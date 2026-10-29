Du lịch Thái Nguyên 'làm mới' cách kể chuyện xứ trà

Chuyến tàu di sản “Hành trình về với xứ Trà” là sản phẩm du lịch mới của Thái Nguyên sẽ đưa du khách đến với miền đất trà bằng cảm xúc khác biệt. (Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên)

Hương trà hòa cùng nhịp điệu đường sắt

Một chén trà thơm thưởng thức ngay trên toa tàu di chuyển, hòa cùng tiếng hát Then, tiếng đàn tính mượt mà – đó là cách mà chuyến tàu di sản “Hành trình về với xứ Trà” mở lời chào đến du khách. Sản phẩm du lịch trải nghiệm mới của ngành du lịch Thái Nguyên sẽ đưa du khách đến với miền đất trà bằng cảm xúc khác biệt.

Trên tuyến kết nối Hà Nội với Lưu Xá, trải nghiệm văn hóa trà được nối với những điểm đến lịch sử, cảnh quan và đời sống cộng đồng, tạo thêm lựa chọn cho du khách đến Thái Nguyên.

Với Hồng Anh, người con quê Thái Nguyên, thưởng trà trên chuyến tàu đến Lưu Xá đem lại cảm giác khác với những lần uống trà quen thuộc. Chia sẻ với báo chí, cô ấn tượng với toa cộng đồng, “nơi mọi người được kết nối với nhau”. Sự giao lưu ấy gợi mở nét riêng cho hành trình đường sắt về vùng trà.

Để trải nghiệm tiếp tục sau khi tàu dừng bánh, Trung tâm Khai thác, Xúc tiến phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên thường trực tại ga Lưu Xá, trực tiếp tư vấn và giới thiệu các chương trình tham quan. Từ nhu cầu của từng đoàn, từng nhóm khách, Trung tâm sẽ kết nối các đơn vị cung ứng dịch vụ, hỗ trợ thiết kế tour phù hợp với thời gian và sở thích.

Với du khách, sự hỗ trợ ngay tại ga giúp việc lựa chọn hành trình thuận tiện hơn. Người muốn về trong ngày có những tuyến ngắn; người có thêm thời gian có thể chọn chương trình hai ngày một đêm. Từ điểm đón này, lời giới thiệu về Thái Nguyên được cụ thể hóa thành chuyến đi đến vùng chè, làng bản và các không gian di sản.

Một chén trà thơm thưởng thức ngay trên toa tàu di chuyển, hòa cùng tiếng hát Then, tiếng đàn tính mượt mà – đó là cách mà chuyến tàu di sản “Hành trình về với xứ Trà” mở lời chào đến du khách. (Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên)

Theo bà Vũ Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, phát triển du lịch đường sắt gắn với văn hóa trà nhằm khai thác lợi thế giao thông, tài nguyên du lịch và bản sắc địa phương. Kết nối với Hà Nội sẽ mở thêm cơ hội đưa khách đến những vùng chè và điểm du lịch của tỉnh.

Trong khuôn khổ Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, diễn ra từ ngày 30/10 - 7/11, dự kiến có 6 chuyến tàu phục vụ khách vào các ngày 30, 31/10 và 1, 5, 6, 7/11. Những chuyến tàu dịp Festival cũng là cơ hội đánh giá nhu cầu và chất lượng dịch vụ, làm cơ sở hoàn thiện sản phẩm.

Thái Nguyên Trail 2026: Nhịp bước chân giữa lòng xứ trà sơn cước

Từ những bước chạy giữa vùng chè, Trung tâm Khai thác, Xúc tiến phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên mở thêm trải nghiệm, làm mới cách kể chuyện xứ trà qua Thái Nguyên Trail 2026.

Một chuyến đi đôi khi được nhớ bằng những điều nhỏ: Con đường vừa qua, chén trà còn ấm hay lời trò chuyện với người làm nghề. Với Thái Nguyên Trail 2026, những khoảnh khắc ấy được kỳ vọng sẽ nối dài cảm xúc của người chạy, đưa họ từ cuộc đua đến gần hơn với đời sống xứ trà.

