Dồn lực cho chuỗi sự kiện cuối năm, mở rộng không gian du lịch

Theo thông tin từ bà Nguyễn Trần Tâm Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Sở Du lịch Tp.HCM tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội ngày 19/11, hoạt động du lịch của Thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026.

Lũy kế 11 tháng, tổng thu du lịch ước đạt 330.416 tỷ đồng, tăng 29,54% so với cùng kỳ năm trước và đạt 100,13% kế hoạch cả năm (330.000 tỷ đồng). Như vậy, ngành du lịch Thành phố đã hoàn thành mục tiêu doanh thu trước khi kết thúc năm.

Du khách đi tham quan tour đảo Thiềng Liềng Cần Giờ.

Về lượng khách, Tp.HCM ước đón hơn 10,23 triệu lượt khách quốc tế, tăng 33,5% so với cùng kỳ, đạt 93,07% kế hoạch năm. Khách du lịch nội địa đạt khoảng 47,58 triệu lượt, tăng 4,39%, tương ứng 95,16% kế hoạch.

Kết quả này cho thấy sức tăng trưởng của ngành du lịch Thành phố, đồng thời tạo thêm động lực cho các lĩnh vực liên quan như lưu trú, vận tải, thương mại, ẩm thực, vui chơi giải trí và bán lẻ.

Để duy trì sức hút trong những tháng cuối năm, Sở Du lịch Tp.HCM phối hợp với các sở, ngành, hãng hàng không và doanh nghiệp triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, mua sắm và du lịch từ cuối tháng 11/2026 đến hết Tết Nguyên đán 2027.

Trong đó, điểm nhấn là Tuần lễ Du lịch Tp.HCM lần thứ 6 năm 2026, diễn ra từ ngày 4 - 12/12 với chủ đề “Thức cùng Thành phố - Chạm từng trải nghiệm”.

Bà Nguyễn Trần Tâm Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Sở Du lịch Tp.HCM.

Khác với cách tổ chức tập trung tại một địa điểm, sự kiện năm nay được mở rộng thành 3 cụm không gian chính, gồm Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), phường Vũng Tàu và phường Bình Dương. Cách tổ chức này nhằm giới thiệu các sản phẩm, tiềm năng du lịch đa dạng của Thành phố sau hợp nhất.

Tại khu vực ven sông Sài Gòn, các hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa, ẩm thực, làng nghề, biểu diễn nghệ thuật và Việt phục sẽ được tổ chức. Trong khi đó, khu vực Vũng Tàu tập trung giới thiệu du lịch biển, nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật ven biển; phường Bình Dương tổ chức triển lãm, giới thiệu sản phẩm du lịch, đặc sản và sản phẩm OCOP.

Đáng chú ý, từ ngày 23/11 đến 20/12, các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Du lịch sẽ được triển khai tại 168 phường, xã, đặc khu. Các hoạt động này kết nối với Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần thứ 4 và Lễ hội nghệ thuật đường phố Sài Gòn - Saigon Urban Street Fest 2026, tạo thêm lựa chọn trải nghiệm cho người dân và du khách.

Cùng thời điểm, Giải Marathon Quốc tế Tp.HCM Techcombank lần thứ 9 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 4 - 6/12, dự kiến thu hút khoảng 24.000 vận động viên, trong đó có 2.000 vận động viên quốc tế và 10.000 vận động viên từ các tỉnh, thành phố.

Giải chạy có cung đường đi qua 16 địa danh nổi bật của Thành phố. Làng Marathon được tổ chức tại Công viên Sáng tạo, phường An Khánh. Ban tổ chức cũng phối hợp với các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành xây dựng chương trình ưu đãi dành cho vận động viên và người đồng hành, qua đó khuyến khích du khách kết hợp tham gia sự kiện với tham quan, trải nghiệm và lưu trú tại Tp.HCM.

Một hoạt động đáng chú ý khác là Lễ đón đoàn khách đến Tp.HCM đầu năm 2027, dự kiến tổ chức ngày 1/1/2027 tại ga đến quốc tế, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Với chủ đề “Một lời chào - Một trải nghiệm được trao”, chương trình dự kiến trao tặng 2.027 phần quà trải nghiệm đầu năm cùng các gói giải thưởng du lịch trọn gói, trong đó giải đặc biệt trị giá 200 triệu đồng.

Hơn 150 chương trình ưu đãi, nhiều tour có giá từ 200.000 đồng

Bên cạnh việc tổ chức sự kiện, ngành du lịch Thành phố cũng đẩy mạnh các chương trình kích cầu nhằm chuyển lượng khách tham dự thành nhu cầu sử dụng dịch vụ, mua sắm và trải nghiệm thực tế.

Theo Sở Du lịch, đến nay có 43 đơn vị, doanh nghiệp và hệ thống tham gia chương trình, tương ứng 44 điểm đến, đầu mối dịch vụ, với tổng cộng 156 chương trình và gói ưu đãi dành cho người dân, du khách.

Trong lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa và mua sắm, có 28 đơn vị, hệ thống tham gia. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng áp dụng mức giảm từ 20 - 48% giá phòng niêm yết; các chương trình khuyến mại mua sắm giảm giá đến 50%, kéo dài đến hết tháng 2/2027.

Đối với các khu, điểm tham quan và bảo tàng, 4 đơn vị quản lý với 5 điểm đến triển khai 59 nội dung ưu đãi. Mức giảm giá vé phổ biến từ 15 - 50%, bên cạnh các gói vé gia đình, vé đoàn và chương trình miễn phí tham quan theo đối tượng, khung giờ.

Ở nhóm doanh nghiệp lữ hành, 11 doanh nghiệp triển khai các tour kích cầu với giá khởi điểm từ 200.000 đồng/khách, mức ưu đãi phổ biến từ 8 - 15%. Các sản phẩm tập trung vào du lịch đô thị, đường sông, di sản, ẩm thực, nghỉ dưỡng biển và liên kết vùng.

Về định hướng phát triển thời gian tới, ngành du lịch Tp.HCM đặt mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm trên không gian phát triển mới, kết nối du lịch đô thị trung tâm với các điểm đến biển, nghỉ dưỡng và sinh thái tại Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Bình Châu, Côn Đảo.

Người dân, du khách tham gia lễ hội Nghinh Ông.

Thay vì chỉ tập trung gia tăng lượng khách, Thành phố định hướng phát triển các gói sản phẩm cuối tuần, du lịch gia đình và du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm (MICE), qua đó kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Song song đó, ngành du lịch tiếp tục chú trọng chất lượng dịch vụ, bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao văn minh thương mại tại các điểm đến.

Sở Du lịch cũng đang tham mưu hoàn thiện Đề án phát triển du lịch Tp.HCM đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, làm cơ sở khai thác tiềm năng và lợi thế của không gian du lịch mới.