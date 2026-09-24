Du lịch Trung Quốc trước thời điểm chi tiêu lớn nhất trong năm

Ảnh: Meet in Shanghai

Một chiến dịch toàn quốc, được Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc phát động, sẽ diễn ra từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10, bao gồm cả kỳ nghỉ Tết Trung thu kéo dài ba ngày và kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài một tuần, từ ngày 1 đến 7/10.

Theo đó, chính quyền các địa phương tại nhiều khu vực của Trung Quốc sẽ tổ chức hơn 20.000 sự kiện văn hóa và du lịch, đồng thời sẽ phát hơn 310 triệu nhân dân tệ (khoảng 45,9 triệu USD) dưới dạng phiếu mua hàng và trợ cấp để khuyến khích du lịch và chi tiêu trong suốt chiến dịch.

Chiến dịch này nhằm khai thác một trong những thời điểm chi tiêu lớn nhất trong năm và cũng là kỳ nghỉ dài nhất trong năm đối với hầu hết người dân Trung Quốc. Theo Bộ Du lịch nước này, trong kỳ nghỉ Tết Trung thu và Quốc khánh kéo dài 8 ngày năm ngoái, du khách Trung Quốc đã thực hiện 888 triệu chuyến đi nội địa và chi tiêu tổng cộng 809 tỷ nhân dân tệ.

Tiếp đà tăng trưởng đó, chính quyền địa phương dự định triển khai một loạt các chương trình đa dạng trong năm nay, bao gồm các chuyến đi nghỉ dưỡng ngắm cảnh, các buổi họp mặt gia đình, các hoạt động dã ngoại mùa thu, du lịch đỏ, các chuyến đi học tập, giải trí về đêm và ẩm thực gắn liền với di sản văn hóa phi vật thể của đất nước.

Kỳ nghỉ Quốc khánh là kỳ nghỉ dài nhất trong năm đối với hầu hết người dân Trung Quốc. Ảnh: Xinghuanet

Xu hướng du lịch nghỉ lễ phản ánh một xu hướng rộng hơn trong thị trường du lịch Trung Quốc, nơi du lịch ngày càng gắn liền với giải trí, văn hóa, ẩm thực, thể thao và các hình thức tiêu dùng dịch vụ khác. Thậm chí, một loại dịch vụ mới cũng đang thu hút giới trẻ nội địa: thuê người chụp ảnh, đi chơi hay leo núi cùng. Đáng chú ý, từ những nhu cầu tưởng như rất nhỏ này, đang hình thành một thị trường dịch vụ mới, được truyền thông Trung Quốc gọi là "kinh tế đồng hành".

Bỏ ra 40 Nhân dân tệ (khoảng 150.000 đồng), giới trẻ nước này đang tích cực tìm kiếm những người đồng hành. Họ cầm máy ảnh nhưng không hẳn là nhiếp ảnh gia. Cùng khách đi chơi nhưng cũng không phải bạn bè. Họ không chỉ chụp ảnh, mà còn có thể dẫn đường, giới thiệu quán ăn và trò chuyện cùng khách trong suốt hành trình. Tại núi Thái Sơn, một doanh nghiệp còn cung cấp dịch vụ đồng hành leo núi, một chuyến ban ngày có giá gần 3 triệu đồng.

Trong khi đó, theo Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc, dự kiến ​​hệ thống đường sắt nước này sẽ phục vụ 284 triệu lượt hành khách trong đợt cao điểm du lịch Tết Trung thu và Quốc khánh, bắt đầu từ ngày 25/9. Thời gian di chuyển kéo dài 16 ngày, đến hết ngày 8 tháng 10, với lượng hành khách dự kiến ​​đạt đỉnh điểm vào ngày 1/10. Theo thông báo của đơn vị điều hành đường sắt quốc gia, khoảng 13.000 chuyến tàu chở khách sẽ hoạt động mỗi ngày.

Dự kiến ​​hệ thống đường sắt Trung Quốc sẽ phục vụ 284 triệu lượt hành khách trong đợt cao điểm du lịch Tết Trung thu và Quốc khánh. Ảnh: China Focus

Tính đến 8 giờ sáng ngày 23/9, 96,21 triệu vé đã được bán thông qua nền tảng đặt vé chính thức cho các chuyến đi trong kỳ nghỉ lễ. Để đáp ứng nhu cầu, nhà điều dự kiến ​​sẽ tăng thêm tới 700 chuyến tàu cao tốc đêm mỗi ngày trong các giờ cao điểm được chọn, bao gồm cả trên các tuyến chính nối Bắc Kinh với Thượng Hải và Quảng Châu với Cáp Nhĩ Tân.

