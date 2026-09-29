Du lịch Việt Nam: Lấy tính thiết thực, hiệu quả và kết quả đầu ra làm thước đo phát triển bứt phá

Ảnh minh họa: Travel and Tour World

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới là động lực quan trọng, đột phá có ý nghĩa chiến lược, tạo định hướng chính trị cụ thể để thúc đẩy phát triển du lịch gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch, nhấn mạnh du lịch là một lợi thế lớn của đất nước, có tài nguyên và nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Vấn đề đặt ra là phải có cơ chế, chính sách phù hợp, tháo gỡ các điểm nghẽn, đổi mới phương thức quản trị, xây dựng hệ thống dữ liệu và thúc đẩy chuyển đổi số, đồng thời huy động sự tham gia của xã hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng.

XÁC ĐỊNH RÕ VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Nghị quyết số 26-NQ/TW đã đưa ra những chỉ tiêu rất cụ thể, do đó cần xác định rõ những việc phải làm để hiện thực hóa các mục tiêu này.

Đối với 3 địa phương TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, cần xác định trên nền tảng lợi thế, điều kiện và những kết quả các địa phương đã đạt được, trong giai đoạn tới cần tập trung vào những nhiệm vụ gì, đặc biệt trong thúc đẩy khoa học, công nghệ, qua đó trở thành những địa phương trọng tâm, trọng điểm dẫn dắt và tạo động lực phát triển.

Đối với 10 vùng trọng tâm, cũng cần xác định cụ thể gồm những địa bàn nào và cần làm gì. Đối với 15 tập đoàn, doanh nghiệp mạnh, cần xác định rõ những doanh nghiệp nào có năng lực cạnh tranh ở cấp quốc gia và quốc tế. Từ đó có sự chuẩn bị, mời doanh nghiệp tham gia trao đổi, thảo luận để nhận diện những khó khăn, vướng mắc và có giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp đủ năng lực thúc đẩy phát triển.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch, phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch và khu du lịch quốc gia phải được định vị rõ về lợi thế, sản phẩm chủ đạo, nhiệm vụ từng năm và mục tiêu đến năm 2030, qua đó hình thành các động lực dẫn dắt, lan tỏa. Đặc biệt, mỗi địa phương phải xây dựng ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng, tiêu biểu, nổi trội dựa trên lợi thế riêng; xác định sản phẩm có thể làm mới, phát triển thành thương hiệu và đóng góp vào mục tiêu chung.

“Không thể nói chung chung. Mỗi địa phương cần giới thiệu được sản phẩm đặc trưng, đặc thù của mình”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, báo cáo trong 8 tháng đầu năm 2026 khách du lịch quốc tế đạt 15,9 triệu lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ, đạt 63,6% so với kế hoạch đón 25 triệu khách du lịch quốc tế năm 2026.

Theo công bố của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ngày 25/9/2026, Chỉ số năng lực phát triển du lịch Việt Nam năm 2026 đạt 4,15 điểm (tăng 6,3% so với năm 2024), xếp hạng 52/110 nền kinh tế, tăng 7 bậc so với năm 2024 và tăng 11 bậc so với năm 2019. Tại địa phương, 22/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch.

Nhằm tạo sự bứt phá cho ngành du lịch, trong thời gian tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và toàn ngành du lịch sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: (1) Tạo đột phá về thể chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi; (2) Tập trung triển khai chuyển đổi số du lịch có trọng tâm, đo lường được;

(3) Phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, có khả năng chi tiêu lớn; (4) Tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá và phát triển thị trường; (5) Nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển khách du lịch; (6) Chú trọng công tác quản lý nhà nước và chất lượng môi trường du lịch; (7) Phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, báo cáo về tình hình hoạt động du lịch. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

HAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ 4/2026

Phát biểu tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, cho biết Bộ đã nghiên cứu, xây dựng kịch bản phát triển du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay sau khi Nghị quyết 26-NQ/TW được ban hành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã làm việc với 11 tỉnh, thành phố trọng điểm về du lịch để rà soát, điều chỉnh giải pháp và nâng mục tiêu phát triển phù hợp hơn với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Đối với một số địa phương, Bộ đề nghị nâng chỉ tiêu cao hơn mục tiêu năm 2026 mà các địa phương đã đặt ra.

Về phát triển sản phẩm, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh cần tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế, trong đó có du lịch văn hóa, du lịch di sản; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và điểm đến tại các đô thị di sản, trung tâm di sản văn hóa; phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp, đồng thời bảo đảm an toàn, môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đối với Năm hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027, Bộ trưởng cho biết sẽ rà soát tổng thể thị trường để đề xuất đồng bộ các giải pháp về xúc tiến, quảng bá, mở rộng kết nối hàng không và các vấn đề giao thông liên quan. Những nội dung này sẽ được cụ thể hóa trong Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Một nội dung được Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh là phát triển nguồn nhân lực du lịch. Hiện mỗi năm ngành du lịch cần khoảng 40.000 nhân lực nhưng mới đáp ứng được khoảng 20.000. Trong tổng số nhân lực du lịch hiện nay, khoảng 43% qua đào tạo. Bộ đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, đánh giá để đề xuất các tiêu chí quốc gia về đào tạo du lịch, đồng thời bảo đảm phù hợp với các tiêu chí quốc tế.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh hai nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4/2026: (1) Tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2026; (2) Kích hoạt mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ và toàn diện việc triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi để thực hiện các nhiệm vụ từ năm 2027 và những năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan định vị, lượng hóa cụ thể các mục tiêu của Nghị quyết 26 theo từng năm từ 2027 đến 2030, trên cơ sở đánh giá thực tiễn năm 2026. Theo đó, cần xác định rõ lộ trình để đạt mục tiêu đến năm 2030 du lịch đóng góp trực tiếp 10-12% GDP; từ mục tiêu chung này lượng hóa thành các chỉ tiêu cụ thể cho từng năm và làm căn cứ giao nhiệm vụ cho 34 tỉnh, thành phố.

Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Đối với công tác chuẩn bị phục vụ APEC 2027, khẩn trương rà soát, định vị các sản phẩm du lịch, tour, tuyến và điều kiện phục vụ khách; tổ chức kiểm tra thực tế để có cơ sở tham mưu, hỗ trợ doanh nghiệp và cơ quan quản lý địa phương chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, cần rà soát các công trình, dự án, hạ tầng, sản phẩm du lịch, năng lực phục vụ, môi trường, tiêu chuẩn dịch vụ và hệ thống thông tin, tuyên truyền, quảng bá.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, nhiệm vụ quý 4/2026 rất nặng nề bởi đây là giai đoạn tạo nền tảng, kích hoạt việc triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW từ năm 2027 và những năm tiếp theo. Vì vậy, các nhiệm vụ phải được triển khai chủ động, cụ thể, có tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm rõ ràng. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuyển mạnh về nhận thức, tư duy, lấy tính thiết thực, hiệu quả và kết quả đầu ra làm thước đo trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch trong thời gian tới.