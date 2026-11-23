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Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Theo đó, dự thảo xác định các địa bàn ưu tiên gồm cực tăng trưởng du lịch, trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia và địa điểm có tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia theo quy hoạch hệ thống du lịch.

Đáng chú ý, chính sách hướng tới các địa điểm du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, biên giới, nông thôn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Đối với từng loại dự án, mức độ hỗ trợ và ưu đãi được phân định theo điều kiện tăng dần.

Một nhóm chính sách khác được đề cập trong Nghị quyết là hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch. Trong đó có chính sách mở đường bay mới phục vụ du lịch và hỗ trợ tiêu thụ dài hạn sản phẩm OCOP. Đối với các mô hình kinh doanh mới, dự thảo quy định chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho hoạt động cung ứng dịch vụ du lịch có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển.

Các sản phẩm kết hợp du lịch với giải trí, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cũng thuộc phạm vi được hỗ trợ, cùng với việc ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo. Đáng chú ý, tổ hợp trung tâm ca nhạc, phố giải trí tích hợp quy mô lớn được phép hoạt động 24/7.

Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam được thông qua với tỉ lệ tán thành 93,79%. Ảnh: Bộ VHTTDL

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, những quy định này đưa nhiều loại hình và không gian kinh doanh du lịch vào phạm vi chính sách đặc thù, trong đó có kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển và các sản phẩm kết hợp nhiều lĩnh vực dịch vụ.

Về phát triển nhân lực, dự thảo dành chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao; nhân lực chuyên sâu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sáng tạo nội dung số, ngoại ngữ, kỹ năng nghề và quản trị du lịch. Nhân lực tại chỗ ở các địa bàn phát triển du lịch cộng đồng cũng được quan tâm, ưu tiên lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và thành viên hợp tác xã.

Như vậy, các chính sách được thông qua bao quát nhiều điều kiện phát triển của ngành du lịch, từ thu hút đầu tư, mở rộng đường bay, phát triển sản phẩm, đào tạo nhân lực đến thị thực và hạ tầng. Trong đó, chính sách dành cho du lịch cộng đồng được thể hiện ở cả ba phương diện: ưu tiên địa bàn, đào tạo nhân lực tại chỗ và bổ sung nguồn lực ngân sách cho địa phương.

Với những động lực mạnh mẽ này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng vừa đề nghị các địa phương rà soát chỉ tiêu, cập nhật kịch bản tăng trưởng và dồn lực khai thác các thị trường gần có nguồn khách dồi dào như: Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ cùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Từ đó, tạo gói sản phẩm giá cạnh tranh, du lịch đêm kết hợp mua sắm được xác định là thế mạnh giúp giữ chân và kích thích du khách chi tiêu.

Các chính sách được thông quabaoquát nhiều điều kiện phát triển của ngành du lịch. Ảnh: Travel.Ecônmictimes

Từ tháng 11/2026, song hành với đòn bẩy mua sắm, cuộc đua làm mới sản phẩm mùa đông và liên kết vùng đang diễn ra đầy sáng tạo. Tại Mũi Né (Lâm Đồng) khu nghỉ dưỡng The Anam vừa tung ra tour phiêu lưu Windswept Adrenaline, biến luồng gió mùa Đông Bắc từ tháng 11/026 đến tháng 3/2027 thành đặc sản hút khách qua hành trình lái xe Jeep vượt bãi biển Hòn Rơm, học lướt ván diều trên sông Cà Ty và thưởng thức tiệc hoàng hôn.

Ở phía Bắc, Hải Phòng và Quảng Ninh bắt tay đề xuất sáng kiến Hai địa phương, một điểm đến, kết nối không gian đô thị cảng cổ kính với kỳ quan vịnh Hạ Long, Cát Bà và Yên Tử để thu hút các đoàn làm phim quốc tế. Trong khi đó, Hà Nội cũng ra mắt 23 sản phẩm mới từ hành trình đường sắt, khám phá di sản, ẩm thực đến tour đêm và chăm sóc sức khỏe dịp Giáng sinh, năm mới.

Trong một không gian thống nhất, Đà Nẵng đang kết nối trục di sản Hội An – Mỹ Sơn với hệ thống di tích Chăm và các địa chỉ đỏ cách mạng. Đặc biệt, vùng miền núi phía Tây với 37 xã đồng bào dân tộc thiểu số (khoảng 164.000 người Cơ Tu, Giẻ Triêng, Xơ Đăng, Ca Dong, Co) đang được đầu tư để hình thành các sản phẩm du lịch cộng đồng, sinh thái đậm chất bản địa. Ở phía Nam, giai đoạn 2026 – 2030, thành phố đặt mục tiêu khai thác 12 – 15 tuyến du lịch mới, đánh thức vẻ đẹp trầm mặc của làng cổ Lộc Yên, sông Trường Giang, hồ Phú Ninh hay đảo Tam Hải.

Trong một không gian thống nhất, Đà Nẵng đang kết nối trục di sản Hội An – Mỹ Sơn với hệ thống di tích Chăm và các địa chỉ đỏ cách mạng. Ảnh: DanangFantasticCity

Tại đầu tàu du lịch phía Nam, sức hút dịp cuối năm đến từ hệ sinh thái tour tuyến của TP.HCM ngày càng giàu bản sắc. Ngay khu vực trung tâm, bên cạnh không gian kinh tế đêm được nâng cấp đồng bộ khắp các phường Bến Thành, Sài Gòn, Chợ Lớn, Phú Nhuận… trải nghiệm tour trực thăng ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao hay thưởng thức bữa tối lãng mạn, nghe ca nhạc và xem pháo hoa trên tàu nhà hàng dọc sông Sài Gòn.

Mở rộng về hướng biển Vũng Tàu, chuỗi sản phẩm nghỉ dưỡng trở nên đa dạng với tour ngắm hoàng hôn trên biển, khám phá ẩm thực đêm,... Tại Đặc khu Côn Đảo, những hành trình du lịch xanh gắn với bảo tồn rùa biển, thả rùa con về đại dương hay lặn biển trồng san hô đang trở thành điểm nhấn hút khách quốc tế dịp cuối năm.

Đồng thời, tour Du lịch Xuyên Việt 39 ngày 38 đêm, ghép khách lẻ khởi hành hàng ngày đã chính thức được khai trương, đánh dấu bước chuyển từ quá trình nghiên cứu, xây dựng sản phẩm sang khai thác, phục vụ du khách. Sản phẩm do Newstar Tour xây dựng, vận hành, kết nối nhiều điểm đến từ miền bắc, miền trung, Tây Nguyên đến Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáng chú ý, thay vì giới hạn khách trong một chương trình dài ngày cố định, doanh nghiệp xây dựng Tour Du lịch Xuyên Việt 39 ngày 38 đêm chia thành 5 chặng, từ đó phát triển hơn 60 tour nhỏ với thời lượng và tuyến điểm đa dạng. Cấu trúc sản phẩm này tạo điều kiện để du khách lựa chọn hành trình theo nhu cầu, sở thích và quỹ thời gian.

Tour Du lịch Xuyên Việt 39 ngày 38 đêm, ghép khách lẻ khởi hành hàng ngày đã chính thức được khai trương. Ảnh: Newstar Tour

Ông Nguyễn Quý Phương, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho rằng các chủ trương, định hướng của Trung ương và Chính phủ về phát triển du lịch đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, phát triển du lịch thông minh và nâng cao chất lượng trải nghiệm.

Trong bối cảnh nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch liên tục thay đổi, cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu, sáng tạo những sản phẩm mới để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.