Ngày 23/11, thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM, tổng thu du lịch thành phố trong 11 tháng năm 2026 ước đạt 330.416 tỷ đồng, tăng 29,54% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100,13% kế hoạch năm.

Với kết quả này, ngành du lịch TP.HCM đã vượt 416 tỷ đồng so với mục tiêu 330.000 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2026, dù vẫn còn tháng 12 là giai đoạn cao điểm du lịch, mua sắm và lễ hội.

Cùng với doanh thu, lượng khách đến thành phố tiếp tục tăng trưởng. Trong 11 tháng, TP.HCM ước đón hơn 10,23 triệu lượt khách quốc tế, tăng 33,5% so với cùng kỳ, đạt 93,07% kế hoạch năm.

Khách du lịch nội địa đạt gần 47,58 triệu lượt, tăng 4,39%, tương đương 95,16% chỉ tiêu cả năm.

Sau 11 tháng, tổng thu du lịch TP.HCM đạt hơn 330.400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tốc độ tăng tổng thu du lịch cao hơn nhiều so với mức tăng lượng khách nội địa, cho thấy dư địa phát triển doanh thu từ các hoạt động lưu trú, ẩm thực, mua sắm và trải nghiệm tại điểm đến.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, đánh giá việc vượt chỉ tiêu tổng thu khi vẫn còn một tháng cao điểm là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch thành phố.

Theo ông Bình, các sự kiện văn hóa, thể thao và lễ hội cuối năm được kỳ vọng tiếp tục thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu, qua đó đóng góp thêm vào tăng trưởng kinh tế thành phố.

Để duy trì đà tăng trưởng, TP.HCM đang triển khai hàng loạt hoạt động kích cầu du lịch, mua sắm trong những tháng cuối năm. Nổi bật là Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 6, diễn ra từ 4-12/12 với chủ đề “Thức cùng Thành phố - Chạm từng trải nghiệm”.

Chương trình được mở rộng tại ba khu vực gồm Công viên bờ sông Sài Gòn, phường Vũng Tàu và phường Bình Dương, kết nối các hoạt động quảng bá ẩm thực, làng nghề, Việt phục, văn hóa biển, đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP.

Cùng với đó, ngành du lịch thành phố triển khai 156 chương trình, gói ưu đãi với sự tham gia của 43 đơn vị.

Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng áp dụng mức giảm giá phòng 20-48%. Các doanh nghiệp lữ hành giới thiệu tour du lịch có giá khởi điểm từ 200.000 đồng/khách, cùng nhiều chương trình giảm giá vé tham quan từ 15-50%.

Các chương trình này được kết nối với hoạt động kích cầu mua sắm “Shopping Season in Vibrant HCMC”, tạo điều kiện để du khách kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng, ăn uống và mua sắm trong cùng hành trình.

Theo định hướng của Sở Du lịch, thành phố không chỉ tập trung tăng lượng khách mà còn hướng đến nâng cao giá trị chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ.

Việc hoàn thành sớm mục tiêu doanh thu năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm động lực để ngành du lịch TP.HCM phát triển các sản phẩm mới, khai thác hiệu quả không gian du lịch sau hợp nhất và tiếp tục tăng trưởng trong năm 2027.