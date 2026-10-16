Du lịch Thái Nguyên - Bài 1: Điểm nghẽn nằm ở đâu?

Tài nguyên phong phú, sức hút chưa tương xứng

Nhắc đến Thái Nguyên, nhiều người nghĩ ngay đến trà. Những đồi chè xanh, nghệ thuật thưởng trà và danh xưng "Đệ nhất danh trà" đã tạo nên dấu ấn riêng cho vùng đất này. Nhưng phía sau thương hiệu trà còn là một không gian du lịch rộng hơn, với cảnh quan sinh thái, di tích lịch sử cách mạng, văn hóa các dân tộc và đời sống cộng đồng.

Hồ Núi Cốc, các vùng chè Tân Cương, La Bằng, Trại Cài... những điểm du lịch cộng đồng và hệ thống di tích lịch sử tạo điều kiện để Thái Nguyên phát triển nhiều loại hình du lịch, từ sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm nông nghiệp đến văn hóa, lịch sử và tâm linh. Không gian phát triển được mở rộng sau hợp nhất cũng tạo thêm dư địa kết nối các khu vực, hình thành những hành trình đa dạng hơn.

Khu du lịch hồ Núi Cốc là trung tâm vui chơi, nghỉ dưỡng và trải nghiệm quy mô lớn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, sở hữu tài nguyên là một chuyện, đưa tài nguyên trở thành điểm đến được thị trường biết đến và lựa chọn lại là câu chuyện khác. Một cảnh quan đẹp có thể gây ấn tượng với người từng đặt chân tới, nhưng chưa chắc đã hiện diện trong lựa chọn của số đông du khách. Một di tích có giá trị lịch sử có thể giàu ý nghĩa với người am hiểu, nhưng vẫn cần những điều kiện trải nghiệm phù hợp để tiếp cận các nhóm khách khác nhau.

Nhà báo Mạnh Hà nhận định, Thái Nguyên có nhiều con suối đẹp, cảnh quan thiên nhiên còn giữ được nét hoang sơ nhưng giàu sức cuốn hút. Dù vậy, dịch vụ lưu trú và phương thức quảng bá tại những khu vực này còn hạn chế, khiến nhiều người chưa biết đến những tiềm năng ấy.

Nhận xét này cho thấy khoảng cách đáng chú ý giữa giá trị thực của tài nguyên và mức độ hiện diện của điểm đến trên thị trường. Thiên nhiên hoang sơ có thể là lợi thế khác biệt, nhưng nếu thiếu thông tin tiếp cận, dịch vụ lưu trú và những trải nghiệm đủ rõ nét, sức hấp dẫn ấy khó chuyển thành nhu cầu du lịch cụ thể.

Bà Nguyễn Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan - Trưởng Ban Tổ chức Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026

Ở góc độ khác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan, Trưởng Ban Tổ chức Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 cho biết, tỉnh mong muốn du khách trong nước và quốc tế biết đến Thái Nguyên với nhiều giá trị hơn hình ảnh vùng trà, từ văn hóa, lịch sử đến thiên nhiên. Mong muốn này cũng phản ánh yêu cầu mở rộng nhận diện điểm đến: trà là một lợi thế nổi bật, nhưng chưa thể đại diện cho toàn bộ tiềm năng du lịch của tỉnh.

Bài toán vì thế không nằm ở việc Thái Nguyên thiếu tài nguyên, mà ở chỗ những tài nguyên ấy đã được nhận diện, kết nối và chuyển hóa thành trải nghiệm du lịch đến đâu.

Lượng khách tăng, chất lượng tăng trưởng cần được nhìn sâu hơn

Theo số liệu ngành du lịch tỉnh, trong chín tháng đầu năm 2026, Thái Nguyên ước đón 7.342.871 lượt khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 301.000 lượt, tăng 24,8%; khách nội địa đạt hơn 7 triệu lượt, tăng khoảng 15%. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 10.489 tỷ đồng, tăng 61,7%.

