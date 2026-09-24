Du lịch toàn cầu giảm tốc, Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng hai con số

Du lịch thế giới chịu nhiều sức ép

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khoảng 690 triệu lượt khách đã thực hiện các chuyến du lịch quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng khoảng 3 triệu lượt so với cùng kỳ năm trước, tương đương 0,4%.

Khách quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: VnEconomy.

Tuy nhiên, lượng khách quốc tế trong quý II/2026 giảm 1%. Riêng tháng 6, mức giảm lên tới 3%, phản ánh tác động của bất ổn địa chính trị, chi phí đi lại tăng và thời tiết bất lợi. Tại Tây Âu, lượng khách giảm 6% do nhiều điểm đến chịu ảnh hưởng của các đợt nắng nóng.

UN Tourism nhận định triển vọng du lịch quốc tế trong thời gian tới phụ thuộc đáng kể vào diễn biến xung đột, giá dầu và lạm phát toàn cầu. Bất ổn tại Trung Đông không chỉ tác động trực tiếp đến khu vực này mà còn ảnh hưởng đến hoạt động đi lại và tâm lý du khách tại nhiều thị trường khác.

Trước những yếu tố bất định, khách du lịch được dự báo sẽ ưu tiên các chuyến đi có chi phí hợp lý, lựa chọn điểm đến gần hoặc chuyển sang du lịch nội địa.

Bức tranh du lịch thế giới trong nửa đầu năm 2026 cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Châu Phi ghi nhận mức tăng 4,4%, châu Âu tăng 2,7% và châu Mỹ tăng 1,8%. Ngược lại, lượng khách quốc tế đến Trung Đông giảm 22% do tác động trực tiếp của xung đột.

Tại châu Á-Thái Bình Dương, lượng khách quốc tế chỉ tăng 0,7%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 7,6% của năm 2025. Tổng lượng khách đến khu vực vẫn thấp hơn 11% so với cùng kỳ năm 2019, cho thấy thị trường chưa hoàn toàn trở lại mức trước đại dịch COVID-19.

Xét theo tiểu vùng, Đông Bắc Á tăng 2,7%, trong khi Nam Á giảm 4,7% và Đông Nam Á giảm 1%. Châu Đại Dương tăng 4,1% trong nửa đầu năm, nhưng riêng tháng 6 giảm 5,9% do ảnh hưởng của bão Sinlaku.

Theo UN Tourism, gián đoạn kết nối hàng không, giá vé máy bay tăng cùng những yếu tố khó dự báo tiếp tục tác động đến nhu cầu đi lại trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Việt Nam là điểm sáng của khu vực

Trong bối cảnh thị trường quốc tế tăng trưởng chậm, du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì kết quả tích cực. Sáu tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Du khách quốc tế tìm hiểu các sản phẩm thủ công truyền thống tại Festival Thăng Long – Hà Nội. Ảnh: Tường Vi

Tính chung 8 tháng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 16 triệu lượt, tăng 14,4%. Kết quả này đáng chú ý khi lượng khách quốc tế đến Đông Nam Á giảm 1%, toàn cầu chỉ tăng 0,4% và khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,7%.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, môi trường ổn định, an toàn là một trong những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam thu hút khách quốc tế giữa lúc thế giới còn nhiều biến động. Chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, sản phẩm du lịch đa dạng, hạ tầng dịch vụ được cải thiện cùng hoạt động truyền thông, quảng bá điểm đến cũng góp phần duy trì đà tăng trưởng.

Dù vậy, việc UN Tourism hạ dự báo tăng trưởng cho thấy ngành du lịch vẫn dễ chịu tác động trước những biến động địa chính trị và kinh tế thế giới. Theo cơ quan quản lý du lịch, Việt Nam cần nâng cao năng lực dự báo, chuẩn bị các kịch bản tăng trưởng và chủ động ứng phó với rủi ro từ bên ngoài.

Đây cũng là yêu cầu cần thiết để duy trì đà phục hồi, củng cố sức cạnh tranh và nâng cao khả năng chống chịu của du lịch Việt Nam trong thời gian tới.