Du lịch toàn cầu tăng trưởng chậm, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng hai con số

Theo báo cáo công bố ngày 17/9 của UN Tourism, khoảng 690 triệu lượt khách quốc tế đã thực hiện các chuyến du lịch trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng khoảng 3 triệu lượt, tương đương 0,4% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng quý II, lượng khách quốc tế toàn cầu giảm 1% và tháng 6 giảm 3%.

Khách quốc tế trải nghiệm tại Việt Nam. (Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch)

Du lịch quốc tế tăng trưởng khiêm tốn

UN Tourism cho rằng bất ổn địa chính trị, chi phí đi lại tăng và các yếu tố thời tiết tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch. Tây Âu giảm 6% trong 6 tháng đầu năm, trong đó một số điểm đến chịu tác động của đợt sóng nhiệt.

Tăng trưởng cũng phân hóa rõ giữa các khu vực. Châu Phi tăng 4,4%, châu Âu tăng 2,7% và châu Mỹ tăng 1,8%, trong khi Trung Đông giảm 22%. Tại châu Á - Thái Bình Dương, lượng khách quốc tế tăng 0,7%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 7,6% của năm 2025 và vẫn thấp hơn 11% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo tiểu vùng, Đông Bắc Á tăng 2,7%, trong khi Nam Á giảm 4,7% và Đông Nam Á giảm 1%. Châu Đại Dương tăng 4,1%, song lượng khách riêng tháng 6 giảm 5,9% do ảnh hưởng của bão Sinlaku.

Tổng Thư ký UN Tourism Shaikha Al Nuwais nhận định, du lịch vẫn tăng trưởng nhưng mức tăng đang khá mong manh trước những biến động của thế giới. Khả năng chống chịu của ngành cần được xây dựng thường xuyên, thay vì chỉ được chú trọng khi khủng hoảng xảy ra.

Việt Nam duy trì tăng trưởng hai con số

Trong khi thị trường quốc tế và khu vực chịu nhiều sức ép, Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. 6 tháng đầu năm, Việt Nam đón 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 8 tháng, lượng khách quốc tế đạt 16 triệu lượt, tăng 14,4%.

Mức tăng này cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng 0,4% của du lịch toàn cầu và 0,7% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi lượng khách đến Đông Nam Á giảm 1%, Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng hai con số.

Kết quả trên được hỗ trợ bởi môi trường ổn định, an toàn, chính sách thị thực cởi mở, cùng hệ thống sản phẩm và dịch vụ du lịch ngày càng đa dạng. Công tác quảng bá, xúc tiến cũng góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam an toàn, thân thiện và giàu bản sắc tới thị trường quốc tế.

Trước những diễn biến khó lường của địa chính trị và kinh tế thế giới, UN Tourism đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng khách quốc tế toàn cầu năm 2026 xuống 1-2%. Triển vọng du lịch quốc tế thời gian tới được đánh giá phụ thuộc nhiều vào diễn biến xung đột, giá dầu và lạm phát.

Trong bối cảnh đó, du khách có xu hướng ưu tiên những chuyến đi có chi phí hợp lý, giá trị cao và lựa chọn các điểm đến gần hơn. Với Việt Nam, đà tăng trưởng hiện nay đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, chủ động các kịch bản ứng phó và củng cố sức cạnh tranh, qua đó duy trì tăng trưởng bền vững trước những biến động từ bên ngoài.