Các con số cho thấy thị trường du lịch đang mở rộng và doanh thu có mức tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, lượng khách và tổng thu mới phản ánh một phần bức tranh. Để nhận diện đầy đủ sức cạnh tranh của điểm đến, còn cần nhìn vào thời gian lưu trú, mức chi tiêu bình quân, cơ cấu khách, công suất phòng, mức độ sử dụng các dịch vụ và tỷ lệ khách quay trở lại.

Một địa phương có thể đón lượng khách lớn trong các dịp lễ hội, sự kiện hoặc mùa cao điểm, nhưng điều đó chưa tự động đồng nghĩa với khả năng duy trì sức hút quanh năm. Tương tự, doanh thu du lịch tăng chưa đủ để xác định giá trị đang được tạo ra chủ yếu từ nhóm sản phẩm nào, mức chi tiêu của du khách được phân bổ ra sao và cộng đồng địa phương hưởng lợi đến đâu.

Đây là khoảng cách cần được nhìn nhận giữa tăng trưởng về quy mô và chiều sâu của hoạt động du lịch. Nếu khách chủ yếu tham quan trong ngày, thời gian lưu lại ngắn và ít sử dụng các dịch vụ bổ trợ, cơ hội gia tăng giá trị từ lưu trú, ẩm thực, mua sắm và trải nghiệm văn hóa sẽ bị giới hạn.

Với Thái Nguyên, câu hỏi đặt ra không đơn thuần là làm thế nào để thu hút thêm khách, mà còn là điều gì khiến du khách quyết định ở lại lâu hơn, chi tiêu cho nhiều dịch vụ hơn và muốn trở lại. Những câu hỏi ấy liên quan trực tiếp đến cấu trúc sản phẩm, chất lượng phục vụ và mức độ hấp dẫn của toàn bộ hành trình.

Sự đa dạng của tài nguyên mở ra nhiều khả năng lựa chọn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về tổ chức trải nghiệm. Một vùng chè, một di tích lịch sử hay một điểm du lịch sinh thái có thể tạo sức hút riêng; song để hình thành chuyến đi dài ngày, các điểm đến cần có sự bổ trợ về nội dung, dịch vụ và khả năng tiếp cận. Nếu thiếu sự liên kết, lượng khách có thể phân tán ở những điểm tham quan riêng lẻ, trong khi giá trị kinh tế từ toàn bộ hành trình chưa được khai thác tương xứng.

Hạ tầng, lưu trú và dịch vụ: Những mắt xích chưa đồng đều

Khả năng tiếp cận là một trong những yếu tố đầu tiên quyết định việc tài nguyên có trở thành điểm đến hay không. Với địa bàn rộng, các khu vực du lịch phân bố ở nhiều nơi, thời gian di chuyển, chất lượng đường kết nối, phương tiện trung chuyển và điều kiện phục vụ tại điểm đến đều tác động trực tiếp đến trải nghiệm.

Nhưng hạ tầng du lịch không chỉ là câu chuyện đường sá. Một hành trình có thể gặp trở ngại khi thiếu phương tiện trung chuyển phù hợp, biển chỉ dẫn chưa thuận tiện hoặc các dịch vụ cần thiết nằm cách xa điểm tham quan. Thời gian di chuyển kéo dài, lịch trình thiếu liên kết cũng có thể làm giảm sức hấp dẫn của những điểm đến vốn giàu tiềm năng.

Dịch vụ lưu trú là một mắt xích quan trọng khác. Như nhận định của nhà báo Mạnh Hà, tại một số khu vực có cảnh quan suối và thiên nhiên hoang sơ, hạn chế về lưu trú khiến tiềm năng khó tiếp cận rộng rãi. Điều này đặt ra vấn đề về sự tương thích giữa tài nguyên và năng lực phục vụ: cảnh quan có thể đủ sức thu hút khách đến khám phá, nhưng nếu thiếu điều kiện nghỉ lại và các dịch vụ đi kèm, hành trình dễ dừng ở một chuyến đi ngắn.

