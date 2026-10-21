Du lịch Pháp đối mặt bất ổn leo thang rung chuyển 'Kinh đô ánh sáng'

Cảnh hỗn loạn tại quảng trường Republique ở Paris, cảnh sát phải xịt hơi cay ngăn chặn làn sóng biểu tình leo thang ngày 17/10. Ảnh: Jack Taylor/Reuters

Bất ổn leo thang lan từ Pháp sang các nước châu Âu

Theo tin CNN ngày 20/10, mọi chuyện bắt đầu vào tháng 9, với một cuộc đình công của học sinh và giáo viên tại một trường trung học ở ngoại ô Thủ đô Paris, yêu cầu thêm nhân viên và nguồn lực. Yêu cầu của họ đã được đáp ứng và cuộc đình công kết thúc.

Nhưng chỉ trong vài tuần, các cuộc biểu tình đã lan rộng vượt ra ngoài phạm vi sinh viên - phản ánh sự bất mãn về giá cả sinh hoạt, sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo… Tại một số địa điểm, biểu tình biến thành bạo lực, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống.

Nhiều người biểu tình là những thanh niên trẻ, đang tuyệt vọng về tương lai việc làm và triển vọng kinh tế của họ. Các cuộc biểu tình leo thang ngày 17/10 trên khắp nước Pháp với khoảng 550.000 người tham gia, đã biến thành bạo lực do một nhóm thiểu số quá khích gây ra. Khiến nhiều cửa hàng bị cướp phá, các tòa nhà và xe cộ bị đốt cháy, khoảng 1.000 cảnh sát bị thương và gần 2.400 người biểu tình bị bắt giữ.

Hình ảnh tòa thị chính Hôtel de Ville thời thế kỷ 19 ở Limoges (Thủ phủ tỉnh Haute-Vienne, thuộc vùng Nouvelle-Aquitaine) bị người biểu tình đốt cháy ngày 17/10, gây bức xúc lớn trong công chúng. Ảnh: Pascal Lachenaud/AFP

Louvre - một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới - đóng cửa ngày 19/10 do tình trạng bất ổn lan rộng khắp Thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: Anadolu/Getty

Tình trạng bất ổn cũng xảy ra ở nhiều thành phố của Pháp, nhưng hỗn loạn đặc biệt nghiêm trọng ở Paris - "Kinh đô ánh sáng" và "Thành phố tình yêu" nổi tiếng, một trong những điểm đến thu hút khách du lịch hàng đầu thế giới.

Những hình ảnh cho thấy cảnh tượng hỗn loạn trước tháp Eiffel và bảo tàng Louvre, buộc các điểm đến luôn rất đông khách du lịch này phải đóng cửa. Hàng trăm doanh nghiệp đã bị phá hoại trên khắp Île-de-France (vùng Thủ đô của nước Pháp, bao gồm cả Paris).

Lúc này Paris giống như một "vùng chiến sự", theo lời một khách du lịch ghé thăm. Trong khi cư dân khắp thủ đô đều bàng hoàng, đau xót. "Thật đau lòng khi thấy thành phố của chúng ta như thế này. Nếu mỗi cuộc biểu tình đều kết thúc bằng việc tất cả các cửa kính nhà hàng bị đập vỡ và các cửa hiệu bị phá hoại, thì điều này không thể tiếp diễn, không thể được" - bà Farida, 59 tuổi, cư dân Marseille bày tỏ.

Người biểu tình cũng đã xuống đường ở nhiều nơi khác tại châu Âu cuối tuần qua, "Từ Paris tới Milan, Brussels đến Tirana… các cuộc biểu tình ở châu Âu đã lan rộng" - ông Alain Berset, Tổng thư ký Hội đồng châu Âu viết trên mạng xã hội X.

