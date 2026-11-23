Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chụp ảnh cùng người dân thôn Măng Cành.

Thôn Măng Cành nằm cách trung tâm xã Măng Đen khoảng 12 km. Toàn thôn có 143 hộ, với 502 nhân khẩu. Những năm qua, người dân trong thôn Măng Cành luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Người dân trong thôn có tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Chính sự đoàn kết, đồng lòng ấy đã tạo nên sức mạnh to lớn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân để thôn ngày càng phát triển ổn định.

Phát biểu khi dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, rất vui khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã nỗ lực vươn lên, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Người dân có tinh thần tự lực, tự cường, tích cực lao động sản xuất; chủ động hiến đất, đóng góp ngày công để mở, làm đường đi vào khu sản xuất với chiều dài 5 km. Bản sắc văn hóa ở Măng Cành tiếp tục được giữ gìn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Ngày hội.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, thôn Măng Cành vẫn còn 5 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân của người dân còn thấp. Sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết tiêu thụ còn hạn chế. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân, nói dân nghe, làm dân tin.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể kịp thời giải quyết vướng mắc ở cơ sở, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín. Không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, đất đai để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Phát triển kinh tế tại Măng Cành cần phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất của đồng bào; đồng thời, người dân cần thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong định hướng Măng Đen trở thành khu du lịch quốc gia, Măng Cành cần chủ động hòa nhịp phát triển, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và đối tượng thụ hưởng. Phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn không gian văn hóa truyền thống, nhà rông, cồng chiêng; tránh sân khấu hóa văn hóa, từng bước hình thành các điểm du lịch trải nghiệm, mô hình homestay, góp phần quảng bá hình ảnh Măng Đen thân thiện, mến khách, giàu bản sắc.

Măng Cành cần chăm lo giáo dục, sức khỏe, phát triển nguồn nhân lực và thế hệ tương lai. Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Tây Nguyên và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tin tưởng rằng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thôn Măng Cành sẽ ngày càng ấm no, văn minh, tiếng cồng chiêng mãi ngân vang, cùng Quảng Ngãi và cả nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tặng quà cho người dân thôn Măng Cành.

Dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã đến dự Lễ Khởi công dự án khu đô thị số 1 xã Măng Đen do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World (thành viên Sun Group) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 264 ha, tổng mức đầu tư gần 6.700 tỷ đồng. Theo quy hoạch, dự án phát triển theo định hướng “Rừng trong thị trấn, thị trấn trong rừng”, ưu tiên gìn giữ địa hình tự nhiên và hệ sinh thái rừng đặc trưng của Măng Đen. Trên diện tích hơn 264 ha, khu đô thị được tổ chức thành 4 phân khu chức năng, gồm đô thị thể thao; đô thị nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe; khu ở sinh thái giữa rừng thông và khu ở sinh thái gắn với vui chơi, giải trí.

“Dự án Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen là dự án khu đô thị đầu tiên, đồng thời là mắt xích quan trọng trong chiến lược đồng hành cùng Quảng Ngãi phát triển du lịch. Sun Group tin rằng, một vùng đất muốn phát triển cần được đánh thức tiềm năng thiên nhiên, văn hóa bằng tầm nhìn dài hạn, hạ tầng đồng bộ và hệ sinh thái du lịch, dịch vụ chất lượng. Doanh nghiệp không chỉ đầu tư những công trình đơn lẻ mà hướng đến tạo thêm việc làm, cơ hội phát triển cho người dân", ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group khẳng định.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chụp ảnh cùng người dân thôn Măng Cành.

Dịp này, nhiều phần quà của Phó Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Sun Grup đã trao đến người dân ở Măng Đen.