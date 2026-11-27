Tại Muonglo Farmstay, phường Cầu Thia, các nền tảng trực tuyến đang giúp cơ sở tiếp cận khách ở nhiều thị trường. Bà Đinh Thị Đương - chủ cơ sở cho biết, farmstay quảng bá dịch vụ qua Booking, Airbnb, Zalo và Facebook. Qua những kênh này, khách từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây Nam Bộ, phía Bắc và cả khách quốc tế biết đến cơ sở nhiều hơn. Quảng bá trực tuyến giúp những cơ sở lưu trú nhỏ như Muonglo Farmstay giới thiệu dịch vụ đến khách ở xa, góp phần thu hút du khách.

Chuẩn bị không gian đón khách tại cơ sở lưu trú.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 10 tháng năm 2026, Lào Cai ước đón 10,85 triệu lượt khách, đạt 96,2% kế hoạch giao và 85,12% kịch bản tăng trưởng cả năm. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 45.150 tỷ đồng.

Để đạt mức 12,746 triệu lượt khách theo kịch bản tăng trưởng, tỉnh cần thu hút thêm gần 1,9 triệu lượt khách trong 2 tháng cuối năm. Để đạt mục tiêu đề ra, cùng với quảng bá điểm đến, việc kết nối dịch vụ, bổ sung trải nghiệm cần được chú trọng, qua đó, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Trải nghiệm chế biến nông sản cùng người dân.

Tại Tú Lệ, phong cảnh tự nhiên, văn hóa bản làng, suối nước nóng cùng những đặc sản như gạo nếp tan Tú Lệ, cốm là lợi thế để kết hợp khám phá với nghỉ dưỡng và trải nghiệm ẩm thực. Du khách có thể tìm hiểu đời sống cộng đồng, thưởng thức ẩm thực địa phương, tắm suối nước nóng hoặc kết nối với hoạt động dù lượn tại khu vực đèo Khau Phạ.

Bà Đinh Thu Hường - Phó Chủ tịch UBND xã Tú Lệ cho biết: "Địa phương xác định du lịch là một trong những lĩnh vực tập trung phát triển. Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức sự kiện văn hóa, du lịch; phát huy các hoạt động trải nghiệm ẩm thực, văn hóa cộng đồng và dịch vụ trên địa bàn, gắn với kết nối tour, tuyến, nâng sức hấp dẫn cho điểm đến Tú Lệ".

Ở các địa bàn du lịch trọng điểm khác, các chương trình văn hóa tiếp tục bổ sung sức hút cho mùa du lịch cuối năm như tại Sa Pa, Tuần văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ” với các hoạt động giới thiệu văn hóa bản địa và trải nghiệm dành cho du khách.

Tại Bắc Hà, Festival Mùa Đông kết hợp các hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm chợ phiên vùng cao... Bố trí các hoạt động tại nhiều điểm đến, mở thêm lựa chọn cho du khách trong hành trình khám phá Lào Cai.

Hoạt động trải nghiệm trên đồng ruộng.

Cùng với các hoạt động cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh xây dựng sản phẩm “Khám phá cung đường Di sản văn hóa Ruộng bậc thang”. Nhiệm vụ tháng 11 của ngành cũng xác định tổ chức chương trình khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe chất lượng cao “Vành đai Wellness”.

Du khách tìm hiểu cây chè trong chuyến tham quan.

Tuy nhiên, từ lợi thế tài nguyên đến một sản phẩm đủ sức thu hút, giữ chân du khách vẫn là khoảng cách cần thu hẹp. Theo ông Trần Sơn Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, sản phẩm du lịch của tỉnh tuy đa dạng nhưng chưa thực sự đặc sắc, còn thiếu những sản phẩm đặc thù, khác biệt, đủ sức dẫn dắt nhu cầu thị trường. Vì vậy, ngành định hướng tái cấu trúc hệ thống sản phẩm, chuyển từ phát triển dàn trải sang có trọng tâm, trọng điểm.

"Những trải nghiệm dựa trên tài nguyên riêng có như núi cao, ruộng bậc thang, du lịch mạo hiểm và nghỉ dưỡng núi được xác định tạo sự khác biệt. Các loại hình du lịch cộng đồng, sinh thái, nông nghiệp, văn hóa tiếp tục được rà soát, nâng chất lượng; ẩm thực, làng nghề, chợ phiên và sản phẩm OCOP bổ trợ cho hành trình, góp phần tăng thời gian trải nghiệm và chi tiêu", ông Bình cho biết.

Cùng với thu hút khách, ngành du lịch tập trung nâng chất lượng phục vụ. Toàn tỉnh hiện có 2.138 cơ sở lưu trú với khoảng 20.600 phòng, trong đó có 740 homestay. Hệ thống này đáp ứng nhiều nhu cầu lưu trú, đồng thời tạo điều kiện để người dân tham gia kinh doanh dịch vụ tại địa phương.

Không gian lưu trú trong nhà sàn.

Về nhân lực, ngành đang huy động các nguồn lực để đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, từ hướng dẫn viên, lao động vận chuyển, người hỗ trợ khách trên hành trình leo núi đến nhân viên lưu trú và chủ hộ homestay.

Nội dung tập trung vào lễ tân, buồng phòng, đón tiếp, phục vụ và ẩm thực, theo phương thức thực hành, “cầm tay chỉ việc”, trong đó chú trọng đào tạo đội ngũ lao động dân tộc thiểu số, người dân tại các địa bàn trọng điểm và chủ hộ kinh doanh homestay; bồi dưỡng gắn với công việc hằng ngày giúp người kinh doanh du lịch nâng kỹ năng, chủ động tổ chức dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách.

Hoạt động quảng bá tiếp tục được hỗ trợ bằng chuyển đổi số. Ngành đang hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp hoàn thiện thông tin trên ứng dụng du lịch thông minh Laocaitour; hoàn thiện 2 cơ sở dữ liệu về lưu trú và tài nguyên du lịch. Thông tin được cập nhật, chuẩn hóa giúp khách tra cứu dịch vụ và lựa chọn lịch trình.

Song song với đó, công tác kiểm tra việc chấp hành quy định trong kinh doanh dịch vụ du lịch, phối hợp kiểm tra cơ sở lưu trú, homestay tiếp tục được triển khai. Minh bạch giá, bảo đảm vệ sinh, an toàn và tổ chức phục vụ phù hợp khả năng đáp ứng của từng điểm đến là những điều kiện cần thiết trong mùa cao điểm.

Trong chặng nước rút cuối năm, yêu cầu thu hút thêm khách du lịch phải gắn với nâng cao chất lượng phục vụ tại từng cơ sở. Quảng bá và sự kiện tạo thêm dịp để du khách tìm đến; sản phẩm phù hợp, dịch vụ chu đáo giúp họ có lý do ở lại lâu hơn và quay trở lại. Hiệu quả kích cầu vì thế cần được thể hiện cả ở lượng khách, việc sử dụng dịch vụ và nguồn thu của người dân.