Người dân cố gắng dập lửa, sau khi những người biểu tình quá khích đốt các tòa nhà và xe cộ ở Paris. Ảnh: AFP/Getty

Sau một loạt cuộc họp khẩn cấp, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu hôm 19/10 tuyên bố kế hoạch áp đặt lệnh giới nghiêm để lập lại trật tự. Chính quyền đã áp đặt lệnh giới nghiêm một phần tại Paris, Lille và Nice bắt đầu từ tối 19/10 (theo giờ địa phương). "Lực lượng cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp này" - cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.

Khuyến cáo du lịch mới với khách du lịch

Trước câu hỏi chung đang rất được quan tâm "Du lịch Paris lúc này liệu có an toàn", báo Telegraph (Anh) ngày 19/10 dẫn tư vấn của chuyên gia cho biết: Khách du lịch có kế hoạch ghé thăm Paris trong những ngày tới, vẫn nên chuẩn bị tinh thần cho khả năng tình trạng bất ổn tiếp diễn.

Lãnh đạo của phong trào Áo vàng (Yellow vest - một trong những nhóm đứng sau các cuộc biểu tình) nói sẽ trở lại đường phố vào ngày 24/10 cho "Act II" (màn 2). Các cuộc tuần hành tiếp theo được lên kế hoạch cho cuối tuần sau đó.

Khách du lo ngại khi di chuyển, giữa lúc làn sóng biểu tình gây náo loạn tại Paris cuối tuần qua. Ảnh: Kiran Ridley/AFP

Chủ nhân các doanh nghiệp ở Pháp lo lắng, sau khi các hành động quá khích từ làn sóng biểu tình gây thiệt hại với cơ sở kinh doanh của họ. Ảnh: Dimitar Dilkof/AFP

Về giao thông, dịch vụ đường sắt cao tốc quốc tế Eurostar tại Tây Âu, cũng như các chuyến bay từ những sân bay của Anh đến Paris và các thành phố khác của Pháp, đều hoạt động bình thường. Tuy nhiên, giao thông công cộng trong nội đô Paris bị gián đoạn, với một số tuyến xe buýt phải chuyển hướng tránh các cuộc biểu tình.

Trong bài viết đăng trên báo Le Monde (Pháp) ngày 20/10, tác giả Audrey Garric cho biết: Sau tình trạng leo thang bất ổn ngày 17/10, khách du lịch ở Paris vẫn thận trọng nhưng không thay đổi kế hoạch của mình. Tuy nhiên các chuyên gia trong ngành lo ngại những hậu quả lâu dài.

Cảnh sát Italy làm nhiệm vụ ngày 18/10, tại cửa hàng bán đồ thể thao Decathlon bị cướp phá ở Milan. Ảnh: Stringer/Reuters

Làn sóng biểu tình từ Pháp lan sang Bồ Đào Nha. Trong ảnh là người biểu tình phản đối tình trạng thiếu nhà ở, giá thuê nhà tăng vọt và mức lương thấp, tại quảng trường Rossio ở Thủ đô Lisbon, ngày 17/10. Ảnh: AFP/Getty

Theo Reuters, chính phủ nhiều nước châu Âu và châu Á hôm 19/10 đã khuyến cáo công dân đi du lịch đến Pháp nên thận trọng, tránh những nơi đông người.

Theo truyền thông Nhà nước Trung Quốc, Bộ Ngoại giao và các phái đoàn ngoại giao Trung Quốc tại Pháp kêu gọi công dân Trung Quốc có kế hoạch đến Pháp, cần cảnh giác với những rủi ro tiềm tàng, tăng cường các biện pháp phòng ngừa an toàn và tránh những khu vực diễn ra biểu tình.

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết họ đang theo dõi tình trạng biểu tình ở Pháp. Mặc dù việc đi lại tới Pháp vẫn không bị hạn chế, nhưng khách du lịch Malaysia được khuyên nên cân nhắc hoãn các chuyến đi không cần thiết, cho đến khi tình hình được cải thiện.

Nguồn: CNN, Reuters, Telegraph