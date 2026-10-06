Du lịch Việt từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất

Số liệu từ Cục Thống kê công bố ngày 3/10 đã chỉ ra rằng, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Chỉ tính riêng tháng 9/2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt khoảng 1,77 triệu lượt, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, ngành du lịch đã đạt gần 71% kế hoạch đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2026.

Xét về các thị trường nổi bật, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng số khách quốc tế đến Việt Nam. Theo đó, Trung Quốc đứng đầu với 3,9 triệu lượt, chiếm 22,4% trong tổng số lượng khách quốc tế. Hàn Quốc đứng thứ hai với 3 triệu lượt, chiếm 17,3% tổng số lượng khách quốc tế.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, hai thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc có lợi thế về quy mô dân số, khoảng cách địa lý gần, kết nối hàng không thuận lợi và nhu cầu du lịch đa dạng. Điều này đã tạo ra nguồn khách lớn cho các sản phẩm biển, nghỉ dưỡng, đô thị, mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí.

Sau Trung Quốc và Hàn Quốc, Nga là thị trường gửi khách lớn thứ ba với khoảng 1,1 triệu lượt. Bên cạnh đó, thị trường Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ tư với 964 nghìn lượt khách. Mỹ đứng thứ năm với 764 nghìn lượt khách. Trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất còn có Campuchia với 688 nghìn lượt khách, Nhật Bản với 674 nghìn lượt khách, Ấn Độ với 671 nghìn lượt khách, Philippines với 523 nghìn lượt khách và Australia với 485 nghìn lượt khách.

Trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam, khoảng 83,2% du khách di chuyển bằng đường hàng không, 15,4% bằng đường bộ và 1,4% bằng đường biển. Cơ cấu này cho thấy hàng không quốc tế tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Nhìn chung, GDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%. Đáng chú ý, hoạt động thương mại, vận tải, du lịch và các dịch vụ phục vụ đời sống thuộc khu vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng tích cực. Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, du lịch trong nước duy trì ở mức cao, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, ngành du lịch đang từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu, chú trọng vào chất lượng, sự bền vững trong tăng trưởng là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Duy trì đà tăng trưởng hai con số giữa bối cảnh du lịch quốc tế còn nhiều thách thức

Báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, nền du lịch toàn cầu ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn là 0,4%. Phán đoán về bối cảnh thị trường, cũng như tình hình địa chính trị, UN Tourism đã hạ dự báo tăng trưởng khách quốc tế toàn cầu năm 2026 xuống mức 1-2%. Con số này thấp hơn mức dự báo 3-4% được đưa ra hồi tháng 1/2026.

Trước tình hình đó, việc ngành du lịch Việt Nam duy trì tăng trưởng hai con số trong 9 tháng năm 2026 cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến đang được củng cố trên nền tảng an toàn, ổn định của điểm đến. Kết quả này cũng phản ánh rõ sự chủ động đa dạng hóa thị trường của du lịch Việt, sự đa dạng về sản phẩm, kết nối hàng không thuận lợi và năng lực cung ứng ngày càng được cải thiện.

Song song với đà tăng trưởng, trong báo cáo mới công bố ngày 25/9 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Chỉ số năng lực phát triển của du lịch Việt Nam (TTDI) năm 2026 đạt 4,15 điểm, tăng 6,3% so với năm 2024 - mức cao thứ 2 toàn cầu, giúp Việt Nam tăng 7 bậc, vươn lên xếp hạng 52 trên thế giới.

Về lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay, xét theo từng khu vực, khách quốc tế từ châu Âu tăng trưởng cao nhất với 55%, châu Á tăng 7,6%, châu Úc tăng 21%, châu Mỹ tăng 20% và châu Phi tăng 29,4%. Việc tăng trưởng đồng thời tại nhiều khu vực giúp Việt Nam đa dạng hóa nguồn khách, nâng cao khả năng chống chịu của ngành và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Tại châu Âu - khu vực có mức tăng trưởng nổi bật nhất, Nga tiếp tục là thị trường lớn nhất với hơn 1 triệu lượt khách và mức tăng trưởng lên tới 160,6%. Đây là thị trường có nhu cầu cao về các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, lưu trú dài ngày và du lịch tránh mùa đông. Đồng thời, điều kiện kết nối hàng không giữa hai nước ngày càng thuận lợi, thúc đẩy việc trao đổi lượng khách hai chiều giữa Việt Nam-Nga. Cùng với đó, năng lực dịch vụ tại các điểm đến nghỉ dưỡng của Việt Nam không ngừng phát triển.

Bên cạnh đó, các thị trường khác của châu Âu đều tăng trưởng cao, có thể kể đến một số quốc gia như: Ba Lan tăng mạnh 49%, Cộng hòa Séc tăng 26,6%, Thụy Sỹ tăng 25,7%, Thụy Điển tăng 23,6%, Bỉ tăng 19,5%, Pháp tăng 13,6%, Anh tăng 9,7%, Đức tăng 16,1%...

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, sự tăng trưởng mạnh mẽ liên tục của các thị trường châu Âu từ đầu năm 2026 đến nay là tín hiệu tích cực cho thấy hiệu quả khai thác phân khúc thị trường chất lượng, lưu trú dài ngày, chi tiêu cao với sự ưu tiên dành cho các sản phẩm văn hóa, di sản, thiên nhiên, ẩm thực, nghỉ dưỡng và trải nghiệm sâu.

Cùng với sức tăng trưởng tốt từ thị trường châu Âu, có thể thấy, châu Á vẫn là thị trường gửi khách quan trọng của ngành du lịch Việt Nam. Du khách đến từ thị trường châu Á vẫn chiếm 74,5% tổng số khách quốc tế, dẫu cho mức tăng trưởng chỉ đạt khoảng 7,6%. Con số này chịu tác động rõ ràng nhất đến từ các thị trường lớn ở Đông Bắc Á như Trung Quốc chỉ tăng 1,5%, Hàn Quốc giảm 5,5%, Đài Loan (Trung Quốc) chỉ tăng 4,1%.

Trong khi đó, ở khu vực Đông Nam Á, bức tranh tươi sáng về sự gia tăng của lượng khách quốc tế được ghi nhận tại các thị trường gần, bao gồm: Philippines với mức tăng 55,2%, Campuchia với mức tăng 40,5%, Singapore với mức tăng 29,8%, Indonesia tăng với mức 25,5%. Ngoài ra, Ấn Độ và Australia được đánh giá là các thị trường gửi khách tiềm năng với sức tăng trưởng lần lượt là 33% và 21%.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, những kết quả này cho thấy ngành du lịch đang từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu, chú trọng vào chất lượng, sự bền vững trong tăng trưởng là yếu tố quan trọng hàng đầu. Đây là nền tảng để Việt Nam không chỉ tăng về số lượng khách mà còn hướng tới tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu, chất lượng trải nghiệm và giá trị gia tăng từ du lịch.