Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM mới đây, bà Nguyễn Trần Tâm Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM, cho biết lũy kế 11 tháng năm 2026, tổng thu du lịch TP.HCM ước đạt 330.416 tỉ đồng, tăng 29,54% so với cùng kỳ, đạt 100,13% kế hoạch năm. Với kết quả này, ngành du lịch thành phố đã về đích sớm so với mục tiêu đề ra là 330.000 tỉ đồng.

Về lượng khách, thành phố ước đón hơn 10,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 33,5% so với cùng kỳ và hơn 47,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 4,39% so với cùng kỳ. Với động lực này, nhằm khai thác hiệu quả mùa cao điểm cuối năm 2026 và đầu năm 2027, thành phố định hướng đa dạng hóa sản phẩm, kết nối du lịch văn hóa - lịch sử, đường sông, kinh tế ban đêm, ẩm thực, mua sắm tại khu vực trung tâm với du lịch biển, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Bình Châu, Côn Đảo.

Thay vì chỉ tập trung tăng số lượng khách, ngành du lịch thành phố hướng đến nâng cao giá trị gia tăng, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Đến nay, ngành du lịch TP.HCM đã ghi nhận sự tham gia của 43 đơn vị, doanh nghiệp và hệ thống, tương ứng với 44 điểm đến, đầu mối dịch vụ, triển khai tổng cộng 156 chương trình, gói ưu đãi dành cho người dân và du khách.

Ở lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa và mua sắm, có 28 đơn vị, hệ thống tham gia. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng áp dụng mức giảm từ 20 - 48% giá phòng niêm yết, kết hợp các gói nghỉ dưỡng, ẩm thực và ưu đãi dịch vụ.

Các chương trình khuyến mại mua sắm có mức giảm lên đến 50%, kéo dài đến hết tháng 2/2027. Tại các khu, điểm tham quan và bảo tàng, có 59 nội dung ưu đãi được triển khai, nổi bật là giảm từ 15 - 50% giá vé, các gói vé gia đình, vé đoàn, miễn phí tham quan theo đối tượng và khung giờ.

Ảnh: hef.gov.vn

Ngoài ra, 11 doanh nghiệp lữ hành triển khai các tour kích cầu với mức giá khởi điểm từ 200.000 đồng/khách, ưu đãi phổ biến từ 8 - 15%, tập trung vào các sản phẩm du lịch đô thị, đường sông, di sản, ẩm thực và nghỉ dưỡng biển. Song song với các chương trình ưu đãi, từ cuối tháng 11/2026 đến hết Tết Nguyên đán 2027, thành phố tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, mua sắm trọng điểm.

Một trong những sản phẩm đáng chú ý là chương trình Stay & Explore Heritage của Khách sạn Oscar Sài Gòn, với giá từ 1.680.000 đồng/phòng đôi nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Gói dịch vụ kết hợp một đêm lưu trú, buffet sáng và hành trình đi bộ đến Khách sạn Continental Sài Gòn để tham quan kiến trúc Pháp cổ, dùng bữa trưa.

Các khách sạn Grand Sài Gòn và Majestic Sài Gòn lựa chọn kết hợp ẩm thực với trải nghiệm ngắm pháo hoa. Tại Grand Sài Gòn, set menu ba miền có giá từ 1.595.000 đồng/khách. Còn Majestic Sài Gòn tổ chức buffet BBQ hải sản từ 2.200.000 đồng/khách và combo ngắm pháo hoa, đồ uống, món ăn nhẹ từ 1 triệu đồng/khách.

Theo đại diện Saigontourist Group, chuỗi chương trình dịp này hướng đến việc mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa, đưa ẩm thực, âm nhạc và di sản đến gần hơn với công chúng. Ở góc độ thị trường, việc kết nối sự kiện văn hóa với hệ thống nhà hàng, khách sạn và dịch vụ giải trí có thể tạo thêm dòng khách cho khu vực trung tâm, mở rộng nhu cầu tiêu dùng dịch vụ vào buổi tối.

