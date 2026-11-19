Ngày 19/11, Cảng Phước An (Tp.Đồng Nai) đón tàu biển du lịch cao cấp Celebrity Millennium, mang theo khoảng 2.300 du khách và thuyền viên quốc tế. Tàu thuộc thương hiệu Celebrity Cruises, nằm trong hệ thống Royal Caribbean Group. Khởi hành từ Hồng Kông, tàu thực hiện hải trình qua Việt Nam từ ngày 14-19/11, lần lượt ghé Hạ Long, Chân Mây và Phước An.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai đã trực tiếp đến cảng đón đoàn, đồng thời trao tặng thủy thủ đoàn những món quà mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương như gốm Biên Hòa, khăn rằn – những sản phẩm gắn liền với nét văn hóa đặc trưng của vùng Đông Nam Bộ. Những món quà giản dị nhưng giàu ý nghĩa thể hiện sự hiếu khách, thân thiện của người dân Đồng Nai, đồng thời góp phần quảng bá bản sắc văn hóa địa phương đến bạn bè quốc tế.

Mở rộng kết nối, khai thác tiềm năng du lịch tàu biển

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tp.Đồng Nai cho biết, thời gian qua, thành phố đẩy mạnh kết nối, liên kết phát triển du lịch và văn hóa với Tp.Hồ Chí Minh, các địa phương vùng Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và Lâm Đồng. Trên cơ sở những chương trình hợp tác đã triển khai, địa phương từng bước xây dựng các tour, tuyến liên kết giữa các vùng.

Ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện thủy thủ đoàn tàu Celebrity Millennium tại Cảng Phước An.

Đối với dòng khách quốc tế đến bằng tàu biển qua Cảng Phước An, thành phố xác định cần lựa chọn những điểm đến tiêu biểu, thể hiện rõ bản sắc địa phương. Đặc thù của khách tàu biển là thời gian lưu lại trên địa bàn tương đối ngắn, khoảng 12 giờ. Vì vậy, ngành du lịch sẽ nghiên cứu, sắp xếp các điểm tham quan hợp lý, giúp du khách có thể trải nghiệm những nét đặc trưng về thiên nhiên, văn hóa và con người Đồng Nai.

Theo bà Loan, Tp.Đồng Nai có nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên với hệ thống sông, hồ, núi, suối phong phú. Những điểm đến nổi bật có thể kể đến như: Vườn quốc gia Cát Tiên, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, núi Bà Rá, núi Chứa Chan và hồ Trị An. Bên cạnh đó, địa phương có 121 di tích cùng nguồn tài nguyên văn hóa đa dạng, trong đó có bản sắc văn hóa cộng đồng người S’tiêng.

Đây là nền tảng để thành phố hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, kết hợp bảo tồn di sản, phát triển làng nghề và khai thác lợi thế thiên nhiên. Khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, khả năng kết nối và đón khách quốc tế của địa phương được kỳ vọng có thêm động lực tăng trưởng.

Các đại biểu và thủy thủ đoàn tàu Celebrity Millennium thưởng thức màn trình diễn đàn đá, khám phá nét văn hóa truyền thống tại Cảng Phước An.

Theo thông tin từ cảng, sau 10 chuyến tàu cập bến, địa phương đã đón khoảng 15.000 lượt khách quốc tế. Đáng chú ý, trong mùa du lịch tàu biển 2026-2027, kéo dài từ cuối tháng 10/2026 đến tháng 5/2027, Cảng Phước An dự kiến tiếp nhận khoảng 50 chuyến tàu quốc tế, với hơn 100.000 lượt khách theo lịch đăng ký của các đại lý.

Nhiều hãng tàu lớn đã đưa Cảng Phước An vào lịch trình khai thác như: Royal Caribbean International, Norwegian Cruise Line, Holland America Line, TUI Cruises, Star Cruises và Adora Cruises. Một số hãng còn khảo sát khả năng đưa tàu du lịch cỡ lớn, sức chở từ 4.000-5.000 khách cập cảng.

Trao đổi với PV, bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho biết, Cảng Phước An đang là một trong những điểm đến mới của du lịch tàu biển. Đây là chuyến tàu thứ sáu doanh nghiệp tổ chức đón tại cảng trong năm 2026, đồng thời đánh dấu bước hợp tác giữa Saigontourist và Tp.Đồng Nai trong xây dựng chiến lược thu hút khách quốc tế bài bản hơn.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai nhận quà lưu niệm từ đại diện thủy thủ đoàn tàu Celebrity Millennium tại Cảng Phước An.

Đánh thức bản sắc, nâng tầm trải nghiệm du khách

Cùng với hoạt động đón tàu quốc tế, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa” diễn ra từ ngày 18-24/11 tại trung tâm thành phố và 95 xã, phường, với 24 chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.

Sự kiện là dịp để Đồng Nai giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, đời sống cộng đồng và sản phẩm đặc trưng đến người dân, du khách. Trong bối cảnh địa phương mở rộng kết nối với thị trường khách quốc tế bằng đường biển, các hoạt động quảng bá văn hóa được kỳ vọng góp phần tạo dựng hình ảnh điểm đến có bản sắc, giàu trải nghiệm.

Các du khách nhí quốc tế hào hứng trải nghiệm biểu diễn đàn đá, khám phá âm thanh nhạc cụ truyền thống tại Cảng Phước An.

Với dự báo hơn 100.000 lượt khách quốc tế cập Cảng Phước An trong mùa du lịch 2026-2027, Đồng Nai đang đứng trước cơ hội mới để phát triển du lịch tàu biển. Để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp.

Từ những chuyến tàu quốc tế cập cảng đến các hoạt động quảng bá văn hóa, Đồng Nai đang từng bước mở rộng cánh cửa hội nhập du lịch, đưa những giá trị văn hóa, sinh thái và con người địa phương đến gần hơn với bạn bè quốc tế.