Du lịch Thanh Hóa kích cầu mùa thấp điểm, giảm giá tới 70%

Cùng với giảm giá dịch vụ, tỉnh tập trung đa dạng hóa sản phẩm, quảng bá điểm đến và tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm thu hút khách ngoài mùa du lịch biển.

Ưu đãi dịch vụ, tăng hoạt động xúc tiến

Theo chương trình kích cầu du lịch mùa thấp điểm với chủ đề “Du lịch Thanh Hóa – Hương sắc bốn mùa”, 44 doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tham gia các chương trình ưu đãi, mức giảm cao nhất tới 70%. Mức giảm và thời gian áp dụng tùy từng chương trình, dịch vụ.

Các hoạt động văn hóa, lễ hội góp phần tạo thêm sức hút cho du lịch Thanh Hóa trong mùa thấp điểm

Chương trình được triển khai nhằm thu hút khách trong những tháng cuối năm, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh khi lượng khách giảm sau mùa du lịch biển.

Theo số liệu được công bố, 9 tháng năm 2026, Thanh Hóa đón khoảng 15,936 triệu lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt 42.840 tỉ đồng.

Với mục tiêu cả năm là 16,8 triệu lượt khách và tổng thu 49.500 tỉ đồng, tỉnh cần đón thêm khoảng 864.000 lượt khách, đạt thêm 6.660 tỉ đồng doanh thu trong quý IV để hoàn thành kế hoạch.

Tuy nhiên, việc duy trì lượng khách ngoài mùa hè vẫn là thách thức, nhất là đối với các cơ sở lưu trú tại khu du lịch biển. Một cơ sở lưu trú tại phường Sầm Sơn có công suất phòng đạt 100% vào mùa hè nhưng giảm còn khoảng 5% vào mùa đông, khách chủ yếu đến dự hội nghị, hội thảo hoặc làm việc theo đoàn.

Từ thực tế đó, việc giảm giá dịch vụ và tạo thêm lý do để du khách lựa chọn điểm đến ngoài mùa hè được xem là hướng đi cần thiết.

Trao đổi về định hướng phát triển du lịch bốn mùa, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sầm Sơn cho biết địa phương đã vận động các cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ xây dựng mức giá phù hợp với mùa thu – đông, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ. Lãnh đạo phường Sầm Sơn cũng nhấn mạnh vai trò kết nối của doanh nghiệp lữ hành trong việc hình thành các tour, tuyến phù hợp với nhu cầu thực tế.

Người dân, du khách có những trải nghiệm đặc biệt trong thời gian diễn ra festival. Ảnh: Duy Tính

Thay vì chỉ quảng bá chung về cảnh quan, điểm đến cần có sản phẩm cụ thể để du khách biết sẽ trải nghiệm gì, lưu trú ở đâu, thưởng thức ẩm thực nào và có thể kết hợp tham quan những địa danh nào trong hành trình.

Tăng sản phẩm, tạo điểm hẹn du lịch thu – đông

Bên cạnh ưu đãi về giá, đa dạng hóa sản phẩm là giải pháp quan trọng để giảm tính mùa vụ. Thanh Hóa có hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, không gian văn hóa và các điểm du lịch cộng đồng có thể khai thác quanh năm.

Những điểm đến như Lam Kinh, Thành nhà Hồ, Pù Luông, suối cá thần Cẩm Lương có thể được kết nối với Sầm Sơn thành các hành trình kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa, lịch sử và trải nghiệm thiên nhiên.

Tại Sầm Sơn, định hướng du lịch bốn mùa đang được cụ thể hóa bằng việc tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm ngoài mùa tắm biển.

Cuối tháng 8, Festival Diều Sầm Sơn năm 2026 với chủ đề “Bay cùng gió biển Sầm Sơn” lần đầu được tổ chức tại Thanh Hóa, quy tụ 100 nghệ nhân thuộc 15 câu lạc bộ, mang đến khoảng 300 con diều với nhiều hình dáng, kích thước.

Trong ba ngày diễn ra, du khách được xem trình diễn diều nghệ thuật, diều khổng lồ, diều LED và tham gia các hoạt động làm diều, thả diều.

Cùng với các sự kiện thể thao như giải chạy, Sầm Sơn còn hướng tới khai thác trải nghiệm gắn với đời sống ngư dân thông qua chương trình “Chạm nhịp sống làng chài”, kết hợp tìm hiểu hoạt động kéo lưới, chợ cá, chế biến và thưởng thức hải sản.

Những hoạt động này giúp mở rộng trải nghiệm ngoài không gian bãi biển, tạo thêm sản phẩm để thu hút khách vào thời điểm lượng người tắm biển giảm.

Ông Lê Văn Tuấn cho rằng mùa thu – đông có thể trở thành thời điểm phù hợp để phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, văn hóa, tâm linh, ẩm thực, hội nghị và du lịch cuối tuần.

Phường Sầm Sơn có các điểm đến như đền Độc Cước, đền Cô Tiên, chùa Khải Nam cùng không gian biển và nguồn hải sản địa phương.

Nếu được tổ chức thành tour phù hợp với từng nhóm khách, các giá trị này có thể bổ sung cho sản phẩm du lịch biển vốn tập trung chủ yếu vào mùa hè.

Không chỉ ở phường Sầm Sơn, các hoạt động văn hóa, ẩm thực cũng góp phần tạo thêm sức hút cho du lịch toàn tỉnh.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026 diễn ra từ ngày 8 - 11.10 tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành, quy tụ các gian hàng giới thiệu đặc sản, sản vật và ẩm thực truyền thống.

Sự kiện vừa quảng bá văn hóa ẩm thực, vừa tạo cơ hội kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Quảng trường Biển, phường Sầm Sơn, nơi dự kiến tổ chức Gala Sao Mai 2026

Trong tháng 11, Thanh Hóa tiếp tục có nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật nhằm bổ sung điểm hẹn cho người dân và du khách.

Tại phường Sầm Sơn, Gala Sao Mai năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 13 - 15.11 tại Quảng trường biển, kết hợp các hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP.

Các sự kiện tại Pù Luông và chuỗi hoạt động văn hóa ở phường Hạc Thành cũng góp phần mở rộng lựa chọn cho du khách trong hành trình khám phá xứ Thanh.

Dịp Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam trong tháng 11, du khách dự kiến được miễn vé tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ trong hai ngày 23 và 24.11.

Đây là cơ hội để kết nối các điểm đến di sản với sản phẩm nghỉ dưỡng, ẩm thực và trải nghiệm cộng đồng, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Để các chương trình kích cầu phát huy hiệu quả, việc tổ chức sự kiện cần đi cùng kết nối tour, tuyến, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các điểm tham quan.

Thông tin về lịch tổ chức, giá dịch vụ và điều kiện ưu đãi cũng cần được công khai, cập nhật thường xuyên để doanh nghiệp lữ hành thuận lợi xây dựng sản phẩm và du khách chủ động lựa chọn.

Giảm giá có thể tạo động lực ban đầu, nhưng sức hút lâu dài phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ và trải nghiệm thực tế. Khi những sản phẩm du lịch văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng và thể thao được tổ chức ổn định qua các mùa, Thanh Hóa sẽ có thêm cơ sở để giảm tính mùa vụ, khai thác hiệu quả hệ thống điểm đến và tiến gần hơn mục tiêu phát triển du lịch bốn mùa.