Du lịch thu - đông: Đón đầu nhu cầu trải nghiệm

Du lịch “Ngược xuôi sông Mã” kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sản phẩm thu hút du khách trong mùa thu - đông.

Theo chương trình tour đã được mở bán của một số doanh nghiệp lữ hành, Pù Luông, bản Mạ, Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, suối cá Cẩm Lương... đang là những điểm đến được “ưu tiên” trong các hành trình khám phá mùa thu - đông. Cùng với các tour tham quan di sản trong ngày, du khách có thêm nhiều lựa chọn với những trải nghiệm trekking qua bản làng, ngắm ruộng bậc thang, tìm hiểu đời sống đồng bào Thái, thưởng thức ẩm thực địa phương, cắm trại giữa không gian núi rừng...

Với những đoàn khách có quỹ thời gian dài ngày, các doanh nghiệp lữ hành chú trọng xây dựng chương trình theo từng nhóm thị trường. Du khách từ Hà Nội có thể lựa chọn nghỉ dưỡng kết hợp hội nghị, hội thảo tại các Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn, sau đó kết nối đến Di tích lịch sử Lam Kinh và ngược lên miền Tây khám phá Khu Du lịch sinh thái cộng đồng bản Mạ. Với thị trường khách từ khu vực Tây Bắc, chương trình Pù Luông - suối cá Cẩm Lương - Lam Kinh - Thành Nhà Hồ được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng không gian trải nghiệm từ sản phẩm sinh thái cộng đồng đến các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của tỉnh. Trong khi đó, khách từ phía Nam di chuyển qua đường hàng không sẽ kết nối đến Di tích lịch sử Lam Kinh - Khu nghỉ dưỡng Lamori Resort & Spa, hoặc kết nối tới các trọng điểm du lịch đô thị, nghỉ dưỡng biển của tỉnh.

Ở phạm vi liên vùng, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông được một số đơn vị lữ hành đưa vào tuyến Mộc Châu - Mai Châu - Pù Luông (3 ngày 2 đêm), hướng đến thị trường khách yêu thích trải nghiệm không gian núi rừng và văn hóa cộng đồng. Trong khi đó, những đoàn khách có quỹ thời gian ngắn sẽ tập trung khai thác những điểm đến tăng tính trải nghiệm. Cùng với các tuyến khám phá miền Tây xứ Thanh, những trải nghiệm gắn với văn hóa, ẩm thực và cảnh quan sông nước cũng được quan tâm. Du lịch “Ngược xuôi sông Mã”, với không gian cảnh quan và những giá trị văn hóa gắn đời sống cư dân khu vực ven sông là một trong những hướng khai thác được doanh nghiệp quan tâm trong mùa thu - đông.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý đường thủy nội địa và Xây dựng giao thông Thanh Hóa, Hoàng Văn Huy cho biết: “Cho đến nay, tuyến du lịch “Ngược xuôi sông Mã” đang nhận được sự phản hồi tích cực từ du khách và các đơn vị lữ hành. Nhằm mang đến những trải nghiệm mới, sản phẩm “Du dương nghe hò sông Mã” trên cơ sở khai thác những giá trị văn hóa vốn gắn với dòng sông đã được đưa vào phục vụ du khách. Cùng với trải nghiệm nghe hò sông Mã, du khách sẽ thưởng thức ẩm thực đặc sản xứ Thanh và cảm nhận không gian sông nước. Tuy nhiên, sản phẩm du lịch đường sông kỳ vọng có thể tham gia nhiều hơn vào các chương trình du lịch nội tỉnh, nhất là những hành trình ngắn phù hợp với nhu cầu trải nghiệm của du khách trong mùa thu - đông”.

Thực tế, cùng với việc làm mới sản phẩm, doanh nghiệp lữ hành ngày càng chú trọng đến việc lựa chọn điểm đến phù hợp với từng nhóm khách hàng và thời gian lưu trú. Theo ông Vũ Văn Bình, Chi hội trưởng Chi hội Lữ hành (Hiệp hội Du lịch tỉnh): “Mùa thu - đông không còn những kỳ nghỉ dài ngày, do đó doanh nghiệp cần quan tâm xây dựng các chương trình phù hợp với đa dạng thị trường khách và quỹ thời gian. Với nhóm khách đi vào dịp cuối tuần, có thể xây dựng tour trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm, đồng thời tăng cường cung cấp các combo trọn gói. Với khách các tỉnh khu vực miền Trung, miền Nam, những chương trình dài ngày cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ bằng các chương trình kích cầu cụ thể, tạo điều kiện để đưa nhiều điểm đến của Thanh Hóa vào trong một chuyến đi”.

Từ những chương trình đã được triển khai, du lịch mùa thu - đông đang mở ra hướng khai thác từ trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa cộng đồng đến khám phá di sản, ẩm thực và du lịch đường sông. Việc tiếp tục làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời khai thác tốt lợi thế về không gian và tài nguyên du lịch sẽ mang đến thêm nhiều lựa chọn cho du khách, góp phần tăng sức hút của du lịch xứ Thanh trong những tháng cuối năm.