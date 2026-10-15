Du lịch Việt Nam tăng tốc khai mở dư địa văn hóa

Đa dạng hóa thị trường, đón khách tiềm năng

Bước vào những tháng cuối năm 2026, du lịch Việt Nam đang tăng tốc để hoàn thành mục tiêu đón khách quốc tế và nội địa. Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, đa dạng hóa thị trường, làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng trải nghiệm được xem là những giải pháp quan trọng để duy trì đà tăng trưởng, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 17,7 triệu lượt khách quốc tế, đạt trên 65% chỉ tiêu đề ra. Kết quả này tạo đà thuận lợi để ngành Du lịch hướng tới mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm. Tuy nhiên, hướng tới việc hoàn thành chỉ tiêu, bên cạnh tận dụng mùa cao điểm cuối năm, Việt Nam cần tiếp tục mở rộng nguồn khách, khai thác hiệu quả các thị trường tiềm năng.

Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là những thị trường quan trọng của du lịch Việt Nam. Dù vậy, lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam năm nay có xu hướng giảm hơn so với thời gian trước. Điều này cho thấy, du khách quốc tế đang ngày càng có nhiều lựa chọn trong khu vực, đòi hỏi các điểm đến Việt Nam phải liên tục đổi mới trải nghiệm, đa dạng hóa dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ.

Song song với các thị trường truyền thống, châu Âu, Nga, Ấn Độ và Đông Nam Á tiếp tục là những nguồn khách cần được chú trọng. Khách châu Âu và Nga có tiềm năng đối với các sản phẩm nghỉ dưỡng dài ngày, du lịch thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe và khám phá văn hóa. Khách Ấn Độ mở ra cơ hội phát triển du lịch cưới, nghỉ dưỡng theo nhóm. Trong khi đó, các thị trường Đông Nam Á phù hợp với tour ngắn ngày, du lịch cuối tuần và hành trình kết nối nhiều địa phương.

Chỉ còn chưa đầy ba tháng trước khi khép lại năm 2026, du lịch Việt Nam bước vào giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế. Để khai thác hiệu quả các thị trường này, hoạt động xúc tiến cần chuyển từ quảng bá chung sang tiếp cận theo nhu cầu cụ thể. Thông tin về điểm đến, phương tiện di chuyển, dịch vụ lưu trú và trải nghiệm cần được truyền tải phù hợp với từng nhóm khách. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và cơ sở lưu trú cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành những hành trình thuận tiện, có sức cạnh tranh.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới phương thức xúc tiến và phát triển thị trường theo hướng hiệu quả, bền vững. Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 7/9/2026 là cơ sở để cụ thể hóa các định hướng này thành nhiệm vụ triển khai.

Khai thác văn hóa để nâng tầm trải nghiệm

Bên cạnh mở rộng thị trường, khai thác hiệu quả giá trị văn hóa và di sản được xem là hướng đi quan trọng để du lịch Việt Nam tạo sức hút khác biệt. Trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm bản địa, các di sản không chỉ là điểm tham quan mà còn có thể trở thành hạt nhân phát triển sản phẩm, kết nối dịch vụ và tạo sinh kế cho cộng đồng.

Đáng chú ý, Hội nghị Hợp tác Di sản Thế giới năm 2026 dự kiến diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 3 đến 5/12, với chủ đề “Đà Nẵng - Nơi di sản gặp gỡ tương lai”. Các hoạt động dự kiến kết nối Ma Nhai Ngũ Hành Sơn, Thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An thông qua chương trình trải nghiệm “Con đường Di sản”, đồng thời giới thiệu làng nghề, nghệ thuật dân gian và ứng dụng số trong quản lý di sản.

Việc kết nối các điểm đến này cho thấy tiềm năng hình thành những hành trình liên vùng, thay vì khai thác từng di sản riêng lẻ. Du khách có thể kết hợp tìm hiểu dấu tích lịch sử tại Mỹ Sơn, khám phá kiến trúc và đời sống phố cổ Hội An, trải nghiệm không gian văn hóa tại Ngũ Hành Sơn.

Định hướng này cũng gắn với Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế. Việc kết hợp hội nghị chuyên ngành với quảng bá di sản, công nghiệp văn hóa và trải nghiệm du lịch sẽ giúp gia tăng giá trị của các sự kiện, tạo hiệu ứng lan tỏa vượt ra ngoài thời gian tổ chức.

Ở các địa phương khác, tiềm năng văn hóa cũng có thể được chuyển hóa thành những sản phẩm đặc trưng. Tại Lai Châu, Lào Cai... du lịch cộng đồng có thể kết hợp khám phá cảnh quan, ẩm thực, nghề thủ công và sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc. Tại Đồng bằng Bắc Bộ, các tuyến du lịch làng nghề, di tích lịch sử và không gian văn hóa truyền thống có thể kết nối thành hành trình trải nghiệm. Trong khi đó, các địa phương ven biển có thể kết hợp nghỉ dưỡng với tìm hiểu văn hóa ngư dân, thưởng thức ẩm thực và khám phá hệ sinh thái.

Tuy nhiên, khai thác di sản cần đi đôi với bảo tồn, tránh thương mại hóa quá mức hoặc làm mai một bản sắc. Sự tham gia của cộng đồng, công tác quản lý điểm đến cần được chú trọng. Khi giá trị văn hóa được gìn giữ và chuyển tải bằng những trải nghiệm hấp dẫn, du lịch di sản sẽ không chỉ góp phần thu hút khách trong mùa cao điểm, mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.