Sáng 21/11, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết số 59/2026/QH16 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, với 468/480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt 93,79%.

Nghị quyết gồm 14 điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 đến hết năm 2036, quy định nhiều cơ chế mới về ưu đãi đầu tư, thuế, đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển sản phẩm du lịch, nguồn nhân lực và thu hút khách quốc tế.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Ảnh Hồ Long

Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Các chính sách được xây dựng nhằm tháo gỡ vướng mắc về thể chế, huy động nguồn lực xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng cho ngành du lịch.

Chính sách áp dụng trên phạm vi cả nước, ưu tiên ba cực tăng trưởng Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; các trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia và những địa bàn có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.

Dự án du lịch được ưu đãi thuế, đất đai

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị quyết là phân loại dự án du lịch thành bốn nhóm, gồm dự án quy mô vừa và nhỏ, dự án chất lượng cao, dự án động lực và dự án động lực mang tính chiến lược. Mỗi nhóm được áp dụng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ tương ứng với quy mô đầu tư và mức độ đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với dự án du lịch động lực có tổng vốn đầu tư từ 10.000 tỷ đồng, trong đó các hạng mục du lịch tối thiểu 5.000 tỷ đồng, doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% trong 5 năm đối với thu nhập từ các hạng mục du lịch, đồng thời được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định.

Với dự án du lịch động lực mang tính chiến lược, có tổng vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, trong đó hạng mục du lịch tối thiểu 15.000 tỷ đồng, chính sách ưu đãi lớn hơn. Doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong tối đa 9 năm tiếp theo. Thời hạn hoạt động của các hạng mục du lịch có thể lên tới 70 năm.

Các dự án thuộc nhóm này phải đáp ứng yêu cầu về tạo việc làm, phát triển sản phẩm có khả năng cạnh tranh quốc tế, đầu tư hạ tầng kết nối và thúc đẩy liên kết vùng.

Chính sách áp dụng trên phạm vi cả nước, ưu tiên ba cực tăng trưởng Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đình Quang

Nghị quyết cũng thí điểm giảm tối đa 30% tiền thuê đất trong 5 năm đối với phần diện tích cảnh quan, cây xanh, mặt nước và không gian chung không trực tiếp khai thác kinh doanh tại các khách sạn nghỉ dưỡng từ 4 sao trở lên. Chính sách áp dụng với cơ sở tại trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia có mật độ xây dựng gộp dưới 25% và đáp ứng các điều kiện quy định.

Ngoài ưu đãi về thuế và đất đai, các dự án đủ điều kiện được thực hiện liên thông thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường, góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị, triển khai dự án.

Để khuyến khích đổi mới sản phẩm, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư mô hình kinh doanh du lịch mới đáp ứng điều kiện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập phát sinh từ mô hình này.

Các mô hình được khuyến khích gồm kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, du lịch ven sông, ven biển, sản phẩm kết hợp văn hóa, giải trí, thể thao, chăm sóc sức khỏe và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường.

Hỗ trợ người dân làm du lịch, mở rộng thị trường khách quốc tế

Bên cạnh thu hút các dự án lớn, Nghị quyết dành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư tham gia phát triển du lịch.

Đối với du lịch sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng và làng nghề, các dự án quy mô vừa và nhỏ đủ điều kiện được hỗ trợ phát triển hạ tầng giao thông kết nối, cấp nước, công trình vệ sinh, xử lý chất thải và hạ tầng số. Chính sách còn hướng đến đào tạo kỹ năng kinh doanh, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường.

Người dân được tham gia tổ chức, quản lý, cung ứng dịch vụ và hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Đây cũng là yêu cầu đối với các dự án du lịch cộng đồng nhằm bảo đảm lợi ích của người dân địa phương.

Về nguồn nhân lực, ngân sách nhà nước hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề, quản trị du lịch, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ. Chính sách ưu tiên lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và thành viên hợp tác xã.

Các dự án du lịch chất lượng cao, dự án động lực và dự án động lực mang tính chiến lược phải bảo đảm tỷ lệ lao động địa phương tối thiểu 20%, góp phần tạo việc làm và tăng sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch.

Để mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú ký hợp đồng mua, tiêu thụ dài hạn sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) có thể được xem xét hỗ trợ theo chính sách của địa phương.

Nghị quyết cũng cho phép HĐND cấp tỉnh quyết định điều kiện và mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp hàng không, lữ hành mở đường bay mới hoặc khôi phục đường bay đã ngừng khai thác để đưa khách du lịch đến địa phương, phù hợp khả năng cân đối ngân sách.

Nhiều chính sách ưu đãi về thuế, đất đai và đầu tư được kỳ vọng tạo động lực thu hút nguồn lực, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao từ năm 2027. Ảnh: Nguyễn Thanh Hùng

Một điểm mới khác là cơ chế thí điểm hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần đối với một số tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội và khu giải trí phức hợp quy mô lớn.

Việc thí điểm được thực hiện theo đề án do địa phương xây dựng, cấp có thẩm quyền phê duyệt, với thời hạn tối đa 3 năm. Các hoạt động phải đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và quyền lợi cộng đồng.

Đối với khách quốc tế, Nghị quyết định hướng mở rộng miễn thị thực song phương tại các thị trường trọng điểm, áp dụng chính sách thị thực linh hoạt để thu hút khách lưu trú dài ngày, khách quay trở lại và khách kết hợp công vụ, hội nghị, hội thảo.

Cơ chế mới còn mở hướng nghiên cứu thí điểm chính sách thị thực, cư trú cho người nước ngoài làm việc từ xa, khách đến Việt Nam khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe dài ngày.

Cùng với đó, ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng số, cơ sở dữ liệu du lịch, quản lý điểm đến thông minh và hỗ trợ xúc tiến du lịch quốc gia.

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý để triển khai các chính sách đặc thù trong 10 năm, mở thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh và tạo việc làm.

Hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào việc sớm cụ thể hóa các cơ chế, lựa chọn dự án phù hợp và tổ chức thực hiện đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương.