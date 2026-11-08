Du lịch Thanh Hóa thu hơn 45.000 tỉ đồng sau 10 tháng, đạt 91,4% kế hoạch năm

Doanh thu tăng nhanh hơn lượng khách

Theo báo cáo hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tháng 10.2026, trong tháng, toàn tỉnh ước đón 310.000 lượt khách, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 127.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu du lịch ước đạt 2.387 tỉ đồng, tăng 43,1%.

Các hoạt động văn hóa, lễ hội góp phần quảng bá hình ảnh và giá trị di sản xứ Thanh

Lũy kế 10 tháng năm 2026, Thanh Hóa ước đón 16,246 triệu lượt khách, đạt 96,7% kế hoạch năm; tổng thu du lịch đạt khoảng 45.227 tỉ đồng, tương đương 91,4% mục tiêu đề ra.

So với mục tiêu cả năm đón 16,8 triệu lượt khách, tổng thu 49.500 tỉ đồng, du lịch Thanh Hóa còn cách đích khoảng 554.000 lượt khách và 4.273 tỉ đồng doanh thu.

Đây là khoảng cách không quá lớn trong hai tháng cuối năm, song cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì sức hút điểm đến, nhất là khi mùa du lịch biển đã qua giai đoạn cao điểm.

Một trong những điểm nhấn của hoạt động du lịch tháng 10 là việc tổ chức Liên hoan Văn hóa Ẩm thực xứ Thanh năm 2026 với chủ đề "Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa", diễn ra từ ngày 8 đến 11.10 tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành.

Sự kiện quy tụ gần 200 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo du lịch và đơn vị kinh doanh dịch vụ đến từ 20 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh giới thiệu đặc sản, món ăn truyền thống, liên hoan còn tổ chức không gian văn hóa các dân tộc, trình diễn chế biến món ăn, hoạt động quảng bá sản phẩm và livestream trên nền tảng số.

Đáng chú ý, không gian ẩm thực và văn hóa Lào tạo thêm điểm nhấn cho sự kiện, góp phần giới thiệu sự giao thoa văn hóa, mở rộng hoạt động kết nối du lịch giữa Thanh Hóa với các địa phương trong nước và quốc tế.

Trước đó, Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được tổ chức từ ngày 1 đến 3.10 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, gắn với kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Các hoạt động lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng mà còn góp phần quảng bá giá trị lịch sử, di sản của vùng đất Lam Sơn đến với du khách.

Những sự kiện này cho thấy định hướng khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và ẩm thực để bổ sung sản phẩm du lịch, từng bước giảm sự phụ thuộc vào mùa du lịch biển.

Đây cũng là hướng đi cần thiết để Thanh Hóa duy trì lượng khách trong những tháng cuối năm, khi các khu du lịch biển bước vào mùa thấp điểm.

Thể thao sôi động, tăng sức hút cho du lịch bốn mùa

Cùng với các hoạt động văn hóa, phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và mở rộng với nhiều giải đấu thu hút đông đảo vận động viên, người dân tham gia.

Trong tháng 10, Thanh Hóa tổ chức Giải Marathon Sầm Sơn mở rộng, Giải Marathon băng rừng Việt Nam tại Pù Luông cùng các giải Pickleball, bóng bàn và bóng chuyền “Bông lúa vàng”.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực xứ Thanh năm 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách

Đáng chú ý, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực xứ Thanh năm 2026 ghi nhận hơn 400.000 lượt khách trong 4 ngày tổ chức, doanh số bán hàng trực tiếp và trực tuyến ước đạt 40 tỉ đồng.

Kết quả này cho thấy sức hút của các sự kiện văn hóa khi được tổ chức gắn với quảng bá sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm du lịch.

Ở lĩnh vực thể thao thành tích cao, tỉnh đã tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Thanh Hóa tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Trong tháng, các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia thi đấu 7 giải, giành tổng cộng 43 huy chương.

Đối với bóng đá, CLB Thanh Hóa thi đấu 4 trận, giành 2 chiến thắng, tích lũy 6 điểm và tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Kết quả này góp phần duy trì sự quan tâm của người hâm mộ đối với bóng đá địa phương.

Bước vào những tháng cuối năm, ngành VHTTDL Thanh Hóa tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá và kích cầu du lịch với thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”.

Các chương trình ưu đãi dịch vụ, kết nối tour tuyến, phát triển sản phẩm văn hóa, tâm linh, sinh thái và du lịch cộng đồng được kỳ vọng tạo thêm sức hút đối với du khách trong mùa thấp điểm.

Với kết quả đạt được sau 10 tháng, du lịch Thanh Hóa đang tiến gần mục tiêu đón 16,8 triệu lượt khách và tổng thu 49.500 tỉ đồng trong năm 2026.