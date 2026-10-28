Du lịch 'Xứ sở vạn đảo' Indonesia chuyển trọng tâm sang thị trường chặng ngắn

Được coi là một trong những bí mật được giữ kín nhất của Indonesia, quần đảo Togean là nơi đa dạng sinh học phong phú cả trên biển và trên cạn. Với những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp, thảm thực vật nhiệt đới tươi tốt, những rạn san hô nguyên sơ và làn nước trong vắt. Ảnh: igafencu

Du lịch chậm khám phá "Thiên đường biển cả" Togean

Trong bài viết có tiêu đề "Ngoài Bali: các nhà đầu tư du lịch tìm kiếm những viên ngọc ẩn của Indonesia" (Beyond Bali: travel buyers look to Indonesia's hidden gems), đăng trên chuyên trang du lịch Travel Weekly Asia (Singapore) ngày 26/10, tác giả Vina Simanjuntak lưu ý một điểm đến đang rất được chú ý.

Đó là quần đảo Togean của Indonesia - nơi được mệnh danh là "Thiên đường biển cả". Quần đảo Togean bao gồm 56 hòn đảo và nhiều đảo nhỏ ở ngoài khơi, thuộc huyện Tojo Una-Una, tỉnh Trung Sulawesi.

"Thiên đường biển cả" vừa có màn ra mắt ấn tượng trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Indonesia Tuyệt vời (Wonderful Indonesia Tourism Fair - WITF) lần thứ 3, được tổ chức tại Thủ đô Jakarta từ ngày 15-17/10.

Làng du mục biển Bajau trên đảo Pulau Papan thuộc quần đảo Togean, nơi những ngôi nhà sàn trên mặt nước được nối liền với đảo Malenge bằng cây cầu gỗ dài 1km. Ảnh: Tojo Una-Una Tourism

Khách du lịch tham quan một làng du lịch ở Indonesia. Ảnh: Antara/HO-Ministry of Tourism

Nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và đa dạng sinh học biển đặc biệt, các đảo của quần đảo Togean mang đến cho du khách một lựa chọn tương đối nguyên sơ, thay thế cho các điểm đến nổi tiếng hơn của "Xứ sở vạn đảo". Theo phân tích của tác giả Vina Simanjuntak, điểm mạnh nhất của quần đảo Togean chính là sự thiếu vắng du lịch đại chúng và xu hướng du lịch chậm, bền vững.

Nằm ở trung tâm Tam giác San hô (Coral Triangle) còn được gọi là "rừng Amazon của đại dương", quần đảo Togean nổi tiếng với những rạn san hô rực rỡ, hệ sinh thái biển phong phú và tầm nhìn dưới nước đầy mê hoặc. Đây là nơi lý tưởng cho những khách du lịch chậm, có thể thư thái trải nghiệm lặn biển và khám phá thiên nhiên.

Trong những điểm tham quan hút khách có các địa điểm lặn xung quanh đảo núi lửa Una-Una, nơi nổi tiếng với những đàn cá nhồng (barracuda) và cá khế (jackfish) khổng lồ. Cùng cảnh quan vách đá và vực sâu kỳ vĩ, các đảo san hô vòng và xác máy bay ném bom B-24 thời Thế chiến II. Một điểm nổi bật khác về tự nhiên là hồ Mariona - một trong số ít nơi trên thế giới, mà du khách có thể bơi giữa những con sứa không có ngòi độc.

Các hòn đảo cũng mang lại cho khách du lịch những trải nghiệm văn hóa độc đáo. Nhất là "làng du mục biển" Bajau - hay còn gọi là Bajo (Bajau sea nomads village) đẹp như tranh vẽ trên đảo Pulau Papan. Làng là nơi cư dân bộ tộc Bajau có lối sống du cư trên biển, ở trong những ngôi nhà sàn trên mặt nước màu ngọc lam, được nối với đảo Malenge (điểm du lịch có những bãi biển tuyệt đẹp và tầm nhìn ngoạn mục ra đại dương) lân cận bằng một cây cầu gỗ dài 1km.

Trung tâm lặn Sanctum trên đảo Una Una (thuộc quần đảo Togean) - nơi đã bị bỏ hoang sau một vụ phun trào núi lửa, nhưng nay đang mở ra tương lai lặn biển đầy hứa hẹn. Ảnh: Alfred Minnaar

Ở những nơi khác, các hòn đảo như Buka Buka vẫn không có ô tô và dựa vào năng lượng mặt trời, góp phần củng cố danh tiếng của quần đảo Togean như một điểm đến tập trung vào tính bền vững và du lịch chậm.

