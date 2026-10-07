Du lịch Thương mại Tây Ninh (TTT) duy trì truyền thống chia lãi tiền mặt tỷ lệ 20%, một pháp nhân sắp bỏ túi hàng tỷ đồng

Chốt danh sách nhận lợi nhuận năm 2025 bằng tiền mặt

Theo thông báo chính thức, ngày 23/10/2026 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền đối với cổ phiếu TTT của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh để chốt danh sách nhận cổ tức. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 20% bằng phương thức thanh toán tiền mặt. Áp dụng tỷ lệ này, nhà đầu tư sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận về 2.000 đồng. Ngày thanh toán tiền vào tài khoản được ấn định là 25/11/2026.

Để hoàn tất đợt phân bổ lợi nhuận này, doanh nghiệp ước tính sẽ phải giải ngân hơn 9 tỷ đồng cho khối lượng hơn 4,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên hệ thống. Quyết định chi trả tiền mặt lần này bám sát phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt trước đó. Việc thanh toán đúng hạn đánh dấu bước hoàn thành trọn vẹn kế hoạch phân phối lợi nhuận đã cam kết với các nhà đầu tư.

Cơ cấu sở hữu cô đặc và truyền thống chia lãi hàng năm

Dữ liệu từ báo cáo thường niên cho thấy cơ cấu sở hữu của mã chứng khoán TTT khá cô đặc. Tính đến cuối tháng 11 năm 2025, toàn công ty có 228 cổ đông. Khối nhà đầu tư trong nước chiếm tỷ trọng áp đảo với 97,6% vốn điều lệ, phần 2,4% còn lại thuộc về các cổ đông nước ngoài. Trong danh sách này, Công ty Cổ phần Địa Cầu đang giữ vị thế là cổ đông lớn nhất khi sở hữu hơn 1,1 triệu cổ phiếu, tương đương 24,5% vốn điều lệ. Tạm tính theo tỷ lệ phân bổ đợt này, pháp nhân trên ước tính sẽ thu về hơn 2,2 tỷ đồng tiền mặt.

Nhìn lại lịch sử hoạt động, công ty tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ cuối năm 1982 và chính thức cổ phần hóa trong giai đoạn 2005 đến 2006. Kể từ năm 2020 cho đến nay, đơn vị này luôn duy trì chính sách trả cổ tức đều đặn 20% mỗi năm. Mức chi trả cao nhất từng được ghi nhận là 30%, áp dụng cho hai năm tài chính 2018 và 2019. Hiện tại, doanh nghiệp tập trung hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực đại lý du lịch, môi giới bán vé máy bay và cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày trên địa bàn.