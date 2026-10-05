Du lịch Việt Nam trước bài toán chuyển từ 'lượng' sang 'chất'

Du khách quốc tế tham quan trải nghiệm tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Khi mục tiêu 25 triệu khách đang đến gần, câu chuyện của du lịch Việt Nam không chỉ là đón thêm bao nhiêu khách, mà làm thế nào để mỗi dòng khách tạo ra nhiều giá trị hơn cho nền kinh tế.

Du lịch cần thước đo mới

Theo Cục Thống kê, riêng trong tháng 9/2026, Việt Nam đón khoảng 1,77 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,1% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, khách quốc tế đạt hơn 17,7 triệu lượt, tương đương gần 71% kế hoạch năm.

Đây là kết quả đáng mừng khi du lịch quốc tế vẫn chịu tác động từ bất ổn địa chính trị, khó khăn kinh tế, chi phí vận tải và năng lượng tăng cao. Theo Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc, tăng trưởng khách quốc tế toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 0,4%.

Vì vậy, mục tiêu 25 triệu khách vẫn là thách thức khi Việt Nam cần đón thêm khoảng 7,3 triệu lượt trong quý IV, tương đương hơn 2,4 triệu lượt mỗi tháng, cao hơn đáng kể mức 1,77 triệu lượt của tháng 9. Tuy nhiên ngay cả khi đạt 25 triệu khách, câu chuyện phát triển của ngành du lịch cũng không thể dừng ở việc tăng số lượng.

Theo phân tích, các lĩnh vực dịch vụ trực tiếp liên quan đến du lịch đang tăng nhanh hơn lượng khách. Trong 9 tháng, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 16,7%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 17,9%, trong khi lượng khách quốc tế tăng 14,5%.

Các số liệu này chưa thể khẳng định mức chi tiêu bình quân của khách quốc tế tăng tương ứng, nhưng cho thấy dòng khách đang tạo sức lan tỏa tới hệ thống dịch vụ. Vì vậy hiệu quả của du lịch được nhìn không chỉ ở lượng khách, mà còn ở giá trị kinh tế được tạo ra.

Cùng với tăng trưởng về lượng, cơ cấu thị trường khách quốc tế cũng đang thay đổi. Trung Quốc và Hàn Quốc là hai thị trường lớn nhất, lần lượt đạt khoảng 3,9 triệu và 3 triệu lượt, chiếm gần 40% tổng lượng khách. Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ tăng 1,5%, còn Hàn Quốc giảm 5,5%.

Trong khi đó, nhiều thị trường khác tăng mạnh. Nga đạt khoảng 1,1 triệu lượt, tăng tới 160,6%; Philippines tăng 55,2%; Campuchia 40,5%; Singapore 29,8%; Indonesia 25,5%; Malaysia 18,1%. Khách Ấn Độ tăng 33%. Đáng chú ý nhất là châu Âu với mức tăng 55%. Ngoài Nga, nhiều thị trường như Ba Lan, Cộng hòa Séc, Bỉ, Thụy Điển và Thụy Sỹ đều tăng hai con số.

Ngành du lịch đạt gần 71% kế hoạch, đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2026. (Ảnh: Cục DLQGVN).

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, sự dịch chuyển này cho thấy việc mở rộng nguồn khách, giảm phụ thuộc tương đối vào một số thị trường truyền thống. Đây là yếu tố quan trọng để nâng sức chống chịu của ngành trước những biến động từ từng thị trường riêng lẻ.

Các thị trường mới mở ra cơ hội thu hút nhóm khách lưu trú dài ngày, nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và các sản phẩm chuyên biệt. Vì vậy, cơ cấu lại thị trường không chỉ để có thêm khách, mà hướng tới những dòng khách phù hợp với năng lực và mục tiêu của điểm đến.