Quang cảnh một góc suối Cửa Tử (Ảnh: Nam Vũ)

Khoảng cách giữa tham quan và lưu trú có ý nghĩa lớn đối với hiệu quả kinh tế du lịch. Khi khách không có nhiều lựa chọn nghỉ qua đêm, cơ hội phát triển các dịch vụ ăn uống, trải nghiệm buổi tối, mua sắm sản phẩm địa phương và giao lưu văn hóa cũng bị thu hẹp. Giá trị mà du lịch tạo ra vì thế không chỉ phụ thuộc vào số người đến một điểm, mà còn ở thời gian họ ở lại và mức độ tham gia vào đời sống dịch vụ tại địa phương.

Chất lượng nhân lực cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận của du khách. Một điểm đến được nhớ đến qua cảnh quan, nhưng cũng có thể để lại ấn tượng bởi cách đón tiếp, khả năng thuyết minh, kiến thức về văn hóa bản địa, chất lượng món ăn và sự chuyên nghiệp trong phục vụ.

Tại các vùng chè và điểm du lịch cộng đồng, người dân nắm giữ nhiều tri thức bản địa cùng những câu chuyện có giá trị. Tuy nhiên, năng lực tổ chức hoạt động đón khách, giới thiệu sản phẩm, xây dựng trải nghiệm và cung cấp dịch vụ có thể khác nhau giữa các cơ sở. Sự chênh lệch này khiến chất lượng trải nghiệm chưa chắc đồng đều giữa các điểm đến, ngay cả khi cùng nằm trong một tuyến du lịch.

Thiên nhiên, điểm đến văn hóa lịch sử là những điểm mạnh chưa thực sự được khai thác tốt tại Thái Nguyên (Ảnh: Thành Công)

Với du khách, chất lượng của chuyến đi thường được cảm nhận qua tổng thể các khâu. Một cảnh quan đẹp khó bù đắp hoàn toàn cho dịch vụ thiếu thuận tiện; một chương trình giàu nội dung cũng có thể mất sức hút nếu việc di chuyển, ăn nghỉ và tổ chức lịch trình không đáp ứng kỳ vọng. Sức cạnh tranh của điểm đến do đó không được quyết định bởi mắt xích nổi bật nhất, mà còn bởi những khâu còn hạn chế trong toàn bộ trải nghiệm.

Từ những điểm đến riêng lẻ đến một không gian du lịch có bản sắc

Thái Nguyên có khả năng kết hợp nhiều loại hình du lịch trong cùng một hành trình. Văn hóa trà có thể kết nối với ẩm thực, nông nghiệp và đời sống cộng đồng; các điểm đến sinh thái có thể bổ sung những trải nghiệm văn hóa bản địa; hệ thống di tích lịch sử có thể tạo chiều sâu cho các chương trình tìm hiểu lịch sử và giáo dục trải nghiệm.

Tuy nhiên, việc cùng hiện diện trong một địa bàn chưa có nghĩa các tài nguyên đã hình thành một sản phẩm liên kết. Mỗi điểm đến có thể sở hữu câu chuyện riêng, nhưng nếu thiếu sự bổ trợ về nội dung và trải nghiệm, chúng vẫn tồn tại như những lựa chọn rời rạc. Du khách phải tự tìm hiểu cách di chuyển, cân đối thời gian và lựa chọn dịch vụ, trong khi doanh nghiệp lữ hành khó hình dung một hành trình đủ thuận tiện để đưa ra thị trường.

