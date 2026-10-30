Du lịch tạo đà cho kinh tế Phú Quốc tăng trưởng gần 40%

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Phú Quốc ước đón hơn 8,57 triệu lượt khách, tăng 30,5% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt hơn 1,92 triệu lượt, tăng 60,2%.

Theo thông tin UBND đặc khu Phú Quốc công bố, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn trong 9 tháng năm 2026 đạt hơn 39.166 tỷ đồng, tăng 39,41% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy sức bật của kinh tế địa phương trong giai đoạn mở rộng hạ tầng, dịch vụ và chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Một nền tảng quan trọng của tăng trưởng là cơ cấu kinh tế lấy du lịch – dịch vụ làm trụ cột. Theo Cổng thông tin điện tử đặc khu Phú Quốc, khu vực này đóng góp khoảng 70% cơ cấu giá trị sản xuất. Với tỷ trọng đó, chuyển động của thị trường du lịch có ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh trên đảo.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Phú Quốc ước đón hơn 8,57 triệu lượt khách, tăng 30,5% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt hơn 1,92 triệu lượt, tăng 60,2%. Tổng thu du lịch đạt khoảng 45.976 tỷ đồng, tăng 47,7%, vượt 1% kế hoạch năm. So với tổng thu du lịch An Giang là 57.922 tỷ đồng, Phú Quốc đóng góp gần 80%, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của tỉnh.

Các sản phẩm du lịch được phát triển, tổ chức thành trải nghiệm liền mạch giúp tạo doanh thu cho doanh nghiệp, mở thêm cơ hội cho hộ kinh doanh và các nhà cung ứng địa phương. Ảnh: Kiss of the sea.

Đáng chú ý, tổng thu tăng nhanh hơn lượng khách, cho thấy giá trị thu về bình quân trên mỗi lượt khách đã tăng. Đây là tín hiệu tích cực đối với hướng phát triển du lịch theo chiều sâu, khi điểm đến vừa mở rộng thị trường, vừa gia tăng giá trị kỳ nghỉ.

Sức lan tỏa của du lịch thể hiện qua nhu cầu sử dụng dịch vụ. Khách đến đảo cần nơi lưu trú, phương tiện di chuyển, ăn uống, mua sắm và vui chơi. Dòng chi tiêu ấy tạo doanh thu cho doanh nghiệp, mở thêm cơ hội cho hộ kinh doanh và các nhà cung ứng địa phương. Bởi vậy, phát triển sản phẩm du lịch cũng góp phần mở rộng thị trường cho nhiều hoạt động kinh tế.

Để khai thác dư địa này, việc tổ chức các trải nghiệm thành hành trình liền mạch có ý nghĩa quan trọng. PGS.TS. Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, cho rằng khi trải nghiệm được phân bổ ở nhiều thời điểm trong ngày, cùng một dòng khách có thể tạo ra nhiều giá trị hơn. Hoạt động nối tiếp từ ngày đến đêm mở thêm cơ hội cho ẩm thực, thương mại, giải trí và nâng hiệu quả khai thác hạ tầng.

Tại Nam đảo Phú Quốc, chuỗi trải nghiệm do Sun Group đầu tư phát triển cho thấy cách kết nối dịch vụ từ ngày đến đêm. Du khách có thể đi cáp treo ra Hòn Thơm, tham gia các hoạt động vui chơi ban ngày, ngắm hoàng hôn bên Cầu Hôn, rồi tiếp tục thưởng thức Kiss of the Sea, Symphony of the Sea cùng pháo hoa, khám phá chợ đêm và ẩm thực tại Thị trấn Hoàng Hôn.

Tại Nam đảo Phú Quốc, chuỗi trải nghiệm do Sun Group đầu tư phát triển cho thấy cách kết nối dịch vụ từ ngày đến đêm. Ảnh: Cáp treo Hòn Thơm

Những điểm hẹn buổi tối mở thêm cơ hội chi tiêu trong kỳ nghỉ: xem biểu diễn có thể kết hợp với ăn uống, mua sắm và di chuyển, tạo nhu cầu cho nhiều đơn vị dịch vụ cùng tham gia. Nếu chuỗi trải nghiệm đủ hấp dẫn để khách kéo dài thời gian lưu lại, các cơ sở lưu trú cũng có thêm cơ hội tăng doanh thu. Giá trị của việc kết nối sản phẩm vì thế có thể lan tỏa ra hoạt động kinh doanh trong khu vực.

Trong dự thảo đề án đề nghị công nhận toàn bộ Phú Quốc là khu kinh tế đặc biệt, An Giang cũng ưu tiên du lịch quốc tế, hội nghị, chăm sóc sức khỏe và kinh tế biển, đồng thời chú trọng khai thác hạ tầng sau APEC 2027. Định hướng này mở thêm cơ hội phát triển các dịch vụ có giá trị cao trên nền tảng thị trường du lịch đã hình thành.

Với du lịch – dịch vụ giữ vai trò trụ cột, dư địa tăng trưởng của Phú Quốc nằm ở cả khả năng thu hút khách và giá trị tạo ra trong mỗi kỳ nghỉ. Trước thềm APEC 2027, việc kết nối sản phẩm, nâng chất lượng phục vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh cho cộng đồng sẽ giúp đảo tận dụng tốt hơn dòng khách cùng hệ thống hạ tầng đang được đầu tư. Đây là cơ sở để sức bật hiện nay tiếp tục được bồi đắp sau sự kiện.