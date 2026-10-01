Du lịch tăng tốc, bất động sản nghỉ dưỡng đổi cách đón khách

Quang cảnh hội nghị

Chiều ngày 1/10, Hội nghị MTE Hà Nội 2026 quy tụ các chủ đầu tư, chủ sở hữu dự án, đơn vị vận hành khách sạn, tư vấn thiết kế và chuyên gia trong ngành để thảo luận những xu hướng đang định hình thị trường, từ tăng trưởng du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng, nhà ở đến wellness và tác động của già hóa dân số.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế. Bên cạnh đó, Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng kể, mở ra cơ hội tiếp cận những phân khúc khách mới.

Du lịch tăng, nghỉ dưỡng phải đi trước nhu cầu

Theo ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Cấp cao khu vực Đông Nam Á, Savills Hotels, sự gia tăng lượng khách đang đặt ra câu hỏi lớn hơn về chất lượng và mức độ phù hợp của sản phẩm. Du khách từ mỗi thị trường có đặc điểm khác nhau về mùa du lịch, đường bay, kỳ vọng đối với lưu trú, ẩm thực, hoạt động trải nghiệm và dịch vụ.

Vì vậy, đối với chủ sở hữu khách sạn, đa dạng hóa thị trường nguồn khách cần trở thành một chiến lược kinh doanh. Các quyết định về hệ thống phân phối, nhân sự và thiết kế sản phẩm cần được xây dựng dựa trên nhóm khách mục tiêu mà dự án muốn thu hút.

Ông Mauro Gasparotti cho rằng, không thể mặc định lượng khách tăng sẽ đồng nghĩa với mức giá phòng cao hơn. Chủ sở hữu cần hiểu rõ những thị trường mà họ thực sự có khả năng tiếp cận, nhu cầu của từng nhóm khách và vị thế cạnh tranh của dự án khi nguồn cung mới tiếp tục gia nhập thị trường.

Bài toán này diễn ra trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị và sự gián đoạn của mạng lưới hàng không quốc tế vẫn tác động nhất định đến hoạt động du lịch toàn cầu. Với Việt Nam, mức độ ảnh hưởng khác nhau tùy từng thị trường nguồn khách, khả năng kết nối hàng không, xu hướng du lịch và các yếu tố thúc đẩy nhu cầu riêng.

Theo ông Mauro Gasparotti, vị trí địa lý thuận lợi cùng nhu cầu lớn từ các thị trường trong khu vực mang lại cho Việt Nam nhiều lợi thế. Tuy nhiên, khi chi phí đi lại tăng hoặc hành trình trở nên phức tạp hơn, du khách vẫn có nhiều lựa chọn thay thế.

Do đó, khả năng tiếp cận thuận tiện, trải nghiệm chất lượng và câu chuyện điểm đến hấp dẫn sẽ ngày càng quan trọng. Đây cũng là cơ sở để các chủ đầu tư xác định đúng phân khúc, thay vì chỉ dựa vào tốc độ tăng trưởng khách để mở rộng nguồn cung.

Thị trường bất động sản và nghỉ dưỡng Việt Nam đang chứng kiến sự quan tâm ngày càng lớn đối với các dự án tổ hợp quy mô lớn. Những chủ đầu tư có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm triển khai theo từng phân kỳ không chỉ phát triển lưu trú đơn thuần, mà còn kết hợp khách sạn, ngôi nhà thứ hai, bán lẻ, vui chơi giải trí và không gian công cộng.

Mô hình này hướng tới hình thành những điểm đến có hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và tạo thêm lý do để du khách quay trở lại.

Trong khi đó, các dự án độc lập quy mô nhỏ đối mặt với nhiều thách thức hơn khi chi phí phát triển và chi phí vốn ngày càng gia tăng. Với các dự án lớn, yêu cầu đặt ra là mỗi giai đoạn phải có khả năng vận hành hiệu quả một cách độc lập, đồng thời từng bước hình thành sức hút dài hạn cho điểm đến sau khi những thành phần khách sạn và sản phẩm nhà ở đầu tiên đi vào hoạt động.

Già hóa dân số và bước ngoặt hạ tầng

Một xu hướng khác đang tác động ngày càng rõ đến cách phát triển bất động sản là sự quan tâm tới sức khoẻ (wellness), gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe và chất lượng sống. Cùng với đó, già hóa dân số đặt ra yêu cầu mới đối với thiết kế không gian, tiện ích và dịch vụ trong cả bất động sản nghỉ dưỡng lẫn nhà ở.

