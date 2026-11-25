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Những cánh cửa mới cho hành trình quốc tế

Tại Trung Quốc, từ ngày 20.8, công dân Việt Nam được hưởng chính sách miễn thị thực quá cảnh tối đa 240 giờ tại 65 cửa khẩu, trong đó có các đầu mối hàng không lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải.

Chính sách mở ra cơ hội kết hợp quá cảnh với du lịch. Chẳng hạn, hành khách bay từ Hà Nội đến Thượng Hải rồi tiếp tục sang Nhật Bản có thể tận dụng thời gian chờ để khám phá thành phố, thay vì chỉ lưu lại trong sân bay. Thời gian tối đa 10 ngày cũng tạo điều kiện để du khách lên kế hoạch dừng chân 2 - 4 ngày tại Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc Thành Đô.

Một lợi ích khác là tiết kiệm chi phí xin visa Trung Quốc (khoảng 2,7 triệu đồng). Các hãng hàng không như Air China, China Southern và China Eastern cũng có thể trở thành lựa chọn phù hợp với những hành trình nối chuyến đến châu Âu, Mỹ hoặc Australia.

Tuy nhiên, miễn visa quá cảnh không đồng nghĩa với miễn visa du lịch Trung Quốc. Hành khách phải có hộ chiếu phổ thông còn hiệu lực, vé nối chuyến đã xác nhận đến quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ ba, đồng thời nhập cảnh qua cửa khẩu thuộc danh sách được phép. Vé khứ hồi chỉ giữa Việt Nam và Trung Quốc không đáp ứng điều kiện này.

Phạm vi lưu trú, di chuyển cũng bị giới hạn theo quy định. Chính sách chủ yếu phục vụ các mục đích du lịch, thương mại, giao lưu, thăm viếng và thăm thân; người lao động, du học sinh hoặc phóng viên đi tác nghiệp vẫn phải xin loại thị thực phù hợp.

Trong khi đó, Maldives chuyển sang hình thức cấp thị thực du lịch điện tử tự động khi khách nhập cảnh từ ngày 24.11.2026. Thay vì đóng dấu visa lên hộ chiếu như trước, thông tin thị thực được gửi đến email mà hành khách đăng ký trên hệ thống.

Du khách không cần nộp đơn xin e-Visa trước chuyến đi. Chính sách cấp visa du lịch miễn phí khi đến, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày nếu đáp ứng đủ điều kiện nhập cảnh, vẫn được duy trì.

Cùng với việc số hóa thị thực, Maldives đang mở rộng hệ thống cổng kiểm soát biên giới tự động (e-Gates) tại Sân bay Quốc tế Velana. Hệ thống gồm 35 cổng, sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và mống mắt, giúp hoàn tất bước kiểm soát trong khoảng 6 - 7 giây.

Dù vậy, không phải hành khách nào cũng có thể sử dụng cổng tự động. Giai đoạn đầu, hệ thống chỉ dành cho người mang hộ chiếu sinh trắc học của 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, đi trên 31 hãng hàng không tham gia. Danh sách được công bố không có Việt Nam.

Nới lỏng thủ tục nhưng không đồng nghĩa miễn mọi điều kiện

Với Maldives, việc cấp e-Visa tự động không có nghĩa du khách được bỏ qua các bước khai báo trước chuyến đi. Trong vòng 96 giờ trước khi đến, mỗi hành khách, kể cả trẻ em, phải hoàn thành Tờ khai Du khách (Traveller Declaration) trên cổng điện tử miễn phí imuga.immigration.gov.mv.

Thông tin thị thực, bao gồm thời hạn lưu trú được phép, sẽ được gửi đến email đã đăng ký. Vì vậy, du khách cần kiểm tra kỹ địa chỉ email, hộp thư đến và thư rác để tránh bỏ sót thông báo.

Hồ sơ nhập cảnh vẫn cần được chuẩn bị đầy đủ, gồm hộ chiếu còn hiệu lực, vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp đã xác nhận, thông tin đặt phòng và khả năng tài chính hoặc giấy bảo lãnh được chấp thuận. Giấy chứng nhận tiêm phòng sốt vàng da cũng cần có nếu hành khách thuộc diện áp dụng.

Du khách có thể kiểm tra tình trạng thị thực tại www.immigration.gov.mv/visa/status bằng cách nhập quốc tịch, số hộ chiếu và ngày sinh. e-Visa sẽ tự động hết hiệu lực khi rời Maldives.

Một diễn biến khác liên quan trực tiếp đến khách Việt là việc Sri Lanka tạm thời cho phép hành khách lên máy bay mà chưa cần có xác nhận ETA trước chuyến đi, do hệ thống cấp phép du lịch điện tử đang gián đoạn.

Theo thông báo của Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam, biện pháp này được áp dụng cho đến khi có thông báo mới, với một số ngoại lệ về quốc tịch. Công dân Việt Nam thuộc nhóm được tạo điều kiện hoàn tất thủ tục xin ETA hoặc thị thực thăm viếng (Visit Visa) khi đến Sân bay Quốc tế Bandaranaike (BIA) hoặc cửa khẩu nhập cảnh phù hợp.

Dù vậy, việc được phép lên máy bay không đồng nghĩa chắc chắn được nhập cảnh. Hành khách vẫn phải trải qua quy trình kiểm tra thông thường và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan xuất nhập cảnh Sri Lanka. Du khách nên theo dõi thông báo mới từ Đại sứ quán Sri Lanka tại Hà Nội qua email slemb.hanoi@mfa.gov.lk trước ngày khởi hành.

Đừng nhầm chính sách miễn K-ETA với miễn visa

Một trong những thông tin dễ gây hiểu nhầm với khách Việt là việc Hàn Quốc gia hạn chính sách tạm thời miễn giấy phép du lịch điện tử K-ETA đến hết ngày 31.12.2027.

Ngày 23.11.2026, Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo kéo dài thêm một năm chính sách này đối với 22 quốc gia và vùng lãnh thổ đủ điều kiện, trong đó có Mỹ, Anh, Nhật Bản và Australia. Động thái nhằm tạo thuận lợi cho khách quốc tế và thúc đẩy du lịch.

Tuy nhiên, K-ETA không phải visa. Đây là giấy phép sàng lọc trước qua hệ thống điện tử dành cho công dân các quốc gia vốn đã được Hàn Quốc cho phép nhập cảnh ngắn hạn theo diện miễn thị thực.

Việc được miễn K-ETA chỉ giúp công dân thuộc nhóm đủ điều kiện không phải thực hiện thêm bước đăng ký giấy phép này. Chính sách không mở rộng diện miễn thị thực cho những quốc gia vốn phải xin visa.

Việt Nam không nằm trong danh sách 22 quốc gia và vùng lãnh thổ được miễn K-ETA theo thông tin công bố. Do đó, người mang hộ chiếu Việt Nam vẫn cần xin visa phù hợp khi có kế hoạch du lịch Hàn Quốc.

Thực tế, những thay đổi tại Trung Quốc, Maldives, Sri Lanka và Hàn Quốc cho thấy thủ tục nhập cảnh quốc tế đang chuyển dần sang hình thức điện tử, tự động hóa và linh hoạt hơn. Tuy nhiên, mỗi quốc gia có điều kiện áp dụng riêng, phụ thuộc vào quốc tịch, mục đích chuyến đi, thời gian lưu trú và hành trình thực tế.