Văn hóa trà là ví dụ rõ nét. Hoạt động tham quan đồi chè và thưởng trà tạo được trải nghiệm trực tiếp, nhưng chiều sâu của sản phẩm còn nằm ở câu chuyện về lịch sử vùng chè, kỹ thuật canh tác, chế biến, nghệ thuật pha trà và đời sống của người làm trà. Khi những nội dung này chưa được thể hiện đầy đủ, hình ảnh du lịch trà dễ bị thu hẹp vào cảnh quan và hoạt động thưởng thức, trong khi nhiều giá trị văn hóa có thể tạo nên sự khác biệt chưa được du khách nhận biết.

Tương tự, các điểm đến sinh thái có thể sở hữu cảnh quan hấp dẫn nhưng chưa chắc đã tạo thành hành trình trọn vẹn nếu thiếu các hoạt động trải nghiệm phù hợp, dịch vụ lưu trú hoặc kết nối với những giá trị văn hóa lân cận. Các di tích lịch sử cũng có thể có ý nghĩa lớn về mặt tư liệu và ký ức, nhưng sức hút với những nhóm khách khác nhau còn phụ thuộc vào cách nội dung được truyền tải và khả năng kết nối với tổng thể chuyến đi.

Vị trí kết nối Hà Nội với các tỉnh Việt Bắc và Đông Bắc cũng mở ra khả năng để Thái Nguyên tham gia những hành trình liên tỉnh (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên)

Một vấn đề khác là khả năng nhận diện điểm đến. Trong bối cảnh du khách có nhiều lựa chọn, một địa danh dù đẹp vẫn có thể nằm ngoài bản đồ du lịch của số đông nếu thông tin còn phân tán, hình ảnh chưa tạo được dấu ấn hoặc chưa có nhiều nội dung giúp khách hình dung cụ thể về trải nghiệm. Ý kiến của nhà báo Mạnh Hà về những con suối đẹp nhưng ít người biết đến cho thấy tài nguyên và mức độ hiện diện trên thị trường có thể cách nhau một khoảng đáng kể.

Vị trí kết nối Hà Nội với các tỉnh Việt Bắc và Đông Bắc cũng mở ra khả năng để Thái Nguyên tham gia những hành trình liên tỉnh. Nhưng lợi thế địa lý chỉ thực sự có ý nghĩa khi du khách nhận thấy sự thuận tiện và giá trị của việc lựa chọn Thái Nguyên trong chuyến đi. Nếu điểm đến chưa được nhận diện rõ về bản sắc, hoặc trải nghiệm chưa tạo được lý do đủ mạnh để lưu trú, vị trí gần thị trường lớn chưa chắc chuyển thành lợi thế cạnh tranh tương xứng.

Đề án số 17-ĐA/TU ngày 10/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về phát triển du lịch giai đoạn 2026–2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 đón ít nhất 12 triệu lượt khách, trong đó 11 triệu lượt khách nội địa và 1 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 25.000 tỷ đồng mỗi năm.

Những mục tiêu này cho thấy quy mô phát triển mà tỉnh hướng tới. Tuy nhiên, khoảng cách từ mục tiêu đến kết quả không thể chỉ được đo bằng số lượng điểm đến hay mức độ phong phú của tài nguyên. Điều có ý nghĩa quyết định là khả năng để các giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và con người hiện diện rõ nét trong lựa chọn của du khách, đồng thời tạo ra những trải nghiệm tương xứng với kỳ vọng.

Thái Nguyên có cơ sở để được biết đến rộng hơn hình ảnh vùng trà. Nhưng để điều đó trở thành thực tế, cần nhìn thẳng vào những khoảng cách giữa tài nguyên và sản phẩm, giữa cảnh quan và dịch vụ, giữa lượng khách và giá trị kinh tế, giữa tiềm năng sẵn có và mức độ nhận diện trên thị trường.

Nhận diện đúng những điểm nghẽn ấy là điều kiện để hiểu vì sao một vùng đất giàu tiềm năng vẫn chưa phát huy hết sức hút du lịch. Và đó cũng là câu hỏi nền tảng trước khi bàn đến những lựa chọn phát triển tiếp theo của du lịch Thái Nguyên./.