Du lịch phấn đấu đạt 1.125 nghìn tỷ đồng năm 2026

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong tháng 10, Việt Nam đón khoảng 1,85 triệu lượt khách quốc tế, tăng 4,9% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng, khách quốc tế đạt khoảng 19,5 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Khách nội địa ước đạt 133 triệu lượt, tăng 6,4%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 944 nghìn tỷ đồng, tăng 10%, tương đương khoảng 84% kế hoạch năm.

Trong tháng 10, Việt Nam đón khoảng 1,85 triệu lượt khách quốc tế. Ảnh: HS

Năm 2026, ngành du lịch phấn đấu đạt 25 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch 1.125 nghìn tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, trong hai tháng cuối năm, Việt Nam cần đón thêm khoảng 5,5 triệu lượt khách. Trọng tâm là khai thác mùa cao điểm, phối hợp xúc tiến theo từng thị trường, làm mới sản phẩm, tăng chi tiêu và thời gian lưu trú, bảo đảm chất lượng dịch vụ và an toàn cho du khách.

Trong lĩnh vực văn hóa, ngày 12/10, Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam đã ra mắt, công bố 17 bài toán trọng tâm nhằm kết nối các chủ thể sáng tạo và nguồn lực phát triển. Theo kịch bản cập nhật cuối tháng 10, giá trị gia tăng các ngành công nghiệp văn hóa trong 9 tháng ước tăng 9,35%, riêng quý III tăng 10,2%. Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai tổ chức thành công với sự quy tụ 50 quốc gia và tổ chức quốc tế...

Thể thao ghi dấu ấn ở cả phong trào quần chúng và thành tích cao. Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao ngày 10/10 tại Hà Nội, kết nối với 33 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 210.000 người tham gia. Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương tại ASIAD 20, trong đó có 3 huy chương vàng.

Tổng duyệt Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: BVH

Hai tháng cuối năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam; đồng thời chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết.

Cùng với đó là tổ chức thiết thực Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, phối hợp chuẩn bị Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ tư, tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hoàn thành kết nối 7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu quốc gia...