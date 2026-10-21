Du lịch TP Hồ Chí Minh tăng cường kết nối với hàng không để thu hút du khách

Trong năm 2026, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, khách du lịch nội địa đón khoảng 50 triệu lượt, tổng thu du lịch ước đạt 330 nghìn tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, TP Hồ Chí Minh đón gần 8,52 triệu lượt khách quốc tế và 39,57 triệu lượt khách nội địa; tổng thu du lịch ước đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 85,7% kế hoạch cả năm.

Nhiều du khách nước ngoài đến Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Kết quả này cho thấy sức hút của điểm đến TP Hồ Chí Minh, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, nâng cao chất lượng trải nghiệm và phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển du lịch bền vững.

Trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng, việc kết nối các sản phẩm du lịch đô thị, văn hóa, công nghiệp, nghỉ dưỡng và biển đảo đặt ra yêu cầu nâng cao khả năng tiếp cận điểm đến. Trong đó, hàng không giữ vai trò quan trọng trong mở rộng thị trường, thúc đẩy liên kết du lịch và nâng cao sức cạnh tranh của thành phố.

Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, nhằm mở rộng kết nối với các thị trường trong nước và quốc tế, đẩy mạnh quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch và nâng cao trải nghiệm du khách, chiều 21/10, Sở Du lịch và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác, xúc tiến, phát triển du lịch và mạng lưới đường bay giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, việc ký kết bản ghi nhớ là bước đi cụ thể nhằm tăng cường sự gắn kết giữa hai lĩnh vực, phát huy thế mạnh của mỗi bên để mở rộng thị trường, khai thác hiệu quả hạ tầng và tạo động lực phát triển chung.

Đối với ngành du lịch, cảng hàng không không chỉ là cửa ngõ đón khách mà còn là một trong những điểm chạm đầu tiên góp phần tạo nên ấn tượng về điểm đến. Sự đồng hành giữa hàng không và du lịch vì vậy có ý nghĩa thiết thực trong quảng bá hình ảnh thành phố, gia tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và mở rộng cơ hội phát triển cho cả hai lĩnh vực.