Với thị trường khách quốc tế, lượng du khách đến Bắc Kinh đã tăng mạnh trong tháng 9 này, với trung bình 15.300 lượt khách mỗi ngày, tăng 22,4% so với tháng 8, do Trung Quốc mở rộng chính sách miễn thị thực. Theo thông báo của cơ quan hải quan biên giới, hơn 17.000 người nước ngoài đã nhập cảnh vào Bắc Kinh ngày 7/9, mức cao nhất trong một ngày tính đến thời điểm hiện tại của năm nay.

Chính sách quá cảnh miễn visa 240 giờ của Trung Quốc hiện áp dụng cho du khách từ 57 quốc gia cũng đang khuyến khích nhiều du khách dành thời gian khám phá Trung Quốc một cách chậm rãi hơn và vượt ra ngoài những địa danh nổi tiếng nhất của Bắc Kinh. Sự thay đổi này cũng đang định hình lại các gói tour du lịch, khi các nhà điều hành chuyển từ các hành trình tham quan ngắn gọn sang các chuyến đi linh hoạt hơn, tập trung vào trải nghiệm văn hóa.

"Trước đây, du khách có thể chỉ dành ba ngày ở Bắc Kinh. Giờ đây, nhiều gói tour của chúng tôi giữ chân du khách ở thành phố trong bốn, năm hoặc thậm chí bảy ngày, nhờ đó họ có nhiều thời gian hơn để khám phá các địa điểm trong và xung quanh Bắc Kinh," Zhou Zhanfeng, một hướng dẫn viên du lịch, cho biết.

Sức hút của Trung Quốc ngày càng nằm ở những trải nghiệm gần gũi với cuộc sống địa phương. Ảnh: Meet in Shanghai

Theo David Fredericks, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc bộ phận châu Mỹ của Century Cruises, sức hút của Trung Quốc ngày càng nằm ở những trải nghiệm gần gũi với cuộc sống bản địa. "Điều rất quan trọng đối với du khách là những trải nghiệm chân thực: ngồi xuống với ai đó trong một ngôi nhà hơn 600 năm tuổi, cùng nhau nhâm nhi tách trà, lắng nghe những câu chuyện," ông Fredericks nói.

Trong bối cảnh đó, theo Tân Hoa Xã, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc sẽ tăng cường các ngành công nghiệp văn hóa và du lịch trong 5 năm tới, với mục tiêu từng bước nâng cao tỷ trọng của hai ngành này trong tổng sản phẩm quốc nội. Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026 -2030) về phát triển văn hóa và du lịch vừa được ban hành, đã đặt ra mục tiêu quan trọng là đạt 8,3 tỷ chuyến đi nội địa mỗi năm vào năm 2030, nhiều hơn gần hai tỷ chuyến so với năm 2025.

Các nỗ lực khác bao gồm việc tích hợp sâu hơn các sự kiện thể thao với du lịch văn hóa, thúc đẩy phát triển các điểm đến trượt tuyết chất lượng cao và tăng cường mối liên kết giữa du lịch văn hóa và giao thông vận tải. Kế hoạch này cam kết đến năm 2030 sẽ tạo ra các kịch bản tiêu dùng đa dạng, hấp dẫn và tương tác, đồng thời thúc đẩy chi tiêu cho các tour du lịch bằng tàu biển và du thuyền cũng như cắm trại bằng xe giải trí.

Du lịch Trung Quốc sẽ tăng cường các ngành công nghiệp văn hóa và du lịch trong 5 năm tới. Ảnh: Meet in Shanghai

Việc nâng cao trải nghiệm du lịch thông qua văn hóa hướng tới cả du khách quốc tế. Để đạt được mục tiêu, Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách quốc tế trong các lĩnh vực như chính sách miễn visa, thanh toán, hoàn thuế, chỗ ở và vận chuyển. Việc tiếp cận dễ dàng hơn và nhiều lựa chọn hơn, từ làm tóc và chăm sóc răng miệng đến y học cổ truyền Trung Quốc và may đo theo yêu cầu, sẽ giúp du khách nước ngoài lưu trú lâu hơn.