Chuỗi chương trình dịp này hướng đến việc mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa. Ảnh: Hop On - Hop Off Việt Nam

Bước sang tháng 12 là Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 6, diễn ra từ ngày 4 - 12/12 với chủ đề Thức cùng thành phố - Chạm từng trải nghiệm. Sự kiện được mở rộng tại 3 không gian gồm Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), phường Vũng Tàu và phường Bình Dương, giới thiệu diện mạo du lịch đa dạng của thành phố sau hợp nhất.

Từ ngày 23/11 đến 20/12, các địa phương tổ chức hoạt động hưởng ứng, kết nối với lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn lần thứ 4 và lễ hội nghệ thuật đường phố Sài Gòn 2026. Tại khu vực ven sông Sài Gòn, các hoạt động tập trung quảng bá du lịch, văn hóa, ẩm thực, làng nghề, biểu diễn nghệ thuật và Việt phục. Phường Vũng Tàu giới thiệu sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng; phường Bình Dương tổ chức triển lãm, quảng bá sản phẩm du lịch, đặc sản và sản phẩm OCOP...

Tại phường Xuân Hòa, hai sản phẩm "Bước qua miền ký ức" và "Dáng xưa trong phố mới" đưa du khách thăm di sản kiến trúc như Trường Marie Curie, Lê Quý Đôn, xưởng sơn mài Đại Việt, đình Xuân Hòa. Trong khi phường Tân Định gây ấn tượng với tour Vespa cổ "Dấu ấn Tân Định", kết nối nhà thờ 150 tuổi, đền Đức Thánh Trần và chùa Ngọc Hoàng.

Phường Tân Bình nổi bật với tour giáo dục di sản giao thoa Việt - Hoa qua cụm miếu cổ và không gian ẩm thực Bàu Cát, chợ Bà Quẹo. Phường Phú An giới thiệu không gian văn hóa Nam Bộ qua sản phẩm "Đám giỗ miệt vườn", còn phường Bình Tây vừa ra mắt "Sắc đêm Bình Tây" nhằm khơi gợi nhịp sống sôi động của Chợ Lớn.

Có thể thấy, TP.HCM đang lựa chọn hướng phát triển sản phẩm có tiềm năng đối với du lịch đô thị. Ảnh: Jackfruit Adventure

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Trần Quang Duy, Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Chim Cánh Cụt (CCC Travel), nhận định: Hiện các tour văn hóa - lịch sử vẫn là nhóm sản phẩm chủ lực thu hút du khách. Trước thực tế đó, CCC Travel đã triển khai chuỗi sản phẩm khai thác tài nguyên văn hóa ở các phường, xã như Sài Gòn rong ca, Tour đêm Nhà Bè - Ngàn lẻ một đêm, Dấu chân di sản... được cải tiến theo định hướng Net Zero, kết hợp ứng dụng thuyết minh công nghệ thực tế ảo tăng cường.

Loạt đơn vị lữ hành khác cũng ghi dấu ấn với các sản phẩm mới. Ví dụ như Saigontourist với sản phẩm Sài Gòn hoài cổ chạm vào văn hóa thập niên 1960-1970; hay các tour ẩm thực bằng xe Vespa, khám phá vườn ca cao, tour bánh mì, tour cà phê ngõ hẻm cũng nổi bật cùng tour chậm tìm về lịch sử trên sông Sài Gòn, kênh Nhiêu Lộc...

Có thể thấy, TP.HCM đang lựa chọn hướng phát triển sản phẩm có tiềm năng đối với du lịch đô thị, khi nhu cầu của du khách không chỉ dừng ở tham quan mà ngày càng mở rộng sang thưởng thức ẩm thực, khám phá kiến trúc và trải nghiệm đời sống văn hóa địa phương.

Việc khai thác di sản, ẩm thực và không gian giải trí về đêm nhờ đó không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn mở ra cơ hội gia tăng giá trị từ hệ thống dịch vụ hiện hữu, góp phần nâng sức cạnh tranh của điểm đến TP.HCM.