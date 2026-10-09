Du lịch tăng tốc hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2026

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý III-2026. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Du lịch tăng trưởng tích cực

Theo số liệu từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tháng 9/2026, Việt Nam đón hơn 1,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 9 tháng đầu năm đạt khoảng 17,68 triệu lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 70,7% so với kế hoạch đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026.

Lượng khách du lịch nội địa tháng 9 ước khoảng 13 triệu lượt trong đó khoảng 8,9 triệu lượt khách có lưu trú. Lũy kế lượng khách du lịch nội địa 9 tháng đầu năm 2026 ước khoảng 126 triệu lượt, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 84% so với kế hoạch đón 150 triệu khách năm 2026.

Tổng thu từ khách du lịch trong 9 tháng đầu năm 2026 ước khoảng 874 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 77,6% so với kế hoạch thu 1,125 nghìn tỷ đồng năm 2026.

Tập trung giải pháp hoàn thành mục tiêu

Sáng 9/10, tại họp báo thường kỳ quý III-2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trao đổi về khả năng hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy cho biết: Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã giao chỉ tiêu và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. Năm 2026, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa. Sau 9 tháng, Việt Nam đón gần 17,7 triệu lượt khách quốc tế, đạt trên 65% chỉ tiêu đề ra.

Với mục tiêu này và bằng những giải pháp đã và đang triển khai, trong đó có giao nhiệm vụ cụ thể cho và các địa phương trọng điểm, ngành Du lịch đánh giá có nhiều cơ sở để hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quang cảnh họp báo thường kỳ quý III năm 2026. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Theo ông Phạm Văn Thủy, mùa cao điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam thường bắt đầu từ tháng 10 năm trước và kéo dài đến đầu năm sau. Trên cơ sở đó, cùng với kế hoạch phát triển các thị trường, quảng bá, xúc tiến du lịch theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Du lịch kỳ vọng đạt được các mục tiêu đề ra.

Một nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới phương thức quảng bá và xúc tiến du lịch gắn với phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách quốc tế. Ngoài ra, ngành Du lịch tập trung xúc tiến các thị trường trọng điểm trong đó có các hoạt động phối hợp triển khai Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 theo kế hoạch nhằm quảng bá sản phẩm và thu hút khách từ thị trường này.

Để hiện thực hóa mục tiêu, ngành Du lịch tiếp tục phối hợp Bộ Công an trong giải quyết các vấn đề liên quan đến thị thực, phối hợp Bộ Giao thông-Vận tải kết nối hàng không giữa Việt Nam với các nước và giữa các địa phương trong nước.

Chú trọng chất lượng trải nghiệm và mức chi tiêu

Liên quan đến công tác đánh giá hiệu quả du lịch thông qua thống kê lượng khách du lịch hay mức chi tiêu, ông Phạm Văn Thủy cho rằng cần xem xét cả số lượng và chất lượng khách. Việc thống kê lượng khách là cơ sở để xác định khả năng cạnh tranh của Việt Nam với các thị trường, từ đó xây dựng giải pháp, đề ra mục tiêu và định hướng phát triển du lịch trong thời gian ngắn hạn cũng như dài hạn, phù hợp với chủ trương đã đề ra.

Gia tăng trải nghiệm du lịch, thu hút du khách. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Tuy nhiên, bên cạnh tăng trưởng về số lượng, ngành Du lịch chú trọng nâng cao chất lượng trải nghiệm và mức chi tiêu của du khách. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, ngành Du lịch chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng văn hóa, di sản phong phú và bản sắc của 54 dân tộc Việt Nam.

Ngành Du lịch hướng đến phát triển những sản phẩm có sức hút thu hút du khách lưu trú dài ngày, góp phần gia tăng mức chi tiêu tại điểm đến; tăng cường chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và các hình thức thanh toán xuyên biên giới, tạo thuận lợi cho khách quốc tế và kích thích tiêu dùng...