Giữ chân khách, nâng giá trị

Theo giới chuyên gia, khi lượng khách tăng, các chỉ số về thời gian lưu trú, mức chi tiêu, dịch vụ sử dụng và khả năng quay lại trở nên quan trọng hơn. Mỗi ngày lưu trú thêm có thể kéo theo nhiều khoản chi cho lưu trú, ăn uống, di chuyển, mua sắm và trải nghiệm.

Nếu du khách mở rộng hành trình đến nhiều địa phương, lợi ích từ du lịch cũng được lan tỏa rộng hơn.

Dữ liệu Agoda cho thấy, Việt Nam nằm trong nhóm ba điểm đến châu Á có tỷ lệ khách quay lại cao trong 6 tháng đầu năm 2026. Đây không phải số liệu toàn thị trường, nhưng cho thấy sức hút của điểm đến và cho thấy tăng lượng khách cần đi cùng mục tiêu kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và tạo trải nghiệm đủ sức níu chân du khách.

Năng lực cạnh tranh của Việt Nam cũng đang được cải thiện. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Chỉ số năng lực phát triển du lịch và lữ hành năm 2026 của Việt Nam đạt 4,15 điểm, tăng 6,3% so với năm 2024, đưa Việt Nam tăng 7 bậc lên vị trí 52 thế giới.

Chính sách thị thực thuận lợi và kết nối hàng không cũng tạo thêm dư địa. Việt Nam hiện miễn thị thực cho công dân 24 quốc gia theo các chính sách hiện hành, trong đó nhiều thị trường châu Âu được hưởng thời gian lưu trú miễn thị thực lên tới 45 ngày.

Hiệu quả của du lịch được nhìn không chỉ ở lượng khách, mà còn ở giá trị kinh tế được tạo ra.

Nhưng tăng trưởng nhanh cũng đặt ra những yêu cầu mới, khách đông hơn đồng nghĩa áp lực lớn hơn lên hạ tầng, giao thông, môi trường, nguồn nhân lực và các điểm di sản. Nếu chỉ tăng số lượng mà chất lượng dịch vụ không theo kịp, sức hấp dẫn của điểm đến có thể bị bào mòn.

Một ngành du lịch mạnh không chỉ cần thêm phòng khách sạn hay thêm chuyến bay. Quan trọng hơn là tạo ra những sản phẩm khiến khách muốn ở lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn và chi tiêu nhiều hơn, đồng thời bảo đảm lợi ích được lan tỏa tới doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng địa phương.

Định hướng phát triển du lịch giai đoạn mới đang chuyển từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị. Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đón 45 - 50 triệu khách quốc tế, đạt 80 - 90 tỉ USD tổng thu từ khách du lịch và đưa đóng góp trực tiếp của du lịch lên 10 - 12% GDP.

Lượng khách vẫn quan trọng, nhưng không còn là thước đo duy nhất. 17,7 triệu lượt khách sau 9 tháng đã chứng minh sức hút của Việt Nam; chặng đường tiếp theo là nâng giá trị mà mỗi dòng khách mang lại cho nền kinh tế.

Đó có thể là một đêm lưu trú thêm, một hành trình dài hơn, một bữa ăn địa phương, sản phẩm thủ công hay một điểm đến mới được khám phá. Xa hơn, đó là khả năng tạo sinh kế, thúc đẩy bảo tồn di sản, phát triển dịch vụ và lan tỏa lợi ích du lịch tới nhiều địa phương.

Theo giới chuyên gia, 17,7 triệu khách trong 9 tháng không chỉ cho thấy Việt Nam đang tiến gần mục tiêu 25 triệu khách, mà còn đặt ra yêu cầu về cách đo hiệu quả của du lịch. Không chỉ là có bao nhiêu người đến, mà mỗi du khách tạo ra bao nhiêu giá trị, và lợi ích ấy được lan tỏa đến đâu. Đây là hướng đi để du lịch Việt Nam tăng trưởng theo chiều sâu và bền vững hơn.