Đằng sau cuộc hẹn là nỗ lực của Trung tâm Khai thác, Xúc tiến phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên trong sáng tạo sản phẩm và đổi mới quảng bá. La Bằng là một trong những địa phương được lựa chọn để triển khai cách tiếp cận này, nơi cảnh quan, văn hóa và dịch vụ được kết nối thành trải nghiệm giới thiệu du lịch toàn tỉnh.

Cung đường chạy qua những nương chè xanh mát. (Nguồn: Trung tâm Khai thác, Xúc tiến phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên)

Giải chạy khám phá sườn Đông Tam Đảo “Thái Nguyên Trail - Xứ Trà Sơn Cước” diễn ra ngày 7/11 tại xã La Bằng, với ba cự ly 5 km, 15 km và 25 km dành cho nam, nữ. Trung tâm chủ trì tổ chức, phối hợp với UBND xã La Bằng; Công ty TNHH Vì Tương lai Việt Nam (Viet Running) đảm nhiệm chuyên môn vận hành.

Người yêu chạy bộ có thể đến vì một cự ly muốn chinh phục. Nhưng khi đường đua đi qua vùng chè, chuyến đi còn mở ra những cuộc gặp khác: Với người trồng chè, với nếp sinh hoạt địa phương, với hương vị khiến khách muốn dừng chân. Người thân đi cùng cũng có thêm lựa chọn tham quan, nghỉ ngơi.

Theo bà Chu Thị Đỗ, Giám đốc Trung tâm, đơn vị hướng tới từng bước hình thành sản phẩm du lịch thể thao thường niên, kết nối lữ hành, tham quan và giới thiệu sản phẩm địa phương. Những trải nghiệm trước và sau cuộc đua vì thế được đặt trong cùng hành trình phục vụ khách.

Tại La Bằng, sườn Đông Tam Đảo, suối Kẹm, đồi chè Cầu Đá và các điểm du lịch cộng đồng tạo chất liệu cho chương trình. Trung tâm cùng địa phương, đối tác khảo sát cung đường, kết nối dịch vụ, tìm cách đưa những giá trị sẵn có đến với cộng đồng người chạy bằng một lời mời mới.

Đại diện các hợp tác xã chè và người dân La Bằng cũng sẵn sàng mở rộng cửa đón khách. Bà Nguyễn Thị Hải, Đại diện HTX Chè La Bằng, cho biết địa phương đã chuẩn bị chu đáo các không gian trải nghiệm hái chè, sao chè thủ công và thưởng trà để du khách cảm nhận trọn vẹn sự vất vả lẫn tinh tế đằng sau mỗi giọt trà ngát hương.

“Cảnh quan thiên nhiên xanh mát, giao thông thuận tiện và các homestay gần gũi là lý do tôi chọn đưa gia đình đến Thái Nguyên dịp này. Vừa chạy bộ rèn luyện sức khỏe, vừa cho con trẻ trải nghiệm đời sống nông thôn thực sự rất ý nghĩa”, anh Vũ Đăng Khoa, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.

Có thể nói, sự ra đời của những sản phẩm du lịch trải nghiệm mới đang cho thấy bước đi đúng đắn của tỉnh Thái Nguyên trong việc đổi mới phương thức truyền thông và tiếp cận thị trường. Không chỉ dừng lại ở một chuyến tham quan đơn thuần, du khách giờ đây được trực tiếp trải nghiệm: Tự tay hái những búp trà non, sải bước trên cung đường di sản và hòa mình vào nhịp sống thường nhật của người dân bản địa.

Từ tiếng còi tàu âm vang tại ga Lưu Xá cho đến những bước chân chinh phục vạch đích ở La Bằng, tất cả đều đọng lại thành dư vị ấm áp bên ấm trà nóng, tạo nên nét hấp dẫn cho vùng đất “đệ nhất danh trà” giàu lòng mến khách.