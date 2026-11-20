Thanh Hóa có 1.535 di tích được kiểm kê và công bố, trong đó có 856 di tích được xếp hạng, gồm: Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, 5 di tích quốc gia đặc biệt, 139 di tích quốc gia và 711 di tích cấp tỉnh.

Ngoài ra, Thanh Hóa còn có nhiều điểm du lịch nổi tiếng trong cả nước như: Sầm Sơn, Pù Luông, biển Hải Tiến, suối cá Cẩm Lương, Thác Mây…

Trong tháng 10/2026, toàn tỉnh ước đón 310.000 lượt khách, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 127.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu du lịch ước đạt 2.387 tỷ đồng, tăng 43,1%.

Chương trình nghệ thuật Gala Sao Mai 2026 tại Quảng trường biển Sầm Sơn

Lũy kế 10 tháng năm 2026, Thanh Hóa ước đón 16,246 triệu lượt khách, đạt 96,7% kế hoạch năm; tổng thu du lịch đạt khoảng 45.227 tỷ đồng, tương đương 91,4% mục tiêu đề ra.

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón 16,8 triệu lượt khách, tổng thu đạt 49.500 tỷ đồng. Như vậy, du lịch Thanh Hóa còn cách mục tiêu khoảng 554.000 lượt khách và 4.273 tỷ đồng doanh thu.

Những con số trên cho thấy du lịch có vai trò quan trọng đối với cơ cấu nguồn thu và sự phát triển kinh tế của địa phương, đồng thời được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Thanh Hóa.

Lâu nay, Thanh Hóa vẫn được coi là địa phương phát triển du lịch theo mùa, trong đó phần lớn lượng khách và doanh thu tập trung vào mùa hè. Du lịch biển, với các điểm đến như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa…, chiếm tỷ trọng lớn so với các loại hình du lịch khác.

Để khắc phục tình trạng du lịch một mùa, tiến tới phát triển du lịch bốn mùa, du lịch quanh năm và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, ngành du lịch Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp kích cầu. Đặc biệt, tỉnh tổ chức chuỗi sự kiện nhằm làm sôi động thị trường du lịch trong mùa thu - đông, vốn được xem là mùa thấp điểm.

Trong tháng 10/2026, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công Liên hoan Văn hóa Ẩm thực xứ Thanh năm 2026 với chủ đề "Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa". Sự kiện diễn ra từ ngày 8 - 11/10 tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành.

Liên hoan quy tụ gần 200 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo du lịch và đơn vị kinh doanh dịch vụ đến từ 20 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh việc giới thiệu các đặc sản và món ăn truyền thống, liên hoan còn tổ chức không gian văn hóa các dân tộc, trình diễn chế biến món ăn, quảng bá sản phẩm và livestream trên các nền tảng số.

Các hoạt động Liên hoan Văn hóa Ẩm thực xứ Thanh năm 2026 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Không gian ẩm thực và văn hóa Lào tạo thêm điểm nhấn cho sự kiện, góp phần giới thiệu sự giao thoa văn hóa, đồng thời mở rộng hoạt động kết nối du lịch giữa Thanh Hóa với các địa phương trong nước và quốc tế.

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 03/10 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, gắn với kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn và tưởng niệm Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực xứ Thanh năm 2026 ghi nhận hơn 400.000 lượt khách trong 4 ngày tổ chức. Doanh số bán hàng trực tiếp và trực tuyến ước đạt 40 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 10, Thanh Hóa tổ chức Giải Marathon Sầm Sơn mở rộng, Giải Marathon băng rừng Việt Nam tại Pù Luông cùng các giải pickleball, bóng bàn và bóng chuyền "Bông lúa vàng".

Đặc biệt, Giải Marathon băng rừng Việt Nam tại Pù Luông thu hút 5.000 người tham gia, trong đó có gần 1.000 vận động viên quốc tế.

Mới đây, tối 15/11, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật Gala Sao Mai 2026 tại Quảng trường biển Sầm Sơn.

Đây không chỉ là đêm hội âm nhạc quy tụ nhiều giọng ca nổi tiếng mà còn mở ra cơ hội quảng bá di sản, văn hóa, con người và kích cầu du lịch Thanh Hóa đến đông đảo khán giả cả nước.

Gala có sự góp mặt của nhiều ca sĩ thành danh từ cuộc thi Sao Mai qua các mùa giải như Hoàng Hải, Nguyễn Ngọc Anh, Anh Thơ, Thành Lê, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Dương Hoàng Yến, Hồ Quỳnh Hương… cùng 16 thí sinh tham gia vòng chung kết Sao Mai 2026.

Gala Sao Mai 2026 được dàn dựng thành ba phần với các chủ đề "Năng lượng mới", "Giao thoa" và "Hành trình tỏa sáng". Các tiết mục có sự kết hợp giữa những giọng ca thành danh và các thí sinh trẻ, tạo nên không gian âm nhạc đa sắc màu, từ nhạc nhẹ, nhạc thính phòng đến dân gian.

Không chỉ được quảng bá bằng âm nhạc, hình ảnh đất và người xứ Thanh còn được giới thiệu qua các phóng sự về Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Lam Kinh, vẻ đẹp thiên nhiên Pù Luông, du lịch biển và ẩm thực địa phương.

Những hình ảnh trải nghiệm của các thí sinh tại các địa danh tiêu biểu cũng góp phần đưa tiềm năng du lịch Thanh Hóa đến gần hơn với khán giả.

Việc lựa chọn Quảng trường biển Sầm Sơn làm địa điểm tổ chức Gala Sao Mai 2026 không chỉ tạo thêm một sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô cho Thanh Hóa mà còn góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, thu hút sự quan tâm của du khách đối với điểm đến Sầm Sơn trong thời điểm cuối năm.

Đêm Gala Sao Mai 2026 tại Quảng trường biển Sầm Sơn thu hút gần 10.000 du khách và người dân địa phương tham dự.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, cho biết sau đêm Gala Sao Mai 2026 tại Sầm Sơn, địa phương sẽ tổ chức chuỗi hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 là hoạt động văn hóa cấp tỉnh, được tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn từ ngày 22 đến ngày 24/11/2026. Chương trình có sự tham gia của đồng bào các dân tộc Kinh, Mường, Thái, Dao, Thổ, Mông và Khơ Mú đến từ 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.