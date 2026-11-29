Dồn lực cho chặng nước rút

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng năm 2026 Việt Nam đón khoảng 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 78% mục tiêu 25 triệu lượt khách cả năm.

Điều đó đồng nghĩa ngành du lịch cần thu hút thêm 5,5 triệu lượt khách trong hai tháng cuối năm, bình quân 2,75 triệu lượt mỗi tháng. Đây là mức tăng tốc đáng kể so với bình quân 1,95 triệu lượt khách/tháng trong 10 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, mục tiêu của ngành không chỉ dừng ở 25 triệu lượt khách quốc tế mà còn hướng tới doanh thu trên 1,1 triệu tỷ đồng trong năm 2026. Vì vậy, tăng tốc đón khách mới chỉ là một vế của bài toán. Vế còn lại là làm sao để dòng khách tạo ra doanh thu thực chất, thay vì chỉ gia tăng về mặt thống kê.

Xét về cơ cấu thị trường, châu Á tiếp tục là nguồn gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 với 14,6 triệu lượt, chiếm gần 75% tổng lượng khách quốc tế. Trung Quốc dẫn đầu với gần 4,4 triệu lượt, tiếp đến là Hàn Quốc với 3,4 triệu lượt.

Tuy nhiên, những thị trường vốn đóng vai trò chủ lực này đang xuất hiện các tín hiệu trái chiều. Lượng khách Trung Quốc chỉ tăng 1,4% so với cùng kỳ, trong khi khách Hàn Quốc giảm 6,3%.

Sự phân hóa giữa các thị trường không đơn thuần phản ánh biến động nhu cầu đi lại, mà còn cho thấy những thay đổi trong cách du khách lựa chọn và trải nghiệm điểm đến.

Xu hướng du lịch nhóm nhỏ, gia đình và cá nhân hóa trải nghiệm đang đặt ra yêu cầu đổi mới sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp lữ hành.

Ông Phạm Hà - Chủ tịch sáng lập kiêm Tổng giám đốc LuxGroup, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Xanh Việt Nam cho rằng, sự biến động về lượng khách Trung Quốc và Hàn Quốc cần được nhìn nhận trong bối cảnh thay đổi hành vi du lịch thay vì chỉ căn cứ vào những con số tăng, giảm.

"Nếu trước đây du khách từ hai thị trường này thường lựa chọn các tour theo đoàn lớn thì hiện nay, xu hướng đi theo nhóm nhỏ, gia đình, thậm chí gia đình nhiều thế hệ ngày càng phổ biến. Cùng với đó, du khách có xu hướng ưu tiên các dịch vụ cá nhân hóa, thời gian lưu trú dài hơn và sẵn sàng chi trả cao hơn cho những trải nghiệm chất lượng", ông Hà chia sẻ.

Một yếu tố khác tác động đến dòng khách là chu kỳ lựa chọn điểm đến. Sau khoảng 3 - 4 năm, một bộ phận du khách có thể chuyển hướng sang những địa điểm mới, tùy thuộc vào kết nối đường bay, sức hấp dẫn của sản phẩm và xu hướng thị trường.

Thực tế kinh doanh của doanh nghiệp phần nào phản ánh sự dịch chuyển này. Ông Hà cho biết, các sản phẩm du thuyền của LuxGroup tại Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn ghi nhận nhu cầu khá tốt từ nhóm khách có khả năng chi trả cao.

Thay vì tham gia những tour đông người, nhiều du khách lựa chọn chuyến đi riêng cùng gia đình, kết hợp tổ chức sinh nhật, tiệc tối hoặc các hoạt động được thiết kế theo sở thích cá nhân.

Từ thực tế đó, ông Hà cho rằng ngành du lịch cần thay đổi cách đánh giá hiệu quả khai thác thị trường. Một thị trường có lượng khách tăng trưởng không quá mạnh nhưng du khách lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn vẫn có thể mang lại giá trị kinh tế đáng kể.

Bên cạnh thu hút khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu là những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch.

Trong chặng cuối năm, thu hút khách quốc tế vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch. Tuy nhiên, thay vì triển khai các chiến dịch quảng bá dàn trải, hoạt động xúc tiến cần tập trung vào những thị trường có khả năng nhanh chóng chuyển hóa thành lượt đặt tour và chuyến bay thực tế.

Ông Phạm Hải Quỳnh - Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á nhận định: "Mục tiêu 25 triệu lượt khách đang đặt ngành du lịch trước một cuộc đua nước rút đầy áp lực. Sức mua toàn cầu chịu ảnh hưởng từ những khó khăn kinh tế, chi phí vận chuyển hàng không gia tăng, trong khi các quốc gia trong khu vực liên tục đưa ra chính sách thu hút khách linh hoạt cùng những chiến dịch quảng bá quy mô lớn".

