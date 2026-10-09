Du lịch Việt Nam hướng tới đón 25 triệu khách quốc tế năm 2026

Đây là khẳng định của ông Phạm Văn Thuỷ, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tại buổi họp báo thường kỳ quý III năm 2026 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vào ngày 9/10 tại Hà Nội.

Số liệu thống kê cho thấy, tháng 9/2026 khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt gần 1,77 triệu lượt, giảm 11,3% so với tháng 8/2026, nhưng vẫn tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026 đạt gần 17.681.000 lượt khách, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 70,7% so với kế hoạch đón 25 triệu khách năm 2026.

Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Cao Lê Tuấn Anh trao đổi với báo chí về kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm của ngành VHTTDL.

Lượng khách du lịch nội địa, 9 tháng đầu năm khoảng 126,0 triệu lượt, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 84 % so với kế hoạch đón 150 triệu khách năm 2026. Tổng thu từ khách du lịch trong 9 tháng đầu năm 2026 ước khoảng 874 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 77,6% so với kế hoạch thu 1,125 nghìn tỷ đồng năm 2026.

Trong 9 tháng đầu năm, Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2026 – 2035 và 6 đề án về du lịch được hoàn thiện.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thuỷ khẳng định du lịch Việt Nam có thể đạt mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2026.

Theo Phó Cục trưởng Phạm Văn Thuỷ, các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam đã được đẩy mạnh, đổi mới, với rất nhiều hoạt động hiệu quả ở trong và ngoài nước. Ngành du lịch tập trung xây dựng nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn dựa trên nền tảng, lợi thế sẵn có về văn hoá, lịch sử, thiên nhiên để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách quốc tế.

Ngành du lịch phối hợp với các bộ, ngành, trong đó có phối hợp với Bộ Công an để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa về thị thực cho khách quốc tế; phối hợp với ngành giao thông để tăng cường kết nối hàng không giữa Việt Nam với các nước, giữa các địa phương trong nước nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách. Rất nhiều sự kiện trong thời gian sắp tới cũng sẽ góp phần kích cầu du lịch năm 2026, trong đó có các hoạt động trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027; bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”…

Ông Phạm Văn Thuỷ cũng nhấn mạnh, mục tiêu hướng tới của du lịch Việt Nam không chỉ là tăng trưởng số lượng khách mà còn hướng đến tăng trưởng về chất lượng, hướng đến ngày càng nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút khách đến lưu trú dài ngày, chi tiêu cao…

Tại buổi họp báo, Bộ VHTTDL cũng đã thông tin tới báo chí những kết quả nổi bật của ngành trong 9 tháng đầu năm và trao đổi những vấn đề được báo chí quan tâm.