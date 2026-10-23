Du lịch phải trở thành động lực tăng trưởng 2 con số

Lâm Đồng được giao nhiệm vụ đón 1,58 triệu lượt khách quốc tế năm 2026

Đo hiệu quả bằng nguồn thu

Trong buổi làm việc với lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch về kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, đồng chí Hồ Văn Mười - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đặt vấn đề, ngành văn hóa, thể thao và du lịch phải xác định rõ sẽ thu hút bao nhiêu khách, làm gì để khách đến và tạo ra nguồn thu như thế nào. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đặt ra yêu cầu cao, ngành cần nhìn thẳng vào những mặt còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, điều quan trọng không chỉ là duy trì các hoạt động thường xuyên mà phải tìm ra những sản phẩm, sự kiện có khả năng tạo sức hút và mang lại hiệu quả kinh tế. Trong đó, ngành cũng cần xác định các sự kiện văn hóa, nghệ thuật có quy mô và sức lan tỏa. Điển hình trước mắt là chương trình Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 cần được nhìn nhận như một điểm nhấn thúc đẩy công nghiệp văn hóa, có khả năng thu hút khách, kể cả nhóm khách cấp cao, khách quốc tế và những đối tượng có mức chi tiêu lớn.

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Cùng với văn hóa, thể thao cũng cần được tính toán theo hướng tạo ra giá trị kinh tế. Việc tổ chức các sự kiện thể thao, phát triển sản phẩm du lịch gắn với thể thao phải hướng đến khả năng thu hút khách, tạo nguồn thu và mở rộng thị trường. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, mỗi đơn vị đảm nhận nhiệm vụ cụ thể, phối hợp tháo gỡ khó khăn để tạo chuyển biến thực chất.

Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 cho thấy ngành vẫn còn những chỉ tiêu cần tập trung hoàn thành. Theo báo cáo của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tôn Thiện San, trong tổng số 31 chỉ tiêu được giao năm 2026, có 20 chỉ tiêu đạt và vượt kịch bản tăng trưởng, 10 chỉ tiêu chưa đạt và 1 chỉ tiêu được đánh giá vào cuối năm.

Đáng chú ý, những chỉ tiêu chưa đạt tập trung chủ yếu ở lĩnh vực du lịch, gồm lượng khách, ngày lưu trú và doanh thu du lịch. Đây đều là những yếu tố trực tiếp phản ánh sức hút của điểm đến cũng như khả năng chuyển hoạt động du lịch thành nguồn thu cho nền kinh tế. Theo kịch bản điều chỉnh, ngành văn hóa, thể thao và du lịch phải đạt mức tăng trưởng 12,88% trong quý IV/2026.

“Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh đặt ra yêu cầu cao, áp lực hoàn thành các chỉ tiêu trong quý IV là rất lớn, đòi hỏi ngành phải tập trung rà soát tiến độ từng chỉ tiêu, xác định rõ dư địa tăng trưởng và triển khai các giải pháp quyết liệt, có trọng tâm; phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu được giao trong năm 2026”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tôn Thiện San cho biết.

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Cần có chiến lược liên kết và sản phẩm cụ thể

Thực tế, du lịch Lâm Đồng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, lượng khách tăng chưa đồng nghĩa với giá trị kinh tế tăng tương ứng. Mức chi tiêu của du khách còn hạn chế, sản phẩm chưa tạo được sự liên kết chặt chẽ và khả năng khai thác lợi thế giữa các địa phương vẫn chưa đồng đều. Đây là những vấn đề cần được giải quyết nếu du lịch muốn đóng góp mạnh hơn vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đánh giá, các nhiệm vụ thường xuyên của ngành cơ bản được triển khai theo yêu cầu, nhưng chưa tạo được đột phá. Việc khai thác tiềm năng, lợi thế và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết thành những cách làm mới còn thụ động; sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương chưa thực sự chặt chẽ.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ngành cần xây dựng định hướng chiến lược tổng thể từ cấp tỉnh đến cơ sở, trong đó công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, thể thao và du lịch phải được đặt trong mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Các lĩnh vực này không thể phát triển rời rạc mà cần được kết nối thành chuỗi sản phẩm, sự kiện và dịch vụ.

Cùng với đó, việc số hóa các lĩnh vực cần đi liền với khai thác hiệu quả những giá trị đã được số hóa. Các đề án về kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa và công nghiệp thể thao cần được cụ thể hóa bằng sản phẩm, mô hình và lộ trình triển khai phù hợp. Trong đó, kinh tế đêm được kỳ vọng góp phần mở rộng hoạt động dịch vụ, kéo dài thời gian trải nghiệm và nâng mức chi tiêu của khách.

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Về định hướng lâu dài, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình UBND tỉnh kế hoạch triển khai Chương trình số 49-CTr/TU ngày 28/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Mục tiêu đặt ra là phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sáng tạo và bền vững; đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, đầu tư, hạ tầng, sản phẩm, nguồn nhân lực, chuyển đổi số và liên kết phát triển.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu ngành phải tính toán cụ thể hơn về mục tiêu khách, doanh thu và hiệu quả kinh tế. Từng lĩnh vực cần xác định rõ thế mạnh, sản phẩm chủ lực và trách nhiệm thực hiện; các chỉ tiêu phải được đo lường bằng kết quả thực tế, thay vì chỉ dừng ở số lượng hoạt động được tổ chức.

Từ năm 2027, ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần gắn việc hoàn thành chỉ tiêu với hiệu quả thực chất. Với du lịch, trọng tâm là phát triển sản phẩm đủ sức giữ chân du khách, nâng giá trị dịch vụ và tăng liên kết giữa các địa bàn, qua đó đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Tháng 9/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong những tháng cuối năm 2026, đồng thời đặt nền móng cho giai đoạn 2027 - 2030. Trong đó, Lâm Đồng là 1 trong 11 địa phương trọng điểm, được giao nhiệm vụ đón 1,58 triệu lượt khách quốc tế, tăng 33,7% so với năm 2025.

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