Trong bối cảnh đó, theo ông Quỳnh ngành du lịch cần tập trung vào những thị trường có khả năng tạo nguồn khách thực tế trong ngắn hạn, đặc biệt là Đông Bắc Á, Đông Nam Á và nhóm khách Tây Âu có nhu cầu nghỉ dưỡng tránh đông. Song song với xúc tiến thị trường, những điểm nghẽn về vận chuyển, giá dịch vụ và thủ tục nhập cảnh cũng cần được tháo gỡ.

"Trong thời gian ngắn còn lại, các chiến dịch xúc tiến phải hướng trực tiếp đến việc thúc đẩy đặt tour sát ngày, phối hợp với các hãng hàng không kích cầu những đường bay quốc tế trọng điểm, tăng thêm chuyến bay thuê chuyến từ các thị trường tiềm năng.

Đồng thời, cần tạo thuận lợi tối đa về thủ tục nhập cảnh, đẩy mạnh thông tin về thị thực điện tử để du khách dễ dàng lựa chọn Việt Nam", ông Quỳnh đề xuất.

Cần tăng giá trị mỗi hành trình

Thu hút thêm khách trong chặng nước rút là yêu cầu trước mắt, nhưng để duy trì sức cạnh tranh, ngành du lịch còn phải giải bài toán khai thác hiệu quả dòng khách. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ thay đổi sản phẩm theo hành vi du khách mà còn phải tổ chức lại hoạt động kinh doanh và chuỗi cung ứng dịch vụ.

Theo ông Nguyễn Tiến Mạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Lữ Hành Việt, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, nhu cầu sử dụng dịch vụ và khả năng quay trở lại cần được xem là những thước đo quan trọng bên cạnh số lượng khách quốc tế.

Ông Mạnh cho rằng, để cải thiện các chỉ số này, doanh nghiệp không thể chỉ tập trung bán tour mà cần kết nối các khâu vận chuyển, lưu trú, phân phối và trải nghiệm tại điểm đến. Khi các đơn vị hoạt động riêng lẻ, chi phí trung gian có thể tăng, hạn chế khả năng kiểm soát giá thành và chất lượng. Ngược lại, sự liên kết trong chuỗi cung ứng giúp doanh nghiệp chủ động nguồn khách, tăng lợi thế đàm phán và tối ưu chi phí.

Đây là hướng đi Lữ Hành Việt đang triển khai thông qua hợp tác với Sun PhuQuoc Airways và các đối tác xây dựng Tổ hợp Sunway, kết nối hàng không, lữ hành và phân phối để khai thác nguồn khách hai chiều giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Theo kế hoạch, mạng lưới kết nối các thành phố như Thượng Hải, Bắc Kinh, Hàng Châu, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thành Đô với Phú Quốc, Tp.HCM, Đà Nẵng và Hạ Long. Mô hình bước đầu được áp dụng trong chương trình du lịch Hoa Đông, gắn với kế hoạch khai thác đường bay Hà Nội - Thượng Hải từ ngày 26/11/2026. Đáng chú ý, 1.000 chỗ đầu tiên đã bán hết sau 3 ngày.

Theo ông Mạnh, quy mô nguồn khách và khả năng phối hợp giữa các đơn vị tạo dư địa giảm giá thành, nhưng lợi thế cạnh tranh không thể chỉ dựa vào giá rẻ. Doanh nghiệp phải bảo đảm chất lượng dịch vụ tương xứng với cam kết, bởi sự hài lòng mới quyết định khả năng khách quay trở lại.

Ở góc độ điểm đến, sức cạnh tranh cũng không chỉ nằm ở giá vé máy bay hay phòng lưu trú mà còn ở tổng chi phí và chất lượng trải nghiệm. Phát triển du lịch đêm, mua sắm, sự kiện văn hóa, thể thao và các phương thức thanh toán thuận tiện là những hướng đi có thể kéo dài thời gian lưu trú, mở rộng nhu cầu tiêu dùng của du khách.

"Doanh nghiệp cần hiểu khách hàng thực sự mong muốn điều gì và sẵn sàng chi trả cho những giá trị nào, thay vì mặc định khách có khả năng tài chính cao đồng nghĩa với việc họ muốn sử dụng sản phẩm đắt tiền", ông Mạnh cho hay.

Chỉ còn một tháng nữa là năm 2026 khép lại, du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết định để hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh việc tăng tốc thu hút khách, ngành du lịch cần chú trọng nâng cao hiệu quả khai thác thị trường từ kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu đến cải thiện chất lượng dịch vụ.

Đây mới là những yếu tố quyết định khả năng tạo doanh thu và duy trì sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong những năm tới.