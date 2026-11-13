Du lịch tăng trưởng mạnh, công nghiệp văn hóa tạo thêm động lực phát triển

Thông tin từ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ngành du lịch tiếp tục là điểm sáng, trong tháng 10, Việt Nam đón khoảng 1,85 triệu lượt khách quốc tế, tăng 4,9% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng, khách quốc tế đạt khoảng 19,5 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 133 triệu lượt, tăng 6,4%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 944 nghìn tỷ đồng, tăng 10%, tương đương khoảng 84% kế hoạch năm.

Hoàn thiện thể chế được triển khai cùng với cải cách thủ tục hành chính. Đến ngày 30/10, Bộ chủ trì xây dựng 72 văn bản quy phạm pháp luật, đã ban hành 25 thông tư theo thẩm quyền. Bộ đã bãi bỏ 40 thủ tục hành chính cấp Trung ương, phân cấp 36 thủ tục xuống địa phương; cắt giảm 50,03% chi phí tuân thủ và 50,11% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Nhiều hoạt động, trải nghiệm thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Trong lĩnh vực văn hóa, ngày 12/10, Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam ra mắt, công bố 17 bài toán trọng tâm nhằm kết nối các chủ thể sáng tạo và nguồn lực phát triển. Theo kịch bản cập nhật cuối tháng 10, giá trị gia tăng các ngành công nghiệp văn hóa trong 9 tháng đầu năm ước tăng 9,35%, riêng quý III tăng 10,2%. Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai quy tụ 50 quốc gia và tổ chức quốc tế; Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV có các đoàn từ 11 tỉnh tham gia.

Thể thao ghi dấu ấn ở cả phong trào quần chúng và thành tích cao. Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao ngày 10/10 tại Hà Nội, kết nối với 33 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 210.000 người tham gia. Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương tại ASIAD 20, trong đó có 3 huy chương vàng. Công tác báo chí, truyền thông chính sách được tăng cường; hoạt động xuất bản mở rộng hợp tác bản quyền thông qua Hội chợ sách quốc tế Frankfurt 2026.

Từ thực tiễn triển khai, ba kinh nghiệm cần tiếp tục phát huy là chủ động hoàn thiện thể chế gắn với tháo gỡ vướng mắc; tăng phối hợp giữa Bộ, địa phương và doanh nghiệp; gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với phát triển sản phẩm, dịch vụ. Cắt giảm thủ tục giúp giảm gánh nặng tuân thủ; mạng lưới công nghiệp văn hóa tạo điều kiện kết nối sáng tạo với thị trường; các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với du lịch mở thêm cơ hội quảng bá điểm đến. Việc cụ thể hóa mục tiêu theo địa bàn, sản phẩm và tiến độ cũng giúp xác định rõ trọng tâm điều hành.

Du khách say mê khám phá ‘một vòng thế giới’ tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội.

Hai tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra là chuyển những kinh nghiệm đó thành kết quả cụ thể. Bộ tập trung tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam; đồng thời chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết.

Về tăng trưởng, toàn Ngành phấn đấu đạt 25 triệu lượt khách quốc tế, tăng trưởng công nghiệp văn hóa từ 10% trở lên trong năm 2026. Để đạt mục tiêu khách quốc tế, hai tháng cuối năm cần đón thêm khoảng 5,5 triệu lượt. Trọng tâm là khai thác mùa cao điểm, phối hợp xúc tiến theo từng thị trường, làm mới sản phẩm, tăng chi tiêu và thời gian lưu trú, bảo đảm chất lượng dịch vụ và an toàn cho du khách.

Cùng với đó là tổ chức thiết thực Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, phối hợp chuẩn bị Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ tư, tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hoàn thành kết nối 7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và xử lý nhiệm vụ chậm tiến độ là những công việc cần tập trung. Từng nhiệm vụ phải rõ sản phẩm, thời hạn và trách nhiệm người đứng đầu, làm cơ sở đánh giá kết quả năm 2026 và chuẩn bị kế hoạch năm 2027.