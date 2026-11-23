Theo Sở Du lịch TPHCM, trong 11 tháng năm 2026, tổng thu du lịch trên địa bàn ước đạt 330.416 tỷ đồng, tăng 29,54% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100,13% kế hoạch năm. Với kết quả này, ngành du lịch Thành phố đã hoàn thành sớm mục tiêu doanh thu 330.000 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2026.

Cùng với sự tăng trưởng về doanh thu, lượng khách du lịch đến TPHCM tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Cụ thể, khách quốc tế ước đạt hơn 10,23 triệu lượt, tăng 33,50% so với cùng kỳ, đạt 93,07% kế hoạch năm. Trong khi đó, khách du lịch nội địa ước đạt hơn 47,58 triệu lượt, tăng 4,39%, đạt 95,16% kế hoạch.

Du lịch TPHCM “về đích” sớm, tăng tốc tạo đà cho năm 2027

Những kết quả trên cho thấy sức hút của du lịch TPHCM, đồng thời tạo động lực để ngành du lịch tiếp tục triển khai các giải pháp kích cầu, gia tăng doanh thu trong tháng cuối cùng của năm 2026. Theo đó, từ cuối tháng 11/2026 đến hết Tết Nguyên đán 2027, Thành phố sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và mua sắm nhằm thu hút khách trong nước, quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Điểm nhấn là Tuần lễ Du lịch TPHCM lần thứ 6 năm 2026, diễn ra từ ngày 4 đến 12/12, với chủ đề "Thức cùng Thành phố - Chạm từng trải nghiệm". Khác với những năm trước, Tuần lễ Du lịch năm nay không chỉ tổ chức tại một địa điểm tập trung mà được mở rộng thành chuỗi hoạt động tại ba không gian chính gồm Công viên Bờ Sông Sài Gòn (phường An Khánh), phường Vũng Tàu và phường Bình Dương.

Tại khu vực ven sông Sài Gòn, người dân và du khách sẽ được tham gia các hoạt động quảng bá du lịch, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, làng nghề, chương trình nghệ thuật và biểu diễn Việt phục. Trong khi đó, tại phường Vũng Tàu sẽ diễn ra các hoạt động quảng bá du lịch biển, trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật bên bờ biển. Khu vực phường Bình Dương tổ chức triển lãm, giới thiệu sản phẩm du lịch, đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP cùng nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm.

Đáng chú ý, Tuần lễ Du lịch năm nay còn được lan tỏa đến toàn bộ 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn Thành phố, với các hoạt động hưởng ứng tại địa phương. Theo kế hoạch, các hoạt động, cuộc thi được triển khai trong giai đoạn từ ngày 23/11 đến tháng 12/2026.

Cùng với đó, Giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank lần thứ 9 năm 2026, diễn ra từ ngày 4 đến 6/12. Giải chạy dự kiến thu hút khoảng 24.000 vận động viên, trong đó có khoảng 2.000 vận động viên quốc tế và 10.000 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố. Điểm mới của giải năm nay là cự ly 5km được trao nhãn World Athletics. Cung đường thi đấu đi qua 16 địa danh nổi bật của Thành phố, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và các điểm đến du lịch.

TPHCM cũng chuẩn bị nhiều hoạt động đặc biệt để chào đón những vị khách đầu tiên của năm 2027. Theo kế hoạch, ngày 1/1/2027, Sở Du lịch TPHCM phối hợp với các hãng hàng không tổ chức Lễ đón đoàn khách đến Thành phố đầu năm mới tại Ga đến quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Chương trình có chủ đề "Một lời chào - Một trải nghiệm được trao", với điểm nhấn là không gian trải nghiệm văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam.

Đặc biệt, Ban tổ chức dự kiến trao tặng 2.027 phần quà trải nghiệm đầu năm cùng các gói giải thưởng du lịch trọn gói có giá trị cao. Trong đó, giải đặc biệt trị giá 200 triệu đồng. Hoạt động này được kết hợp với chiến dịch truyền thông quốc tế tại các thị trường châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, nhằm giới thiệu hình ảnh TPHCM là điểm đến thân thiện, năng động, hiện đại và giàu bản sắc văn hóa. Song song với việc tổ chức các sự kiện, ngành du lịch TPHCM triển khai chương trình kích cầu quy mô lớn nhằm thúc đẩy nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, ăn uống và mua sắm.

Theo Sở Du lịch, thời gian tới ngành du lịch sẽ tiếp tục tái cấu trúc, đa dạng hóa sản phẩm theo không gian phát triển mới, kết nối các sản phẩm du lịch đô thị trung tâm với du lịch biển, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Bình Châu, Côn Đảo và các loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp. Các sản phẩm du lịch đường sông, văn hóa - lịch sử, kinh tế ban đêm, ẩm thực, mua sắm và du lịch hội nghị, hội thảo (MICE) cũng sẽ được chú trọng phát triển. Mục tiêu không chỉ là gia tăng lượng khách mà còn khuyến khích du khách lưu trú dài ngày, tăng chi tiêu, quay trở lại nhiều lần, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế Thành phố.