Du lịch Thái Nguyên tăng tốc, hướng tới trở thành động lực tăng trưởng mới

Đồi chè Cầu Đá, xã La Bằng - điểm du lịch văn hóa trà hấp dẫn tại Thái Nguyên. (Nguồn: Vietnam+)

Năm 2026, du lịch Thái Nguyên ghi nhận những tín hiệu tích cực khi lượng khách và doanh thu tiếp tục tăng trưởng cao. Cùng với việc mở rộng không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh đang tập trung đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường kết nối vùng, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, sinh thái, nông nghiệp đặc trưng, từng bước đưa du lịch trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới.

Đa dạng hóa sản phẩm, phát huy bản sắc địa phương

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, Thái Nguyên đón hơn 6,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt hơn 270.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt trên 9.700 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong 7 tháng năm 2026, tỉnh đã đón trên 6,1 triệu lượt khách, tăng 15,2% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt trên 233.000 lượt, tăng 35,7%. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 8.542 tỷ đồng, tăng 69,4%.

Những con số trên cho thấy sức hút của điểm đến Thái Nguyên đang được cải thiện, đồng thời phản ánh dư địa lớn để tỉnh tiếp tục khai thác thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế.

Một trong những nhiệm vụ được Thái Nguyên chú trọng là phát triển hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, gắn với những giá trị riêng của địa phương.

Trong đó, tỉnh định hướng khai thác đồng bộ các nguồn tài nguyên văn hóa, lịch sử, thiên nhiên, nông nghiệp và sản phẩm OCOP để hình thành các chuỗi trải nghiệm hoàn chỉnh cho du khách.

Các sản phẩm được định hướng phát triển theo chuỗi “tham quan-trải nghiệm-lưu trú-ẩm thực-mua sắm-giải trí,” qua đó kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Bến du thuyền tại Dự án Flamingo Hồ Núi Cốc đã cơ bản hoàn thiện. (Nguồn: Vietnam+)

Tại vùng chè đặc sản Tân Cương cùng các khu vực Quân Chu, La Bằng, Võ Nhai, Ba Bể, nhiều sản phẩm du lịch đã từng bước hình thành, thu hút du khách.

Tỉnh ưu tiên phát triển các nhóm sản phẩm như du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao; du lịch cộng đồng gắn với văn hóa trà và sản phẩm OCOP; du lịch văn hóa, lịch sử, về nguồn; du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên; du lịch thể thao, MICE và kinh tế đêm.

Cùng với đó, Thái Nguyên tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp gắn với văn hóa trà theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Các vùng chè có điều kiện phù hợp được rà soát để xây dựng sản phẩm trải nghiệm đặc trưng, gắn với không gian văn hóa trà và bản sắc riêng của từng địa phương.

Tỉnh cũng triển khai xây dựng mỗi xã một sản phẩm du lịch cộng đồng, đồng thời nghiên cứu phát triển phố đi bộ, tuyến phố văn hóa và các khu vực thương mại, dịch vụ, kinh tế ban đêm.

Mở rộng không gian và tăng cường kết nối

Trong phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, cập nhật quy hoạch liên quan đến phát triển du lịch, tập trung vào những khu vực có tiềm năng như hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể, sườn Đông dãy Tam Đảo và các địa bàn có lợi thế về cảnh quan, sinh thái, văn hóa.

Tỉnh đã lập danh mục 60 dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch, gồm các khu, điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng cao cấp, dự án nông nghiệp gắn với du lịch và hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các khu, điểm du lịch.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Thái Nguyên có không gian phát triển rộng lớn hơn, hội tụ các lợi thế về công nghiệp, đô thị, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên sinh thái, văn hóa và du lịch.

Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh tăng cường kết nối giữa khu vực phía Nam có nền công nghiệp phát triển với khu vực phía Bắc giàu tiềm năng về rừng, hồ, di sản, văn hóa các dân tộc và du lịch cộng đồng.

Đáng chú ý, Thái Nguyên đang phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoàn thiện dự thảo Đề án phát triển sản phẩm du lịch tàu Thái Nguyên, với hành trình dự kiến từ Ga Hà Nội-Gia Lâm-Đông Anh-Lưu Xá.

Sản phẩm được kỳ vọng tạo thêm một phương thức tiếp cận điểm đến, kết nối Thái Nguyên với Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh liên kết với các địa phương trong khu vực và cả nước, trong đó có các chương trình hợp tác giữa Thái Nguyên với Bắc Ninh, Phú Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang và các tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Khách du lịch thăm quan Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia ATK Định Hóa. (Nguồn: Vietnam+)

Văn hóa trà tiếp tục được xác định là một trong những điểm nhấn quan trọng trong phát triển du lịch Thái Nguyên. Tỉnh đã hoàn thành xây dựng 5 chương trình tour, tuyến gắn với 5 vùng chè nổi tiếng gồm Tân Cương, La Bằng, Khe Cốc, Trại Cài và Đồng Phúc, phục vụ đại biểu và du khách trong khuôn khổ Festival Trà quốc tế-Thái Nguyên năm 2026.

Việc hình thành các tour chuyên biệt không chỉ phục vụ một sự kiện mà còn hướng tới xây dựng những sản phẩm có khả năng khai thác thường xuyên, tạo dấu ấn riêng cho điểm đến và nâng cao thương hiệu du lịch địa phương.

Theo ông Nguyễn Chu Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua, du lịch tỉnh có nhiều khởi sắc. Hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tiếp tục được quan tâm đầu tư; sản phẩm ngày càng đa dạng; chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng cao.

Hoạt động liên kết vùng, hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp và đơn vị vận tải cũng được mở rộng, tạo điều kiện phát triển các tuyến, tour và mở rộng thị trường khách.

Trong thời gian tới, Thái Nguyên tiếp tục rà soát, đề xuất danh mục các dự án trọng điểm để thu hút đầu tư phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất du lịch; khảo sát, xây dựng sản phẩm mới gắn với văn hóa trà, OCOP, du lịch cộng đồng, sinh thái, nghỉ dưỡng, lịch sử-văn hóa, MICE và đặc trưng của từng địa phương.

Với việc đồng thời chú trọng hạ tầng, sản phẩm, thị trường và liên kết vùng, du lịch Thái Nguyên đang từng bước mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả hơn các lợi thế sẵn có, hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế có đóng góp ngày càng rõ nét vào tăng trưởng của tỉnh./.