"Quần đảo Togean cần được quảng bá nhiều hơn, bởi vì dường như vẫn còn rất nhiều điều thú vị chúng ta chưa biết, rất nhiều người còn chưa biết tới viên ngọc ẩn này" - bà Magdalena Atmaja, Giám đốc điều hành của hãng du lịch Platinum Holiday Indonesia - nói và nhấn mạnh: Nơi đây rất có tiềm năng thu hút những khách du lịch quốc tế đang tìm kiếm các kỳ nghỉ yên tĩnh, gần với thiên nhiên.

"Xứ sở vạn đảo" chuyển hướng đa dạng hóa thị trường du lịch chặng ngắn

Về tiềm năng du lịch nói chung của "Xứ sở vạn đảo", hãng tin Antara dẫn thông báo ngày 9/10 của Bộ Du lịch Indonesia cho biết: 8 tháng đầu năm 2026 Indonesia đã đón 10,58 triệu lượt khách du lịch quốc tế - tăng 5,38% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ trưởng Du lịch Widiyanti Putri Wardhana, thành tựu này chứng tỏ nền tảng du lịch của Indonesia vẫn vững mạnh và hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng tích cực. Chiến lược đa dạng hóa thị trường du lịch chặng ngắn (với các chuyến bay cự ly ngắn) và trung bình, cũng cho thấy những bước phát triển tích cực.

Indonesia chứng kiến đà tăng trưởng du lịch đáng kể - đón 10,58 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong 8 đầu tiên năm 2026. Ảnh: travelnewsdigest.in

Khách du lịch nước ngoài xếp hàng ngày 1/10 tại một bến tàu nổi, để lên phà tới đảo Nusa Penida - điểm đến nổi tiếng ở Bali. Ảnh: Antara/Nyoman Hendra Wibowo/nym.

Cụ thể, số khách du lịch đến từ các nước Đông Nam Á khác tăng 7,75%; đến từ các khu vực châu Á khác tăng 8,41% và từ châu Đại Dương tăng 7,36%. Khi tình hình dần được cải thiện, số khách du lịch từ Trung Đông cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực lũy kế 1,30%.

Trước đó, tạp chí TTGAsia (Singapore) vừa đăng bài viết với tiêu đề "Indonesia chuyển trọng tâm sang thị trường du lịch chặng ngắn trong bối cảnh rủi ro du lịch chặng dài" (Indonesia shifts focus to shorthaul markets amid longhaul travel risks). Trong đó tác giả Dhini Oktavianti chia sẻ:

Các bên liên quan trong ngành du lịch Indonesia đang tìm cách giảm thiểu tác động của căng thẳng địa chính trị, vẫn đang làm gián đoạn các tuyến đường vận chuyển quan trọng. Bởi điều đó có thể làm giảm đáng kể nhu cầu của khách du lịch chặng dài (với các chuyến bay cự ly dài), là những người thường lưu trú lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Đền Tanah Lot nằm trên một mỏm đá nhô ra biển, được bao quanh bởi làn nước biển trong xanh. Không chỉ là điểm đến của các tín đồ Hindu giáo, mà đền Tanah Lot đã trở thành một trong những điểm du lịch ấn tượng ở Bali, Indonesia. Ảnh: expedia

Khách du lịch trekking ngày 12/4 lên những ngọn đồi của đảo Padar, chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên nguyên sơ của Vườn quốc gia Komodo (nằm cạnh ranh giới giữa 2 tỉnh Đông Nusa Tenggara và Tây Nusa Tenggara). Ảnh: Anatara/Gecio Viana/agr

Phát biểu tại một hội thảo trực tuyến gần đây xoay quanh chủ đề "Du lịch trong bối cảnh khó khăn", Bộ trưởng Du lịch Widiyanti Putri Wardhana chỉ rõ: Indonesia có thể mất tới 5.500 du khách mỗi ngày từ các thị trường du lịch chặng dài như châu Âu và Mỹ, nếu tình trạng gián đoạn vẫn tiếp diễn tại các trung tâm trung chuyển ở Trung Đông.

Để giảm thiểu tác động tới số lượng khách đến và doanh thu, Bộ Du lịch Indonesia đang tăng cường nỗ lực tại các thị trường chặng ngắn ở Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Đó là những nơi nhu cầu ổn định hơn do vị trí địa lý gần và lợi thế về chi phí.

Bà Ni Made Ayu Marthini, Thứ trưởng Bộ Du lịch nhấn mạnh: "Sự chuyển hướng này phản ánh chiến lược rộng hơn, nhằm đa dạng hóa rủi ro và giảm sự phụ thuộc vào du lịch chặng dài".

Nguồn: Travel Weekly Asia, Antara, TTGAsia