Du lịch Quảng Ninh khởi sắc, rộng đường về đích năm 2026

Du khách quốc tế xuống tàu đi tham quan các điểm du lịch ở Quảng Ninh. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Gần 9 tháng của năm 2026, du lịch Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Lượng khách tăng, doanh thu tăng, nhiều điểm đến hoàn thành sớm hoặc tiệm cận kế hoạch, trong khi chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức ngày càng phong phú. Những kết quả này đang tạo thêm động lực để Quảng Ninh hướng tới hoàn thành các mục tiêu du lịch năm 2026.

Trong 8 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón trên 17 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu du lịch đạt 51.008 tỷ đồng, tăng 23%. Đáng chú ý, đà tăng trưởng được ghi nhận tại nhiều điểm đến, không chỉ tập trung ở những khu vực vốn đã có lượng khách lớn.

Tại khu di sản Yên Tử, kế hoạch thu hút khách của cả năm 2026 đã được hoàn thành ngay khi kết thúc 6 tháng. Trong khi đó, sau khi mùa du lịch biển khép lại, đặc khu Cô Tô vẫn ghi nhận mức tăng 17% về lượng khách so với cùng kỳ.

Ở phân khúc lưu trú, các khách sạn từ 4-5 sao tiếp tục duy trì sức hút. Khách sạn Sài Gòn - Hạ Long có công suất phòng đưa vào sử dụng đạt trên 80%.

Trong tháng 7 và tháng 8, Wyndham Garden Sonasea cũng ghi nhận lượng khách đặt phòng ở mức hơn 90%. Những con số này phần nào cho thấy nhu cầu nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh đang tiếp tục tăng, nhất là đối với các cơ sở lưu trú có chất lượng dịch vụ cao.

Các kỳ nghỉ lễ và sự kiện lớn cũng tạo thêm động lực cho thị trường. Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Quảng Ninh đón khoảng 568.000 lượt khách, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2025; khách lưu trú đạt khoảng 227.500 lượt, tăng 70%. Tổng thu du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 84%. Lễ hội Trăng rằm Thu FEST 2026 vừa qua cũng thu hút khoảng 20.000 người tham gia, tiếp tục tạo thêm điểm nhấn cho mùa du lịch thu đông.

Cùng với những lợi thế sẵn có, việc tổ chức các sự kiện quy mô lớn và liên tục làm mới sản phẩm đang trở thành một trong những yếu tố góp phần tạo sức hút cho du lịch Quảng Ninh. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức 7 sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cấp thành phố và cấp quốc gia; 14 sự kiện thể thao cấp quốc gia, quốc tế và 29 sự kiện thể thao cấp thành phố.

Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Quảng Ninh chào Hè 2026, Carnaval Hạ Long 2026 cùng nhiều chương trình văn hóa, thể thao đã góp phần tạo không khí sôi động tại các điểm đến. Cùng với đó, Quảng Ninh tăng cường hợp tác, xúc tiến để mở rộng thị trường khách Nga, CIS, Australia, Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á.

Các doanh nghiệp, địa phương cũng tích cực phát triển sản phẩm mới, tạo thêm những trải nghiệm khác biệt cho du khách. Hàng chục sản phẩm được đưa vào khai thác, trong đó có tour trải nghiệm trên thuyền buồm đỏ ba vách ven bờ vịnh Hạ Long, xuất hiện ngay trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Những sản phẩm mới không chỉ làm phong phú thêm lựa chọn của du khách mà còn góp phần tạo diện mạo mới cho du lịch Quảng Ninh.

Theo mục tiêu đặt ra cho năm 2026, Quảng Ninh phấn đấu đón 23 triệu lượt khách và đạt trên 70.000 tỷ đồng doanh thu du lịch. Với kết quả đạt được trong 8 tháng, địa phương còn cần đón trên 4 triệu lượt khách và đạt thêm trên 13.000 tỷ đồng doanh thu trong những tháng cuối năm.

Mục tiêu này có cơ sở để thực hiện khi quý 4 diễn ra hàng loạt sự kiện lớn như Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026, Lễ hội mùa thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, sự kiện văn hóa-nghệ thuật-du lịch Quảng Ninh-Quảng Tây, Triển lãm đặc sản vùng miền Sắc thu Quảng Ninh 2026 và Diễn đàn Du lịch xanh Quảng Ninh.

Đặc biệt, từ tháng 9 trở đi cũng là thời điểm bước vào mùa du lịch tàu biển, lĩnh vực vốn là một thế mạnh của Quảng Ninh. Cuối tháng 8, tàu du lịch cỡ lớn Adora Magic City đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mang theo gần 4.500 du khách Trung Quốc.

Dự kiến, con tàu này sẽ trở lại Quảng Ninh vào tháng 11 với khoảng 5.000 du khách. Trong 3 tháng cuối năm, dự kiến còn khoảng 30 chuyến tàu biển quốc tế cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Việc xây dựng lịch sự kiện tương đối ổn định, kết hợp với lịch tàu biển được xác định từ sớm đang tạo điều kiện để doanh nghiệp lữ hành chủ động xây dựng tour, còn các cơ sở lưu trú, dịch vụ có thời gian chuẩn bị sản phẩm phù hợp. Đây cũng là cơ sở để Quảng Ninh từng bước kéo dài mùa du lịch thu đông, phân bổ dòng khách hợp lý hơn, nâng cao hiệu quả khai thác khách quốc tế và tăng thời gian lưu trú cũng như mức chi tiêu của du khách.

Với những lợi thế về cảnh quan, di sản, hạ tầng cùng hệ thống sự kiện và sản phẩm ngày càng phong phú, Quảng Ninh tiếp tục củng cố vị thế là một trong những trung tâm du lịch lớn của miền Bắc, đồng thời tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương trong những tháng cuối năm./.