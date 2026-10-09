Du lịch Việt Nam tăng tốc về đích 25 triệu khách quốc tế

Tận dụng mùa cao điểm, tăng sức hút du lịch

Theo báo cáo kết quả hoạt động ngành du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), trong tháng 9/2026 Việt Nam đón 1.768.549 lượt khách quốc tế, giảm 11,3% so với tháng 8/2026 nhưng tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 17.680.714 lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 70,7% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm.

Năm 2026 ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa.

Đối với thị trường nội địa, lượng khách du lịch trong tháng 9 ước đạt 13 triệu lượt, trong đó khoảng 8,9 triệu lượt khách có lưu trú. Tính chung 9 tháng đầu năm, khách du lịch nội địa ước đạt 126 triệu lượt, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương 84% kế hoạch cả năm là 150 triệu lượt.

Tổng thu từ khách du lịch trong 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 874 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025, bằng 77,6% kế hoạch thu 1.125 nghìn tỷ đồng của cả năm. Năm 2026 ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa.

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ VH-TT&DL, trao đổi về khả năng hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết ngay từ đầu năm, Chính phủ đã giao các chỉ tiêu phát triển du lịch cụ thể.

Trên cơ sở đó, Bộ VH-TT&DL và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị và địa phương trọng điểm nhằm tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp.

"Những tháng cuối năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc thu hút khách quốc tế, bởi đây thường là thời điểm bắt đầu mùa cao điểm du lịch, kéo dài sang những tháng đầu năm sau. Ngành du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, phát triển thị trường và triển khai các kế hoạch theo định hướng của Bộ nhằm tận dụng hiệu quả giai đoạn này", ông Phạm Văn Thủy nói.

Ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chia sẻ về khả năng hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, theo ông Thủy là đổi mới phương thức xúc tiến, quảng bá, đồng thời phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách quốc tế. Hoạt động quảng bá không chỉ dừng ở việc giới thiệu những sản phẩm hiện có mà cần gắn với quá trình xây dựng sản phẩm mới, có sức cạnh tranh và tạo dấu ấn riêng trên thị trường.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 26 đã đưa ra lộ trình cụ thể, Bộ VH-TT&D cũng ban hành kế hoạch triển khai với các chỉ tiêu tăng trưởng. Ngành du lịch sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các mục tiêu này.

Về điều kiện hỗ trợ phát triển du lịch, ngành tiếp tục phối hợp với Bộ Công an trong các vấn đề liên quan đến thị thực, đồng thời phối hợp với thông vận tải nhằm tăng cường kết nối hàng không giữa Việt Nam với các nước và giữa các địa phương trong nước. Đây là những yếu tố quan trọng được kỳ vọng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch trong thời gian tới.

Theo ông Phạm Văn Thủy, việc thống kê số lượng khách du lịch vẫn rất cần thiết. Thông qua các số liệu, ngành du lịch có thể đánh giá năng lực cạnh tranh của Việt Nam so với các thị trường và quốc gia lân cận. Trên cơ sở đó, xác định giải pháp, xây dựng mục tiêu và định hướng phát triển du lịch trong cả ngắn hạn và dài hạn.

Tuy nhiên, bên cạnh số lượng, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao chất lượng khách du lịch. Nghị quyết 26 cũng đề cập định hướng tăng cường phát triển du lịch theo hướng này. Để thực hiện, ngành du lịch cần xây dựng các sản phẩm dựa trên nền tảng văn hóa, khai thác giá trị di sản và sự đa dạng văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam.

Từ nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, ngành du lịch hướng tới hình thành những sản phẩm đặc sắc để giới thiệu với khách quốc tế, qua đó thu hút du khách lưu trú dài ngày hơn và gia tăng mức chi tiêu.

Cùng với phát triển sản phẩm, chuyển đổi số trong du lịch cũng cần được đẩy mạnh. Việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán xuyên biên giới được xác định là những giải pháp góp phần kích cầu, thúc đẩy tiêu dùng của khách quốc tế khi đến Việt Nam.

"Với các sản phẩm du lịch ngày càng tốt hơn, chất lượng dịch vụ được nâng cao và các giải pháp hỗ trợ phù hợp, du khách sẽ lưu trú dài ngày hơn, chi tiêu nhiều hơn. Qua đó, ngành du lịch không chỉ gia tăng về số lượng khách mà còn nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế", Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kỳ vọng.

Tập trung nguồn lực cho ASIAD và Olympic

Trái với những tín hiệu tích cực từ lĩnh vực du lịch, thể thao Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong hành trình nâng cao thành tích tại các đấu trường châu lục và thế giới.

Tại họp báo, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao cho biết, thể thao Việt Nam khép lại ASIAD 20 với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, chưa hoàn thành mục tiêu giành ít nhất 4 huy chương vàng đề ra trước đó.

Theo bà Hoàng Yến, kết quả này phản ánh những hạn chế trong khả năng cạnh tranh ở các nội dung đỉnh cao. Ở một số nội dung có khả năng tranh chấp huy chương vàng, vận động viên Việt Nam chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Bên cạnh yếu tố chuyên môn và phong độ thi đấu, yếu tố may mắn cũng có những tác động nhất định đến thành tích.

"Khoảng cách giữa thể thao Việt Nam với các cường quốc trong khu vực và châu lục vẫn còn lớn. Công tác đào tạo, tuyển chọn vận động viên cũng như việc ứng dụng khoa học công nghệ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thể thao thành tích cao.

Thực tế này đặt ra yêu cầu phải đổi mới định hướng đầu tư, nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng lực lượng vận động viên đủ sức cạnh tranh ở những đấu trường lớn", bà Hoàng Yến nhận định.

Theo lãnh đạo Cục Thể dục thể thao, trong thời gian tới ngành sẽ tập trung đầu tư vào 9 môn thể thao trọng điểm phục vụ mục tiêu ASIAD và Olympic, thay vì lấy thành tích tại SEA Games làm thước đo chính. Trọng tâm là nâng cao năng lực chuyên môn, hướng tới mục tiêu giúp vận động viên vượt qua vòng loại ASIAD và Olympic, từng bước thu hẹp khoảng cách với các đối thủ mạnh.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao phát biểu tại họp báo.

Cùng với việc xác định các môn trọng điểm, ngành thể thao sẽ chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện tại các trung tâm, địa phương và trường năng khiếu. Việc ứng dụng khoa học công nghệ cần được đẩy mạnh để cải thiện thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, đồng thời hỗ trợ vận động viên kiểm soát tâm lý và thích ứng tốt hơn với áp lực thi đấu.

Bên cạnh đó, công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng vận động viên xuất sắc cần được triển khai bài bản. Ngành thể thao cũng định hướng tăng cường các đợt tập huấn, thi đấu ở nước ngoài và mời chuyên gia giỏi tham gia huấn luyện, qua đó tạo điều kiện để vận động viên tiếp cận môi trường thi đấu chất lượng cao, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Sau ASIAD 20, yêu cầu đặt ra với thể thao Việt Nam không chỉ là gia tăng số lượng huy chương mà quan trọng hơn là xây dựng lực lượng vận động viên có khả năng tranh chấp huy chương vàng một cách ổn định, bền vững tại các giải đấu lớn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc đổi mới tư duy đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ sẽ là những yếu tố then chốt trong giai đoạn tới.