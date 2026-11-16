Du lịch Thái Nguyên bứt tốc những tháng cuối năm

Việc đưa vào khai thác đôi tàu du lịch QT1/QT2 kết nối Hà Nội - Thái Nguyên vào những ngày cuối tuần được kỳ vọng góp phần thu hút khách du lịch.

Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11, Thái Nguyên trở thành điểm hẹn của nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc. Nổi bật là Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 với chuỗi sự kiện phong phú, từ không gian văn hóa trà, quảng bá sản phẩm đến các chương trình nghệ thuật, trải nghiệm ẩm thực và khám phá điểm du lịch.

Hai đêm nhạc “Nối vòng tay lớn” và “Thái Nguyên bừng sáng” thu hút đông đảo người dân, du khách, tạo không khí lễ hội sôi động. Các sự kiện không chỉ làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Thái Nguyên năng động, thân thiện, giàu bản sắc.

Bà Vũ Thị Nguyên, tổ 58, phường Phan Đình Phùng, chia sẻ niềm vui khi quê hương tổ chức thành công Festival Trà Quốc tế, thu hút đông đảo du khách. Theo bà, những hoạt động này vừa tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, vừa góp phần lan tỏa thương hiệu chè Thái Nguyên.

Sức hút từ các sự kiện văn hóa, du lịch góp phần tạo nên kết quả tăng trưởng ấn tượng. Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón trên 7,34 triệu lượt khách, tăng 24,8% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt gần 10.500 tỷ đồng, tăng 61,7%. Riêng tháng 10, tỉnh đón gần 430 nghìn lượt khách, doanh thu đạt trên 601 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong tuần đầu tháng 11, toàn tỉnh đón khoảng 260 nghìn lượt khách. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 6-11, lượng khách du lịch đạt khoảng 8,03 triệu lượt, vượt mục tiêu 8 triệu lượt đề ra cho cả năm 2026. Kết quả này cho thấy hiệu quả bước đầu của việc gắn kết các sự kiện văn hóa, nghệ thuật với hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

Lượng lớn du khách đến Thái Nguyên trong dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Chị Trịnh Thị Thu Huyền, du khách đến từ Hà Nội, cho biết: Chuyến đi Thái Nguyên mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ, nhất là cơ hội tham quan các vùng chè, tìm hiểu văn hóa trà và hòa mình vào không khí Festival. Những trải nghiệm này để lại trong chị ấn tượng đẹp về vùng đất xứ Trà.

Trong những tháng cuối năm, du lịch Thái Nguyên tiếp tục có cơ hội đón thêm du khách tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa. Đáng chú ý, từ ngày 14-11, đôi tàu du lịch QT1/QT2 kết nối Hà Nội - Thái Nguyên được đưa vào khai thác, hoạt động vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho du lịch địa phương.

Sản phẩm du lịch đường sắt mở thêm lựa chọn cho du khách, đồng thời tạo điều kiện kết nối các tour tham quan vùng chè, khám phá thiên nhiên và di tích lịch sử. Qua đó, góp phần tăng cường liên kết du lịch giữa Thái Nguyên với Hà Nội và các địa phương lân cận.

Ông Nguyễn Hữu Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, kỳ vọng, tuyến tàu sẽ thu hút du khách từ Hà Nội và các địa phương khác đến Thái Nguyên, tạo cơ hội để doanh nghiệp lữ hành xây dựng thêm những chương trình tham quan, trải nghiệm hấp dẫn.

Để sức hút từ các sự kiện lớn được duy trì lâu dài, Thái Nguyên cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường kết nối các điểm đến. Cùng với mục tiêu tăng lượng khách, doanh thu, việc phát huy giá trị văn hóa bản địa, xây dựng những sản phẩm đặc sắc và nâng cao chất lượng điểm đến sẽ là nền tảng để du lịch tỉnh phát triển bền vững, thu hút du khách quay trở lại.