Nếu trước đây sản phẩm nghỉ dưỡng chủ yếu xoay quanh lưu trú, vui chơi và trải nghiệm, xu hướng wellness mở rộng phạm vi giá trị của dự án sang sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng thời gian lưu trú. Điều này tạo dư địa để các dự án phát triển những tiện ích và trải nghiệm chuyên biệt thay vì cạnh tranh đơn thuần bằng quy mô phòng hay mức độ sang trọng.

Đặc biệt, khi cơ cấu dân số thay đổi, nhu cầu của nhóm khách lớn tuổi cũng trở thành một yếu tố cần được tính đến trong quá trình phát triển sản phẩm. Không gian thuận tiện tiếp cận, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, môi trường sống chất lượng và hệ thống tiện ích phù hợp có thể ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quyết định lựa chọn nơi ở hoặc điểm nghỉ dưỡng.

Với bất động sản, đây không chỉ là câu chuyện bổ sung thêm một tiện ích. Wellness và già hóa dân số có thể tác động trực tiếp đến cách quy hoạch, thiết kế công trình, tổ chức không gian công cộng và xây dựng hệ sinh thái dịch vụ. Những dự án có khả năng kết hợp lưu trú, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và nhu cầu ở dài ngày sẽ có thêm dư địa tiếp cận các nhóm khách hàng khác nhau.

Cùng với xu hướng này, công tác chuẩn bị cho APEC 2027 đang thúc đẩy làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào Phú Quốc, đặc biệt ở các lĩnh vực hạ tầng giao thông, sân bay và cơ sở hội nghị. Sự kiện không chỉ mang đến cơ hội quảng bá quốc tế, mà còn là cột mốc quan trọng thúc đẩy quá trình nâng cấp hạ tầng cho đảo ngọc.

Tuy nhiên, thành công của Phú Quốc sau APEC sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì sức hút lâu dài thông qua việc gia tăng lượng khách quay trở lại, mở rộng mạng lưới điểm đến với các chặng bay kết nối trực tiếp, đa dạng hóa trải nghiệm và duy trì chất lượng dịch vụ khi quy mô du lịch tiếp tục mở rộng.

Ông Mauro Gasparotti chia sẻ, APEC là cơ hội để giới thiệu Phú Quốc với thế giới, nhưng thước đo thành công thực sự sẽ nằm ở giai đoạn sau khi sự kiện kết thúc. Phú Quốc cần duy trì sức hút với du khách quanh năm, khuyến khích họ lưu trú lâu hơn và tạo ra những lý do đủ hấp dẫn để họ quay trở lại. Đây là những yếu tố cần được tính toán trong các kế hoạch phát triển ngay từ hôm nay.

Ở phân khúc nhà ở, thị trường Việt Nam ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực trong nửa đầu năm 2026 với nguồn cung mới được cải thiện nhờ những thay đổi về chính sách và nỗ lực tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án bất động sản.

Tuy nhiên, đà phục hồi vẫn chưa đồng đều khi sức mua tiếp tục chịu áp lực từ mặt bằng giá cao và chi phí vay vốn. Đáng chú ý, nhu cầu đang dịch chuyển dần sang các khu vực vùng ven và đô thị vệ tinh, nơi được hưởng lợi từ sự phát triển của hệ thống hạ tầng giao thông.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội nhận định, hạ tầng giao thông được cải thiện đang dần thay đổi cách người mua nhà nhìn nhận về vị trí. Khi khả năng kết nối tốt hơn, các khu vực ngoại thành có thể trở thành lựa chọn an cư thiết thực hơn, đặc biệt tại những nơi hạ tầng mới được phát triển đồng bộ với hệ thống tiện ích và quy hoạch đô thị dài hạn.

Nhìn rộng hơn, những chuyển động tại thị trường nghỉ dưỡng và nhà ở đang cho thấy nhu cầu bất động sản ngày càng đa dạng. Tăng trưởng du lịch tạo thêm cầu cho lưu trú, nhưng chất lượng sản phẩm, trải nghiệm và dịch vụ mới quyết định khả năng khai thác. Trong khi đó, wellness, già hóa dân số và hạ tầng đang mở ra những yêu cầu mới đối với không gian sống.

Vì vậy, dư địa tăng trưởng của bất động sản không chỉ nằm ở việc phát triển thêm dự án, mà còn ở khả năng tạo ra sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng và những thay đổi dài hạn của thị trường.