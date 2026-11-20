Doanh thu vượt kế hoạch

Theo Sở Du lịch TP.HCM, lũy kế 11 tháng năm 2026, tổng thu du lịch ước đạt 330.416 tỷ đồng, tăng 29,54% so với cùng kỳ, hoàn thành 100,13% kế hoạch năm (330.000 tỷ đồng).

Thành phố ước đón 10.237.428 lượt khách quốc tế, tăng 33,50%, đạt 93,07% kế hoạch; khách nội địa đạt 47.582.000 lượt, tăng 4,39%, đạt 95,16% kế hoạch năm.

Để duy trì đà tăng trưởng, ngành du lịch tập trung xúc tiến, thu hút khách quốc tế, kết nối du lịch với các hoạt động thương mại, văn hóa, thể thao và mua sắm. Điểm nhấn là chuỗi sự kiện từ cuối tháng 11/2026 đến Tết Nguyên đán 2027.

Trong đó, Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 6 diễn ra từ ngày 4 - 12/12, với chủ đề “Thức cùng Thành phố - Chạm từng trải nghiệm”, tại ba địa điểm gồm Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), phường Vũng Tàu và phường Bình Dương.

Doanh thu du lịch TP.HCM vượt kế hoạch cả năm 2026.

Từ ngày 23/11 - 20/12, 168 phường, xã, đặc khu tổ chức các hoạt động hưởng ứng, kết nối với Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần thứ 4 và Saigon Urban Street Fest 2026. Cuộc thi hưởng ứng Tuần lễ Du lịch có 25 giải thưởng, tổng giá trị dự kiến 500 triệu đồng.

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 9 diễn ra từ ngày 4 - 6/12, dự kiến thu hút 24.000 vận động viên, gồm khoảng 2.000 vận động viên quốc tế và 10.000 vận động viên từ các tỉnh, thành phố. Cung đường chạy đi qua 16 địa danh nổi bật; Làng Marathon được tổ chức tại Công viên Sáng tạo, phường An Khánh.

Ngày 1/1/2027, thành phố tổ chức Lễ đón đoàn khách đầu năm tại Ga đến quốc tế, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, với chủ đề “Một lời chào – Một trải nghiệm được trao”. Chương trình có 2.027 phần quà trải nghiệm và các gói giải thưởng du lịch, trong đó giải đặc biệt trị giá 200 triệu đồng.

156 chương trình ưu đãi kích cầu du lịch

Song song với các sự kiện, ngành du lịch triển khai chương trình kích cầu nhằm tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ, mua sắm và kéo dài thời gian lưu trú.

Đến nay, có 43 đơn vị, doanh nghiệp và hệ thống tham gia, tương ứng 44 điểm đến, đầu mối dịch vụ, với 156 chương trình, gói ưu đãi.

Cụ thể, 28 đơn vị thuộc nhóm lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa và mua sắm áp dụng mức giảm giá phòng từ 20% - 48%, ưu đãi mua sắm đến 50%.

Bốn đơn vị quản lý 5 điểm tham quan, bảo tàng triển khai 59 nội dung ưu đãi, giảm giá vé từ 15% - 50%. Ngoài ra, 11 doanh nghiệp lữ hành xây dựng các tour kích cầu giá từ 200.000 đồng/khách, ưu đãi phổ biến từ 8% - 15%.

Sau 11 tháng năm 2026, du lịch TP.HCM ghi nhận tổng thu hơn 330.416 tỷ đồng.

Về định hướng phát triển, thành phố tập trung kết nối du lịch đô thị với du lịch biển, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Bình Châu, Côn Đảo và du lịch sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp.

Đồng thời, phát triển các sản phẩm đường sông, văn hóa - lịch sử, ẩm thực, mua sắm và MICE nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách.

Ngành du lịch cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch xanh, an toàn, văn minh; tăng cường kết nối giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cùng với đó, Sở Du lịch tiếp tục tham mưu hoàn thiện Đề án phát triển du lịch TP.HCM đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, tạo cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng và không gian phát triển mới, duy trì sức hút của điểm đến trong thời gian tới.