Du lịch Việt Nam tăng tốc đón khách quốc tế

Họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ VHTTDL diễn ra ngày 9/10 tại Hà Nội.

Thông tin tại họp báo, ông Phạm Văn Thủy cho biết, ngay từ đầu năm, Chính phủ đã giao chỉ tiêu phát triển du lịch. Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa. Sau 9 tháng, Việt Nam đã đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, đạt trên 65% chỉ tiêu cả năm.

Trên cơ sở các giải pháp, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cùng các địa phương đang tập trung triển khai nhiệm vụ. Theo ông Phạm Văn Thủy, nếu tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp, ngành du lịch đạt được chỉ tiêu đề ra, hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao cho Bộ và toàn ngành.

Một trong những yếu tố được kỳ vọng tạo thuận lợi cho việc thu hút khách quốc tế là mùa cao điểm du lịch. Thông thường, mùa cao điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài đến tháng 4 năm sau. Cùng với việc xây dựng kế hoạch phát triển thị trường, quảng bá và xúc tiến du lịch theo chỉ đạo của Bộ, ngành du lịch kỳ vọng các hoạt động này sẽ mang lại hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy thông tin tại họp báo.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức quảng bá, xúc tiến du lịch, đồng thời chú trọng xây dựng các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách quốc tế. Theo đó, hoạt động xúc tiến không chỉ dừng lại ở việc quảng bá những sản phẩm du lịch hiện có mà cần phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của du khách, qua đó nâng cao hiệu quả thu hút khách.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 26 đã đưa ra lộ trình cụ thể, Bộ VHTTDL cũng ban hành kế hoạch triển khai với các chỉ tiêu tăng trưởng. Ngành du lịch sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các mục tiêu này.

Về điều kiện hỗ trợ phát triển du lịch, ngành tiếp tục phối hợp với Bộ Công an trong các vấn đề liên quan đến thị thực, đồng thời phối hợp với thông vận tải nhằm tăng cường kết nối hàng không giữa Việt Nam với các nước và giữa các địa phương trong nước. Đây là những yếu tố quan trọng được kỳ vọng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch trong thời gian tới.

Theo ông Phạm Văn Thủy, việc thống kê số lượng khách du lịch vẫn rất cần thiết. Thông qua các số liệu, ngành du lịch có thể đánh giá năng lực cạnh tranh của Việt Nam so với các thị trường và quốc gia lân cận. Trên cơ sở đó, xác định giải pháp, xây dựng mục tiêu và định hướng phát triển du lịch trong cả ngắn hạn và dài hạn.

Tuy nhiên, bên cạnh số lượng, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao chất lượng khách du lịch. Nghị quyết 26 cũng đề cập định hướng tăng cường phát triển du lịch theo hướng này. Để thực hiện, ngành du lịch cần xây dựng các sản phẩm dựa trên nền tảng văn hóa, khai thác giá trị di sản và sự đa dạng văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam.

Từ nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, ngành du lịch hướng tới hình thành những sản phẩm đặc sắc để giới thiệu với khách quốc tế, qua đó thu hút du khách lưu trú dài ngày hơn và gia tăng mức chi tiêu.

Cùng với phát triển sản phẩm, chuyển đổi số trong du lịch cũng cần được đẩy mạnh. Việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán xuyên biên giới được xác định là những giải pháp góp phần kích cầu, thúc đẩy tiêu dùng của khách quốc tế khi đến Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kỳ vọng, với các sản phẩm du lịch ngày càng tốt hơn, chất lượng dịch vụ được nâng cao và các giải pháp hỗ trợ phù hợp, du khách sẽ lưu trú dài ngày hơn, chi tiêu nhiều hơn. Qua đó, ngành du lịch không chỉ gia tăng về số lượng khách mà còn nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế.