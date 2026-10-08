Du lịch Việt Nam vào Top 10 quốc gia được yêu thích nhất thế giới

Một góc Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ngày 8/10, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin: Tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler (Hoa Kỳ) vừa công bố kết quả Giải thưởng Readers’ Choice Awards 2026 hạng mục 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới do độc giả bình chọn, trong đó Việt Nam đứng ở vị trí thứ 10 với 92,99 điểm.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, đây là sự ghi nhận của độc giả toàn cầu đối với vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế với cảnh quan đa dạng, chiều sâu văn hóa, nền ẩm thực đặc sắc, những trải nghiệm ấn tượng.

Đó là Hà Nội với những khu phố cổ và chiều sâu văn hóa; Thành phố Hồ Chí Minh nổi bật với nhịp sống năng động; Vịnh Hạ Long hấp dẫn bởi cảnh quan kỳ vĩ; Hội An, Huế ghi dấu bởi những giá trị di sản; trong khi Đà Nẵng, Phú Quốc, các cung đường vùng cao phía Bắc hay không gian văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên mang đến những trải nghiệm riêng biệt. Tất cả tạo nên bức tranh du lịch phong phú, giàu bản sắc của Việt Nam trong mắt du khách quốc tế.

Ẩm thực cũng trở thành một trong những “điểm chạm” đặc biệt trong hành trình khám phá. Từ phở, bánh mì, cà phê đến các món ăn địa phương mang đậm dấu ấn vùng miền, văn hóa ẩm thực góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc tế. Cùng với đó, sự thân thiện, cởi mở của người dân và những trải nghiệm gắn với đời sống bản địa cũng ngày càng làm tăng sức hấp dẫn của các hành trình khám phá mảnh đất hình chữ S.

Phú Quốc - Diện mạo mới trên đảo ngọc. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Việc Việt Nam được độc giả của Condé Nast Traveler bình chọn vào Top 10 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026 tiếp tục bổ sung dấu ấn quan trọng cho thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế. Kết quả này vừa khẳng định sức hút của điểm đến, đồng thời cho thấy những giá trị đặc trưng về thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực, con người Việt Nam ngày càng được khách quốc tế quan tâm, yêu thích.

Cùng với Việt Nam, danh sách này còn có các quốc gia: Nhật Bản, Italy, Ireland, Campuchia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Hy Lạp, Panama, Hàn Quốc, Thái Lan, Ba Lan, Na Uy, Croatia, Áo, Thụy Sĩ, Singapore, Thụy Điển và Đức. Trước đó, Báo cáo Năng lực phát triển du lịch toàn cầu năm 2026 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố, Việt Nam có 13/17 chỉ số trụ cột được xếp hạng từ trung bình cao đến hàng đầu thế giới.

Đáng chú ý, chỉ số An ninh, an toàn của Việt Nam xếp hạng 9, thuộc nhóm 10 quốc gia hàng đầu thế giới. Lợi thế này càng có ý nghĩa trong bối cảnh, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ khoảng 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2026.