đó, doanh nghiệp áp dụng triết lý "du lịch chậm" để biến quỹ thời gian lăn bánh thành không gian nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm văn hóa khép kín.

Ở một hướng tiếp cận khác, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngôi Sao Mới (Newstar Group) lại chọn khai thác thị trường đại chúng và khách lẻ với tour đường bộ xuyên Việt kéo dài tới 39 ngày đêm, khởi hành hằng ngày. Chuyến xe đầu tiên xuất phát vào ngày 16/11/2026 tại Hà Nội đã đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn nghiên cứu sản phẩm sang khai thác thương mại quy mô lớn của doanh nghiệp này.

Dù khác biệt về phương thức vận chuyển, thời lượng và tệp khách hàng mục tiêu, cả hai mô hình đều phản ánh một xu hướng dịch chuyển chung của thị trường: chuyển từ khai thác điểm đến đơn lẻ sang kết nối liên vùng theo chiều sâu.

Ông Lương Duy Ngân, Tổng giám đốc Newstar Group chia sẻ, việc xây dựng hành trình xuyên Việt xuất phát từ nhu cầu kết nối các điểm đến giàu tiềm năng thành một chuỗi trải nghiệm thuận tiện, đồng bộ. Giá trị của một hành trình không được đo bằng số kilomet đi qua, mà bằng những trải nghiệm du khách nhận được và những giá trị kinh tế để lại cho mỗi vùng đất.

Phép thử về bài toán vận hành và chuỗi cung ứng

Trên thực tế, khi thị hiếu du khách ngày càng khắt khe và có nhiều lựa chọn thay thế trong khu vực, việc liệt kê thật nhiều địa danh trong một lịch trình không còn là lợi thế cạnh tranh. Trọng tâm của bài toán kinh doanh hiện nay nằm ở khả năng tạo ra giá trị gia tăng và kéo dài mức chi tiêu thực tế của khách tại từng điểm dừng chân.

Lợi thế lớn nhất của du lịch xuyên Việt nằm ở khả năng tích hợp đa dạng các hệ sinh thái từ di sản, danh thắng, du lịch biển đảo đến làng nghề, nông nghiệp và văn hóa bản địa. Tuy nhiên, dưới góc độ quản trị vận hành, các hành trình dài ngày lại đặt ra ba thách thức lớn đối với doanh nghiệp lữ hành:

Thứ nhất là rủi ro đứt gãy chất lượng dịch vụ. Một hành trình kéo dài hàng tuần, thậm chí hơn một tháng, đòi hỏi sự đồng đều về hạ tầng lưu trú, ẩm thực và năng lực điều phối phương tiện qua nhiều địa phương có trình độ phát triển du lịch chênh lệch. Nếu chỉ chạy theo số lượng điểm đến mà thiếu chiều sâu trải nghiệm, tour xuyên Việt rất dễ rơi vào tình trạng "cưỡi ngựa xem hoa", gây mệt mỏi cho du khách.

Thứ hai là áp lực duy trì tần suất và xử lý sự cố. Đối với mô hình ghép khách lẻ và khởi hành hằng ngày như cách Newstar Group đang triển khai, bài toán lấp đầy công suất (load factor) để tối ưu chi phí cố định, song song với việc kiểm soát rủi ro phát sinh trên cung đường dài, là phép thử trực tiếp đối với năng lực tài chính và quản trị của doanh nghiệp.

Thứ ba là sự phân bổ lợi ích kinh tế. Để du lịch xuyên Việt thực sự đóng góp vào bức tranh tăng trưởng chung của ngành du lịch Việt Nam năm 2026, doanh nghiệp cần thoát khỏi tư duy "bán tour khép kín" để chuyển sang tư duy kiến tạo chuỗi giá trị. Dòng tiền từ du khách chỉ thực sự lan tỏa khi mỗi điểm dừng được kết nối trực tiếp với hệ thống cơ sở lưu trú địa phương, nhà hàng bản địa, làng nghề và các sản phẩm OCOP, thay vì chỉ tập trung lợi nhuận tại đơn vị tổ chức tour, ông Lương Duy Ngân cho biết thêm.

Theo đại diện PYS Travel, có một rào cản thực tế khiến các sản phẩm xuyên Việt khó bứt phá về quy mô là tính kén khách. Không phải du khách nào cũng đủ quỹ thời gian và nguồn lực tài chính cho một chuyến đi kéo dài 39 ngày đêm. Ngược lại, phân khúc siêu sang như SJourney cũng chỉ phục vụ một tệp khách hàng ngách có khả năng chi trả cao. Do đó, để tối ưu hóa công suất khai thác tài nguyên dọc trục Bắc - Nam, các doanh nghiệp lữ hành buộc phải phân tách và thiết kế nhiều phiên bản sản phẩm linh hoạt hơn theo thời lượng (7 ngày, 15 ngày, 21 ngày), mức ngân sách và chuyên đề trải nghiệm như di sản, ẩm thực, nghỉ dưỡng xanh. Đồng thời, cơ chế liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp lữ hành, đơn vị vận tải và chính quyền các địa phương sẽ đóng vai trò then chốt trong việc chuẩn hóa điểm đến và tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng.

Sự xuất hiện của những sản phẩm như SJourney hay tour xuyên Việt của Newstar Group đang tạo ra những gam màu mới cho thị trường du lịch năm 2026. Nhưng chiều dài địa lý chỉ là điều kiện cần, muốn biến cung đường Bắc - Nam thành một dòng chảy kinh tế bền vững, ngành du lịch cần những sản phẩm được đầu tư bài bản về chiều sâu vận hành và cơ chế chia sẻ lợi ích minh bạch, nơi mỗi chuyến đi không chỉ đưa du khách đi qua đất nước, mà còn thực sự kích hoạt được sức sống kinh tế cho từng vùng đất.