Du lịch Quảng Ninh nỗ lực cán mốc 6 triệu khách quốc tế

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Du lịch Quảng Ninh đang hướng đến mục tiêu đón trên 23 triệu lượt du khách, trong đó có trên 6 triệu lượt khách quốc tế. Những kết quả đạt được trong 10 tháng qua, các chương trình xúc tiến cùng chuỗi sự kiện cuối năm sẽ là cơ sở để du lịch Quảng Ninh hoàn thành kế hoạch.

Với tài nguyên phong phú từ biển đảo, văn hóa tâm linh đến du lịch cộng đồng, Quảng Ninh tiếp tục là điểm đến thu hút du khách. Hệ thống khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi và sân golf đã góp phần củng cố vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh tặng hoa chào mừng vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến với Quảng Ninh

Nhằm kích cầu du lịch, Quảng Ninh đã tổ chức nhiều sự kiện, chương trình nghệ thuật. Tiêu biểu như Concert chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV: “Tự hào theo Đảng quang vinh – Quảng Ninh vươn mình cất cánh”; Carnaval Hạ Long 2026. Các chương trình “Mãi mãi tuổi 20”, “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”, “Thanh âm kỷ nguyên mới” và “90 năm Hùng ca và Khát vọng” cũng góp phần thu hút sự quan tâm của du khách.

Từ hiệu ứng của các sự kiện này, 10 tháng qua, Quảng Ninh đón 20,3 triệu lượt du khách. Con số này đạt 88,33% kế hoạch năm, tăng 10,23% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 61.324 tỷ đồng, bằng 87,27% kế hoạch năm, tăng 26,80% so với cùng kỳ.

Đoàn du khách và thuyền viên quốc tế tới Hạ Long trên tàu biển cao cấp Celebrity Millennium khởi hành từ Hồng Kông Đoàn check-in tại lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến Quảng Ninh trong năm 2026

Nhiều sản phẩm và cơ sở dịch vụ mới đã được đưa vào khai thác. Tỉnh đưa vào hoạt động 23 du thuyền, tàu tham quan, tàu lưu trú với tổng vốn 1.733 tỷ đồng, sức chở 4.054 khách. Đồng thời, 10 khách sạn quy mô 851 buồng được đầu tư với tổng vốn 5.918 tỷ đồng. Trong đó, có 2 khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và 1 tổ hợp nghỉ dưỡng mới. Địa phương cũng thu hút 4 dự án sân golf với tổng vốn khoảng 49.315 tỷ đồng, tạo thêm dư địa phát triển cho ngành dịch vụ.

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Đặc biệt, Quảng Ninh vừa tổ chức đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu. Vị khách này đến trên tàu biển Celebrity Millennium khởi hành từ Hồng Kông. Chuyến tàu mang theo hơn 2.000 du khách và thuyền viên, phần lớn đến từ châu Mỹ, Anh, Canada và Australia. Đây là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực mở rộng thị trường khách quốc tế và tăng cường kết nối của du lịch Quảng Ninh.

Quảng Ninh đặt mục tiêu đón trên 6 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2026

Kết thúc năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón trên 6 triệu lượt du khách quốc tế. Để hoàn thành chỉ tiêu này, từ nay đến cuối năm, tỉnh tiếp tục triển khai chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch. Chính quyền đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh chương trình kích cầu mùa thu đông, tạo thêm lựa chọn cho du khách trong nước và quốc tế.

Tại Di sản Văn hóa thế giới Yên Tử sẽ diễn ra chuỗi hoạt động nổi bật. Các sự kiện bao gồm: Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 – “Chạm vùng Di sản”; Giải đua xe đạp “Về miền Di sản”; chương trình “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng”.

Dự kiến sáng 6/12 tới, có khoảng 10.000 người dân, Phật tử và du khách tham dự chương trình "Bình minh trên đỉnh Chùa Đồng", phường Yên Tử

Quảng Ninh phấn đấu đón trên 23 triệu lượt du khách trong cả năm, đạt 102% kế hoạch, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế hướng tới đạt trên 6 triệu lượt, tăng 33% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch mục tiêu đạt 70.271 tỷ đồng, vượt 102% kế hoạch năm và tăng khoảng 23% so với cùng kỳ.

Với các chỉ tiêu cụ thể và kế hoạch triển khai thực tế, ngành du lịch đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2026.