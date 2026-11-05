Du lịch Thanh Hóa nỗ lực hái 'quả ngọt' trái mùa

Sau mùa du lịch biển sôi động, lượng khách đến Thanh Hóa thường giảm mạnh, đặt ra bài toán duy trì hoạt động cho các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú. Với chương trình kích cầu giảm giá tới 70%, cùng chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch trong tháng 11, địa phương đang tìm cách tạo thêm những “quả ngọt” trái mùa.

Tạo sức hút từ chuỗi sự kiện văn hóa

Theo chương trình kích cầu du lịch mùa thấp điểm với chủ đề “Du lịch Thanh Hóa – Hương sắc bốn mùa”, có 44 doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tham gia các chương trình ưu đãi, mức giảm cao nhất tới 70%. Đây được xem là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo thêm động lực để du khách lựa chọn xứ Thanh trong những tháng cuối năm.

Từ đầu tháng 10, Thanh Hóa đã khởi động các sự kiện kích cầu du lịch

Thực tế, tính mùa vụ vẫn là một trong những thách thức lớn đối với du lịch Thanh Hóa. Nếu vào mùa hè, các khu du lịch biển như Sầm Sơn luôn trong tình trạng đông khách, thì khi bước sang mùa đông, lượng khách giảm đáng kể.

Một cơ sở lưu trú tại phường Sầm Sơn cho biết, công suất phòng mùa hè có thể đạt 100%, nhưng vào mùa đông chỉ còn khoảng 5%, khách chủ yếu là những đoàn dự hội nghị, hội thảo hoặc đi công tác.

Bởi vậy, giảm giá dịch vụ là chưa đủ. Muốn giữ chân du khách, Thanh Hóa cần tạo ra những lý do mới để khách đến, trải nghiệm và lưu trú, thay vì chỉ lựa chọn địa phương trong mùa du lịch biển.

Có 44 doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tham gia các chương trình ưu đãi, mức giảm cao nhất tới 70% để thu hút khách mùa thấp điểm tại Thanh Hóa

Trong tháng 11, chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại nhiều địa phương đang mở ra cơ hội cho mục tiêu này.

Tại phường Sầm Sơn, Gala Sao Mai năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 15/11 tại Quảng trường biển, kết hợp các hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP. Sự kiện không chỉ tạo điểm nhấn về văn hóa, nghệ thuật mà còn góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kết nối hoạt động tham quan, mua sắm và nghỉ dưỡng.

Livestream có hẹn với Sao Mai "kéo khách" đến Sầm Sơn

Từ ngày 20 đến 24/11, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 sẽ quy tụ hàng trăm nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ các bản, làng miền núi, vùng cao xứ Thanh.

Thông qua các hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa, ngày hội góp phần giới thiệu sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách khi đến Thanh Hóa.

Ở khu vực miền núi, các hoạt động tại Pù Luông tiếp tục góp phần mở rộng lựa chọn cho du khách yêu thích nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

Miền Tây Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ là điểm đến hút khách trong những tháng cuối năm 2026. Ảnh: DLTH

Kết nối di sản, hướng tới du lịch bốn mùa

Đáng chú ý, trong dịp Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam trong tháng 11, du khách dự kiến được miễn vé tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ trong hai ngày 23 và 24/11.

Chính sách miễn vé không chỉ mang ý nghĩa khuyến khích người dân tìm hiểu, khám phá các giá trị di sản mà còn tạo cơ hội thu hút khách đến các điểm du lịch văn hóa vào thời điểm thấp mùa.

Thành Nhà Hồ sẽ miễn phí vé tham quan cho khách du lịch dịp ngày văn hóa Việt Nam

Lam Kinh và Thành nhà Hồ vốn sở hữu những giá trị lịch sử, kiến trúc đặc sắc, có khả năng kết nối với nhiều sản phẩm du lịch khác như nghỉ dưỡng, ẩm thực, trải nghiệm làng quê và du lịch cộng đồng.

Nếu được kết nối thành các tour, tuyến phù hợp, những điểm đến này có thể trở thành hạt nhân thu hút khách, giúp kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu tại địa phương.

Cùng với chuỗi sự kiện tháng 11, chương trình nghệ thuật “Hello 2027 - Thanh Hóa bừng sáng tương lai” dự kiến diễn ra tối 31/12 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tiếp tục tạo điểm hẹn văn hóa, giải trí trong dịp chuyển giao năm mới.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, chương trình kích cầu cuối năm 2026 tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách trong nước và quốc tế, từng bước phát huy tiềm năng du lịch bốn mùa.

Giám đốc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa Lê Văn Trung đánh giá cao vai trò của báo chí, truyền thông đối với hoạt động kích cầu du lịch

Các khu, điểm du lịch và doanh nghiệp được khuyến khích phát triển sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm văn hóa, du lịch nông nghiệp, nông thôn; đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và thực hiện đúng cam kết với du khách.

Trong 9 tháng năm 2026, Thanh Hóa đón khoảng 15,936 triệu lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt 42.840 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu cả năm 16,8 triệu lượt khách và tổng thu 49.500 tỷ đồng, địa phương cần đón thêm khoảng 864.000 lượt khách, đạt thêm 6.660 tỷ đồng doanh thu trong quý IV.

“Quả ngọt” trái mùa sẽ không chỉ nằm ở lượng khách tăng thêm trong một vài sự kiện, mà còn ở khả năng hình thành thói quen du lịch quanh năm

Mục tiêu này tạo áp lực không nhỏ trong bối cảnh mùa thấp điểm, nhưng cũng là động lực để ngành du lịch đổi mới cách tiếp cận.

Từ giảm giá dịch vụ đến tổ chức các sự kiện văn hóa, kết nối di sản và phát triển sản phẩm trải nghiệm, Thanh Hóa đang nỗ lực biến những tháng cuối năm thành mùa du lịch có sức hút riêng.

“Quả ngọt” trái mùa sẽ không chỉ nằm ở lượng khách tăng thêm trong một vài sự kiện, mà còn ở khả năng hình thành thói quen du lịch quanh năm, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định và đưa Thanh Hóa tiến gần hơn tới mục tiêu phát triển du lịch bốn mùa.